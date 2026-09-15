Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică, dialog uluitor cu un jucător de la CFR Cluj: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!”

Jucătorii de la CFR Cluj au trecut prin momente extrem de dificile în ultimele luni, din cauza problemelor financiare. Mărturia tulburătoare a unui fotbalist din Gruia neplătit de mai multe luni.
Adrian Baciu
15.09.2026 | 12:46
Marius Sumudica dialog uluitor cu un jucator de la CFR Cluj Mister nam avut nici bani de motorina
EXCLUSIV FANATIK
Jucător neplătit cu lunile la CFR Cluj, mărturie șocantă: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!” Sursa foto: colaj Fanatik
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Problemele financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj, echipa care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în SuperLiga, sunt arhicunoscute la nivelul opiniei publice. La clubul din Gruia au existat însă o serie de momente extrem de dificile pentru jucători. Mărturia uluitoare a unui fotbalist neplătit cu lunile. Acesta a ajuns să nu mai aibă nici măcar bani de combustibil.

Momentele cumplite prin care a trecut un jucător de la CFR Cluj: „N-am avut nici bani de motorină!”

Pe data de 20 august, CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis atunci cererea formulată de clubul din SuperLiga și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. Problemele pe plan sportiv ale formației ardelene au făcut ca mai multe vedete să plece din Gruia. Din cauza instabilității financiare, unii jucători au ajuns, la propriu, la fundul sacului.

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În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit un caz de-a dreptul tulburător din sânul celor de la CFR Cluj. Un jucător i-a mărturisit lui Marius Șumudică faptul că pur și simplu au fost zile în care nu a mai avut nici măcar bani de benzină. Din cauza insolvenței, timp de 4 luni, jucătorii de la CFR nu au primit niciun salariu.

„A fost o discuție între Șumi și (Andres) Șfaiț. Șumi i-a cerut să-și ridice nivelul. Și Șfaiț i-a zis în felul următor: ‘Mister, ai dreptate, normal că ai dreptate să-mi ridic nivelul, dar sunt neplătit de aproape cinci luni de zile’. Apoi, tot fotbalistul, cu jenă în glas, i-a spus lui Șumudică: ‘Au fost zile în care n-am avut nici bani de motorină să vin la antrenament. N-am avut. Pur și simplu’. Șumi a replicat: ‘E greu, mă băiatule’...”, a dezvăluit moderatorul emisiunii.

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Cazul Șfaiț, discutat în platoul Fanatik SuperLiga: „Eu mergeam cu bicicleta la antrenament / 4.000 de euro ar trebui să-i ajungă”

Invitații lui Horia Ivanovici din platoul FANATIK SUPERLIGA au comentat situația tânărul Andres Șfaiț. Legendarul atacant al „Generației de Aur”, Adi Ilie (52 de ani) și-a amintit cu melancolie faptul că pe vremea lui nu exista problema combustibilului: „Cum i-a zis Șfaiț lui Șumudică? Că nu a avut bani de motorină? Eu mă duceam cu bicicleta la Electrioputere, că nu îmi dădeau niciun ban”.

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La rândul său, Andrei Vochin, a spus că, pentru un tânăr de 21 de ani, un venit de 4.000 de euro ar trebui să-i ajungă să-și acopere cheltuielile chiar și în perioade de criză. „Bănuiesc că Șfaiț avea și el acolo vreo 4.000 pe lună euro. Băi, oameni buni, trăim în România și pentru un jucător de 21 de ani, dacă ar gândi mai bine decât gândește, un salariu de 4.000 trebuie să-ți ajungă. N-ai familie, n-ai copii, n-ai nimic, da?”, a punctat consilierul președintelui FRF.

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Mărturia tulburătoare a unui jucător de la CFR Cluj: „Mister, n-am avut nici bani de motorină!”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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