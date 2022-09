Misiunea NASA de lovire a asteroidului Dimorphos, un succes: ”Pământenii pot dormi liniștiți”. Momentul impactului. Video

Recent, NASA a anunțat o misiune istorică, aceea de a devia cursul unui asteroid. Agenția specială americană dorea să vadă dacă pe viitor, prin astfel de intervenții, se pot evita viitoarele catastrofe de pe Pământ.

Misiunea DART a NASA de lovire a asteroidului Dimorphos, un succes. Momentul impactului

Demersul NASA s-a consumat luni și a fost unul încheiat cu succes. Un , pentru a îi devia traiectoria.

Sonda DART a agenției spațiale americane, cea care a dat și numele misiunii, s-a izbit de asteroidul Dimorphos, autodistrugându-se în acest proces, scrie .

Ciocnirea a fost intenționată și concepută pentru a testa dacă rocile spațiale care ar putea amenința Pământul ar putea fi îndepărtate în siguranță din deplasarea lor.

, a intrat cu o viteză de peste 20.000 kilometri pe oră în ţinta sa. Impactul a fost atins la ora programată (23.14 GMT).

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! — ATLAS Project (@fallingstarIfA)



Echipele NASA, reunite la centrul de control al misiunii în Maryland, Statele Unite, au explodat de bucurie în momentul ciocnirii.

IMPACT SUCCESS! Watch from ’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. — NASA (@NASA)



Inginer al misiunii NASA: ”Cred că acum pământenii pot dormi liniștiți”

Cu doar câteva minute înainte de impact, asteroidul Dimorphos, care se afla la circa 11 milioane de kilometri de Pământ, a crescut treptat în imaginile transmise în direct de nava DART.

S-au putut observa pietricelele de pe suprafaţa sa gri. Apoi, filmarea s-a oprit în momentul exploziei.

Don’t want to miss a thing? Watch the final moments from the on its collision course with asteroid Dimporphos. — NASA (@NASA)

”Am intrat într-o nouă eră, în care avem potenţial capacitatea de a ne proteja de un impact periculos de asteroizi”, a declarat Lori Glaze, director de ştiinţe planetare la NASA.

”Cred că acum pământenii pot dormi liniştiţi, aşa cum voi face eu”, a spus Elena Adams, inginer al misiunii, după impact.

NASA anunță că Dimorphos, care are aproximativ 160 de metri în diametru, nu reprezintă nicio ameninţare pentru planeta noastră.

Ar putea dura câteva săptămâni până când oamenii de ştiinţă să poată confirma că traiectoria asteroidului a fost într-adevăr modificată. Acest lucru va fi demonstrat cu ajutorul telescoapelor de pe Terra.