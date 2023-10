Miss România, marcată de dietă! Ioana Filimon: ”Cea mai nasoală experiență”

Ioana Filimon a participat la un concurs de fitness și a câștigat locul al doilea. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa șatenă ne-a povestit cât de chinuitoare a fost experiența. Fosta Miss România a declarat că nu ar participa nici la Survivor, deoarece este prea multă uzură fizică și psihică.

Ioana Filimon recunoaște că o competiție a dat-o peste cap: “Groaznic”

Ioana, am văzut că ai participat la o competiție de fitness și ai câștigat locul 2. Cum a fost această experiență pentru tine?

– Sincer, a fost cea mai nasoală experiență din viața asta. A trebuit să țin dietă strictă, a fost groaznic. Pe lângă antrenament, care a fost unul intensiv și mă antrenam zilnic cam 3 ore. Trecând peste asta, cea mai mare problemă a fost dieta. A trebuit să renunț la ciocolată, la carbohidrați. A trebuit să nu mai mănânc sare în ultimele zile. Am avut multe restricții, iar asta a fost partea cea mai grea.

Cum arătau mesele tale într-o zi obișnuită?

– Începeam cu micul dejun, format din 5 albușuri de ou cu un gălbenuș. Pe lângă, mâncam baby spanac. La mine, baby spanacul și castraveții erau la ordinea zilei, chiar daca voiam sau nu. Apoi un shake proteic. La prânz mâncam 100 de grame de piept de pui cu baby spanac. Acela era fără limită. Dar oricum nu puteai să mănânci mai mult de câteva frunze, pentru că nu e foarte gustos.

“Prietenii mei se uitau cu silă la mine și nu înțelegeau”

Dar gustări, nu aveai voie?

– Chiar râdeau niște prieteni de mine pe tema asta. Eram cu ei și aveam la mine o caserolă cu baby spanac. Mi se făcuse foame și mâncam baby spanac de parcă era chipsuri. Ei se uitau ciudat la mine, dar mie mi se părea normal, cumva. Se uitau cu silă la mine și nu înțelegeau de ce mănânc cu poftă. Dar mie îmi era foame. A fost groaznic. Acum chiar am terminat de mâncat un croissant cu ciocolată și e tare bine.

Îmi imaginez că nici e cazul să pomenesc de dulciuri. Nici măcar produse fără zahăr nu aveai voie?

– Nu. Eu m-am antrenat doar 3 săptămâni și două zile. Pentru că timpul a fost atât de scurt, a trebuit să recuperez ce făceau altele în câteva luni. Au fost concurente care făceau asta de 7 ani. De aceea a fost totul drastic la mine.

Ce dietă drastică a ținut Ioana Filimon înainte de competiția de fitness

Și dieta și antrenamentele au fost foarte drastice. Normal, nu ar fi trebuit să fie așa, dar m-am trezit pe ultima sută de metri. Iar eu am vrut să am și rezultate. Aș fi putut să merg pe scenă și să nu câștig nimic. Nu am avut voie nimic dulce. Nu am mâncat nici fructe.

Doar în shake-ul proteic erau înlocuitori, îndulcitori și simțeam gust de dulce. În schimb, am mai mâncat câteva roșii. În mod obișnuit nu le simți că sunt dulci. Dar atunci când nu consumi zahăr deloc, îți dai seama cât de dulci sunt de fapt alimentele la bază. Îmi luam și eu de unde puteam porția mică de dulce.

Care a fost primul aliment pe care l-ai mâncat imediat după competiție? De ce anume ți-a fost poftă?

– Nici nu terminasem încă competiția, mai aveam proba cu rochia de seară. Eu eram cu borcanul de ciocolată după mine. Eu nu mâncasem și nu băusem nimic cu o zi înainte. Orice aș fi mâncat sau aș fi băut, m-ar fi balonat și se vedea.

Ioana Filimon era să leșine pe scenă: “Mi-a crescut glicemia brusc”

Iar înainte de probă am mâncat 2 linguri mari de ciocolată. Am crezut că leșin, pentru că mi-a crescut glicemia brusc. Cea mai mare problemă la mine e cu dulcele. Eu pot trăi doar cu zahăr și ciocolată. Iar cine are problemele astea, nu are ce căuta la astfel de concursuri. Doar dacă e masochist și vrea să se enerveze în fiecare zi. Nervii sunt la pământ, nu ai cum altfel.

Îmi amintesc că în urmă cu ceva timp nu ai putut participa la Survivor din cauza unei probleme medicale. Ce s-a întâmplat atunci? De data aceasta a fost totul în regulă cu antrenamentele?

– Da, atunci au fost niște probleme. Eu am niște probleme cu spatele. De data asta a trebuit să fac mișcările mai lent, a trebuit să ținem cont și de lucrul acesta. Dacă faci mișcările corect, nu e nicio problemă. Doar că trebuie să fii atent, pentru că te poți accidenta și faci mai mult rău decât bine.

De ce nu ar mai participa fosta Miss România la Survivor: “E prea mult”

Dar ai spune “Da” participării la Survivor, dacă ai avea ocazia?

– Nu. Pentru că e multă uzură. Când e prea mult sport, pentru mine e prea mult. Mi-ar fi plăcut să merg, dar nu cred că corpul meu ar fi pregătit pentru un asemenea efort.

Cum de ai luat această decizie? De unde a pornit dorința de a participa la o astfel de competiție?

– Am văzut afișul. Concursul se ținea la mine oraș. Iar de câteva săptămâni parcă nu mă simțeam așa bine cu mine, nu prea îmi mai plăcea cum arăt. Și am avut o zi proastă în care mi-am spus că dacă nu am probleme, hai să îmi fac. Că doar așa ne mai apucă pe noi, femeile.

Am vrut cumva să mă autodepășesc, să îmi testez limitele. Eu știam că sunt ambițioasă. Dar nu am mai simțit de multă vreme competiția în viața mea. Să fie ceva pentru care să lupt, să îmi dau și sufletul. M-am focusat doar pe asta și am văzut că pot să fac ceea ce îmi doresc și mi-a revenit încrederea în mine.

Cât de greu este pentru o femeie să se pregătească pentru un astfel de concurs? Am văzut că ai avut o întreagă echipă în spate.

– Chiar am avut o echipă minunată. Antrenoarea m-a suportat cel mai mult, mă antrena, iar eu îi explicam și toate stările prin care treceam. Am avut și nutriționist. Am mers și la salon pentru tratamente corporale.

“Eu nu făceam sport înainte, aveam celulită”

Eu eram o persoană care nu făcea sport, chiar dacă eram slabă. Iar asta se vedea pe textura pielii. Eu eram obișnuită cu ciocolată, mai aveam și celulită. Eram om normal. A trebuit să recurg la toate metodele posibile pentru a arăta bine pe scenă. A trebuit să mă bronzez cu o soluție specială, în ziua concursului. A fost mult de muncă, dar a fost frumos.

Ai de gând să mai participi și în viitor la concursuri de genul acesta?

– Dacă aș fi câștigat locul 1, probabil m-aș fi ambiționat să o fac. Luna aceasta sunt mondialele în Spania. Acolo vin toate concurentele de pe tot globul. Aș fi mers dacă m-aș fi simțit pregătită. Acum m-am delăsat puțin. Simt că nu aș mai fi pregătită psihic pentru așa ceva. Nu aș mai vrea să trec prin stările acelea, să nu mănânc ciocolată. Ciocolata chiar face parte din viața mea și nu mai vreau să o exclud. Aveam stări aiurea din punct de vedere psihic.

Motivul pentru care Ioana Filimon a participat la concursul de fitness: “Am fost masochistă”

Ai văzut vreun culturist să fie fericit? Toată lumea era supărată la sală. Pentru că nu mănâncă ce le place și nu își stimulează creierul să producă serotonină. Eu nu vreau stilul acela de viață. Vreau să râd, să glumesc, să mă bucur de viață și de mâncare. Eu nu am ieșit în oraș în perioada aceea, pentru că îmi era poftă de orice vedeam. Chiar dacă era o mâncare pe care o uram, mi se făcea poftă. Asta nu e viață, am fost masochistă. Am văzut cum e, nu mai vreau.

Ce sfat i-ai da unei fete care se gândește să participe la o competiție de genul acesta?

– Să fie sigură de ceea ce își dorește. Acum, le apreciez mult mai mult pe toate persoanele care sunt la dietă. De acum, dacă îmi spune cineva că e la dietă, nu mai mănânc nimic în fața acelei persoane. Știu cât e de greu. Nu știu dacă pot să dau eu sfaturi. din punct de vedere psihic și cât de mult îți dorești asta.

Dacă îți dorești cu adevărat, va fi puțin mai ușor. Dacă nu ai o motivație destul de puternică în spate, clachezi la orice chestie. Poate ai zile proaste, te cerți cu părinții, cu iubitul. Vrei să mănânci ciocolată, ca să treci peste. Și nu poți, pentru că nu ai voie. Iar atunci e nasol și explodezi.

Șatena a mărturisit: “Nu mă mai înțelegeam cu nimeni”

Cei din jurul tău te-au văzut schimbată în perioada aceea? Ți-au spus poate că nu se mai înțeleg cu tine?

– Toată lumea mi-a spus că nu se mai înțelege cu mine. Da, m-au lăudat pentru fizicul meu, dar psihic am fost greu de suportat. Nu înțelegeau de ce nu mai glumesc, de ce stau doar în casă, de ce nu mai socializez. Nu aveam energie nici măcar să vorbesc cu fetele. Eram într-o epuizare continuă, dar știam că altfel nu se poate. Eu sunt o fire pozitivă de felul meu, plină de viață. Nu îmi plăcea deloc cum mă simțeam în acea perioadă.

Ce îți dorești cel mai mult de la viață în momentul acesta?

– Liniște și fericire. Dacă ești liniștit, înseamnă că le ai pe toate și îți merge bine pe toate planurile. Nu le poți avea chiar pe toate, dar să fie un echilibru.

Ce își dorește cel mai mult Ioana Filimon: “Îmi lipsește liniștea”

Vreau să nu mai am stres. Nu pot spune că simt că îmi lipsește ceva anume. Dar vreau să fiu mai liniștită și sufletește și pe toate părțile. Probabil am fost foarte stresată și m-am consumat mult. Acum îmi doresc să stau și să nu fac nimic. de orice lucru frumos din viața mea.

Vara cum a fost pentru tine? În afară de concurs, care ți-a ocupat o bună parte din timp.

– Nici nu știu când a trecut vara. Nici nu am făcut ceva semnificativ. Am stat mai mult în Timișoara, am plecat o singură dată. Nici măcar un concediu nu am avut, am stat mai mult pe acasă. Nu am făcut nimic notabil. Sper ca acum, după ce mă liniștesc să plec într-o vacanță, undeva la căldură. Vreau să mă relaxez și să mă bucur de vara pe care nu am avut-o în România.