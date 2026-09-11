ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este cunoscut pentru zecile de recorduri pe care le deține în cea mai tare competiție intercluburi, de unde și-a tras și supranumele de „Mister Champions League”. După meciul Bayern Munchen – Bodo/Glimt 5-0, Harry Kane tocmai l-a egalat într-un clasament select, din care mai fac parte Lewandowski și Ruud van Nistelrooy.

Harry Kane, un gol pentru istorie! La ce capitol este gata să-l depășească pe Cristiano Ronaldo în Champions League

Bayern Munchen a întâlnit revelația sezonului trecut din Champions League, Bodo/Glimt, în prima etapă din faza ligii UEFA Champions League. Norvegienii au ținut piept cu brio bavarezilor în prima repriză,

ADVERTISEMENT

Reușita de 2-0 a nemților a fost a lui Harry Kane, care cu această ocazie l-a egalat pe Cristiano Ronaldo în ceea ce privește meciurile consecutive din Champions League cu gol marcat. Vârful englez a ajuns la 8 meciuri la rând în care a înscris în Liga Campionilor, lucru pe care l-au mai reușit în trecut doar CR7, Robert Lewandowski și Ruud van Nistelrooy.

8 – Harry Kane is one of only four players to score in 8+ consecutive appearances in the UEFA Champions League, along with: Cristiano Ronaldo (x2)

Robert Lewandowski (x2)

Ruud van Nistelrooy Machine. — OptaJoe (@OptaJoe)

Mai mult decât atât, Kane are o șansă importantă să scrie istorie și să devină fotbalistul cu gol în cele mai multe meciuri consecutive. Următorul meci al bavarezilor din Champions League este împotriva lui Viking, o altă formație din Norvegia, doar că de această dată meciul va avea loc pe „tărâm” scandinav. Ținând cont de puterea ofensivă a lui Bayern Munchen, este puțin probabil ca englezul să nu înscrie din nou și să intre în istorie.

ADVERTISEMENT

Harry Kane, printre favoriții la „Balonul de Aur”. Ce a spus după meci

Chiar dacă Bayern Munchen nu a prins nici măcar un loc în finala Ligii Campionilor, iar același lucru s-a întâmplat și cu Anglia la Campionatul Mondial, după ce a înscris 61 de goluri pentru bavarezi în toate competițiile, iar la turneul final din SUA a trimis mingea în plasă de 6 ori. Pentru această distincție, care ar fi prima din carieră, Kane se luptă cu fotbaliști precum Mbappe, Yamal sau Rodri.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, Kane a explicat care este diferența dintre Bayern și alte echipe din Europa: „Sunt foarte fericit cu acest rezultat. A trebuit să avem răbdare, chiar dacă și în prima repriză am fost echipa mai bună. Portarul lor a fost fantastic. Am deschis jocul pentru că am marcat rapid în repriza a doua. Am arătat de multe ori că după minutul 60 noi devenim mai puternici, iar adversarii scad. Important este ca acest sezon să terminăm cât mai sus. Momentan, lăsăm suporterii să se bucure de aceste trei puncte, iar noi sperăm să continuăm așa.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte fericit pentru Jamal Musiala. A avut o perioadă complicată și e bine să-l văd din nou zâmbind. A luat o presiune de pe umerii săi și pare că este ceea ce trebuie. Are foame de joc, are chef la antrenamente și l-am văzut chiar și înainte de joc, la execuțiile de la încălzire. Este în mare formă”, a spus Harry Kane la finalul meciului Bayern Munchen – Bodo/Glimt.