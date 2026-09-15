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Problemele financiare cu care s-a confruntat CFR Cluj, echipa care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în SuperLiga, sunt arhicunoscute la nivelul opiniei publice. La clubul din Gruia au existat însă o serie de momente extrem de dificile pentru jucători. Mărturia uluitoare a unui fotbalist neplătit cu lunile. Acesta a ajuns să nu mai aibă nici măcar bani de combustibil.

Momentele cumplite prin care a trecut un jucător de la CFR Cluj: „N-am avut nici bani de motorină!”

Pe data de 20 august, CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis atunci cererea formulată de clubul din SuperLiga și a dispus deschiderea procedurii de insolvență. Problemele pe plan sportiv ale formației ardelene au făcut ca mai multe vedete să plece din Gruia. Din cauza instabilității financiare, unii jucători au ajuns, la propriu, la fundul sacului.

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În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit . Un jucător i-a mărturisit lui Marius Șumudică faptul că pur și simplu au fost zile în care nu a mai avut nici măcar bani de benzină. Din cauza insolvenței, timp de 4 luni, jucătorii de la CFR nu au primit niciun salariu.

„A fost o discuție între Șumi și (Andres) Șfaiț. Șumi i-a cerut să-și ridice nivelul. Și Șfaiț i-a zis în felul următor: ‘Mister, ai dreptate, normal că ai dreptate să-mi ridic nivelul, dar sunt neplătit de aproape cinci luni de zile’. Apoi, tot fotbalistul, cu jenă în glas, i-a spus lui Șumudică: ‘Au fost zile în care n-am avut nici bani de motorină să vin la antrenament. N-am avut. Pur și simplu’. Șumi a replicat: ‘E greu, mă băiatule’...”, a dezvăluit moderatorul emisiunii.

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Cazul Șfaiț, discutat în platoul Fanatik SuperLiga: „Eu mergeam cu bicicleta la antrenament / 4.000 de euro ar trebui să-i ajungă”

Invitații lui Horia Ivanovici din platoul FANATIK SUPERLIGA au comentat situația tânărul Andres Șfaiț. Legendarul atacant al „Generației de Aur”, cu melancolie faptul că pe vremea lui nu exista problema combustibilului: „Cum i-a zis Șfaiț lui Șumudică? Că nu a avut bani de motorină? Eu mă duceam cu bicicleta la Electrioputere, că nu îmi dădeau niciun ban”.

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La rândul său, Andrei Vochin, a spus că, pentru un tânăr de 21 de ani, un venit de 4.000 de euro ar trebui să-i ajungă să-și acopere cheltuielile chiar și în perioade de criză. „Bănuiesc că Șfaiț avea și el acolo vreo 4.000 pe lună euro. Băi, oameni buni, trăim în România și pentru un jucător de 21 de ani, dacă ar gândi mai bine decât gândește, un salariu de 4.000 trebuie să-ți ajungă. N-ai familie, n-ai copii, n-ai nimic, da?”, a punctat consilierul președintelui FRF.

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