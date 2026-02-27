Mister total în jurul morții Alexandrei, asistenta de 23 de ani din Constanța. Medicul Ciuhodaru: „Putem să luăm în calcul”

ADVERTISEMENT

Tânăra asistentă din Constanța a murit în circumstanțe care ridică semne de întrebare. Cele două ore care nu coincid din ultimele momente ale vieții sale au stârnit controverse și speculații, iar medicul Tudor Ciuhodaru lansează o ipoteză neașteptată. Ce se ascunde dincolo de acest mister?

Misterul ultimelor momente ale Alexandrei

FANATIK a aflat de la surse judiciare că tânăra care și-a pierdut viața în clinica Euromaterna din Constanța se numea Alexandra V. Există însă anumite date care nu par să fie în deplină concordanță. Potrivit unuia dintre patronii clinicii, tânăra ar fi început să aibă probleme de sănătate în jurul orei 6:30, înainte de a intra în tura de dimineață, programată la 7:00. În schimb, comunicarea oficială a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța vorbește despre un apel la 112 efectuat abia în jurul orei 8:20.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, ar fi murit în timpul programului de lucru la maternitatea privată, având în vedere informațiile comunicate de autorități. La fața locului au intervenit echipaje medicale care au încercat resuscitarea, însă manevrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, procedură standard în astfel de cazuri, pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la tragedie.

Cauzele decesului fulgerător al asistentei de 23 de ani

Pentru a înțelege mai bine mecanismele medicale care pot sta în spatele unui deces fulgerător, FANATIK a discutat cu medicul primar ATI, Tudor Ciuhodaru. Acesta ne-a explicat ce ipoteze sunt, în mod obișnuit, luate în calcul într-o astfel de situație și care sunt pașii esențiali pentru stabilirea unui diagnostic cert. Specialistul a subliniat că doar investigațiile medico-legale și analizele toxicologice pot oferi un răspuns clar, până atunci orice variantă rămânând la nivel de ipoteză.

„Necropsia va tranșa diagnosticul și evident, cu dublarea examenelor toxicologice. În rest, putem vorbi despre absolut orice. La orice moarte suspectă se iau în calcul trei variante: accident, crimă, suicid”, a declarat Tudor Chiuhodaru, referitor la cazul tinerei de 23 de ani decedată într-o clinică din Constanța.

Ce afecțiuni pot provoca moartea subită la o persoană tânără

În continuarea, medicul a detaliat și posibilele cauze care pot fi avute în vedere atunci când este vorba despre o persoană tânără, aparent fără probleme medicale cunoscute. Chiuhodaru a atras atenția că, dincolo de speculații, există o serie de afecțiuni sau situații care pot duce la un deces brusc. Totodată, el admite că acestea trebuie analizate cu maximă atenție în cadrul anchetei medico-legale.

„Pe de altă parte, la persoanele tinere putem lua în calcul malformații congenitale, boli ereditare, supradozaje de anumite medicamente și, de ce nu, chiar și o traumă făcută în diverse contexte și cu o evoluție în doi timpi.

Să nu uităm de infarctul miocardic, a cărei vârstă este în continuă scădere. De asemenea, și accidentul vascular cerebral, ca moartea subită ocupațională, așa-zisul sindrom karoshi (n.r. moarte în urma suprasolicitarii de la muncă). Prognosticul depinde, evident, de toate aceste posibilități”, a ținut să mai puncteze medicul urgentist, pentru FANATIK.

Ultimele momente de viață ale Alexandrei

Doctorul Ion Marius Rușa, medic primar în cadrul unității medicale, și unul dintre patronii clinicii, a relatat cum s-au derulat evenimentele care au dus la moartea asistentei de doar 23 de ani.

Tânăra era angajată a clinicii de aproximativ cinci luni și lucra pe secția de Neonatologie. În dimineața tragediei, a ajuns la serviciu adusă de tatăl său, care a lăsat-o în curtea spitalului. La scurt timp după ce a intrat în clădire, s-a întâlnit cu o colegă și i-a spus că se simte rău.

„Nu i s-a făcut rău la muncă, venea la serviciu, la ora 6:30 dimineața. Urma să intre în tura care începea la ora 7:00. A fost adusă de tatăl ei. I s-a făcut rău la intrarea în spital, era la intrarea angajaților, care e separată de intrarea pacienților. I s-a făcut rău, avea convulsii. Era cu o colegă și a prins-o în momentul în care a căzut. Nu s-a lovit de nimic”, a dezvăluit Ion Marius Rușa, .

Încercări nereușite de resuscitare

După informațiile oferite de medicul Rușa, starea ei s-a deteriorat aproape instantaneu. Acesta povestește că tânăra a început să prezinte convulsii și a fost transportată de urgență într-un cabinet medical. , a constatat absența pulsului și a inițiat manevrele de intubare și resuscitare. Ulterior, la fața locului a ajuns și un echipaj SMURD, însă, în ciuda eforturilor susținute, nu s-a reușit readucerea pacientei la viață, fiind declarat decesul.

„A fost dusă într-un cabinet. Anestezistul care era de gardă a intubat-o și a început manevrele de resuscitare, era în stop cardio-respirator. A venit și SMURD-ul, dar nu a avut niciun fel de activitate cardiacă, nici după intervenția cu defibrilatorul și nici după masajul cardiac. După ce au ajuns cei de la SMURD, s-a încercat o oră jumătate resuscitarea. Nu s-a mai putut face nimic”, a completat unul dintre patronii clinicii.

În plus, Rușa a insistat că nici familia, nici colegii nu aveau cunoștință de vreo afecțiune a tinerei: „Nu, nu era cunoscută deloc cu probleme medicale, nici de părinți, nici din fișa de medicina muncii. La 23 de ani… vă dați seama! Lucra la noi de la 1 octombrie 2025, cam de 5 luni de zile. Nu a acuzat stări de rău anterior, nu s-a plâns deloc colegilor de nimic”, a mai precizat Rușa.

Cine răspunde pentru decesul asistentei de 23 de ani?

Și . Conform IPJ, în jurul orei 8:20, polițiștii Secției 2 au fost sesizați prin apel la 112 că unei angajate i s-a făcut rău într-o unitate medicală privată din municipiu, ulterior fiind declarat decesul. Ajunși la fața locului, oamenii legii au confirmat cele sesizate și au stabilit că este vorba despre o femeie de 23 de ani.

Din primele verificări, nu au fost identificate urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia. Rezultatele medico-legale vor clarifica dacă au existat afecțiuni preexistente sau alte elemente care au contribuit la tragedie.