Misterul actriței Audrey Hepburn. Femeia care a dărâmat standardele frumuseții de la Hollywood

Audrey Hepburn a fost una dintre cele mai importante actrițe ale secolului XX, cunoscută pentru frumusețea, eleganța și stilul său inconfundabil. Nu a avut formele voluptoase ale lui Marylin Monroe și nici ochii violeți ai lui Elizabeth Taylor. Cu toate acestea, a fost desemnată una dintre din lume. În plus, a revoluționat lumea modei în Epoca de Aur a Hollywood-ului. FANATIK vă pune la curent cu detalii neștiute din viața celebrei actrițe, dar și câteva controverse de care Hepburn s-a lovit de-a lungul carierei sale.

Viața impresionantă și cariera lui Audrey Hepburn

Audrey Hepburn s-a născut pe 4 mai 1929 în Bruxelles, Belgia. Părinții ei au divorțat când avea șase ani, iar Audrey a fost trimisă să locuiască cu mama ei în Olanda. Acolo, ea a început să ia lecții de balet și a început să apară în spectacole locale.

Cariera sa de actriță a început la vârsta de 22 de ani, când a jucat în filmul “One Wild Oat” din 1951. În același an, a apărut în filmul “The Lavender Hill Mob”, care a atras atenția criticilor de film și a publicului.

În 1953, Audrey a avut primul ei rol principal în filmul “Roman Holiday”, alături de Gregory Peck. Interpretarea ei a adus-o în prim-planul lumii cinematografice, aducându-i primul ei premiu Oscar pentru cea mai bună actriță.

Au urmat alte roluri celebre, precum cel din filmul “Sabrina” din 1954 și din “Breakfast at Tiffany’s” din 1961. Audrey a continuat să apară în filme de succes și a câștigat un al doilea premiu Oscar pentru rolul din “Two for the Road” din 1967. Rochia neagră purtată de Audrey Hepburn în Breakfast at Tiffany’s, creată de prietenul ei, Hubert de Givenchy, a fost vândută la o licitație pe fabuloasa sumă de 467,200 lire sterline, în 2006.

Legendara Audrey Hepburn a fost căsătorită de două ori

Actrița a călătorit mult în calitate de ambasador Unicef în Africa și America Latină. A mers în Etiopia în timpul secetei pentru a atrage atenția asupra copiilor încercați de foamete. În ultimul său an de viață a ajuns în Somalia. La scurt timp de la întoarcere a fost diagnosticată cu o boală cruntă.

Frumusețea actriței nu a trecut neobservată nici de domnii care i-au făcut curte în fel și chip. Audrey Hepburn a fost căsătorită de două ori și a avut doi băieți din ambele căsnicii.

Primul soț – Mel Ferrer

Audrey Hepburn și Mel Ferrer s-au întâlnit pentru prima dată în timpul filmărilor pentru “Orașul de sub mare” (1952). Cei doi s-au căsătorit în septembrie 1954 și au avut împreună un fiu, Sean.

Ferrer era, de asemenea, actor și regizor, iar cuplul a colaborat pe parcursul carierei lor în mai multe filme, inclusiv “War and Peace” (1956) și “Green Mansions” (1959). După zece ani de căsătorie, Hepburn și Ferrer au divorțat în 1968.

Andrea Dotti – Al Doilea Soț

În 1969, Hepburn s-a căsătorit cu psihologul italian Andrea Dotti. Cei doi au avut un fiu, Luca, în 1970. Căsătoria lor a durat 13 ani, dar a fost marcată de probleme, inclusiv infidelitatea lui Dotti. În cele din urmă, Hepburn a decis să pună capăt relației și a obținut divorțul în 1982.

Robert Wolders a fost partenerul lui Hepburn în ultimii ani ai vieții sale. Cei doi au fost împreună timp de nouă ani până la moartea actriței în 1993.

Audrey Hepburn, o figură iconică a stilului și eleganței

Stilul Audrey Hepburn a devenit una dintre cele mai influente persoane din . Ea a transformat modul în care femeile se îmbrăcau și se machiau în anii ’50 și ’60. În timp ce moda timpului era dominată de fuste ample și de rochii cu talie joasă, Audrey a adus în prim-plan stilul fustelor clopot și al rochiilor cu talie înaltă.

Actrița a preferat întotdeauna un machiaj simplu și curat. În timp ce alte vedete ale vremurilor de demult preferau un machiaj dramatic, cu buze roșii și gene false, Audrey a ales un look mai subtil și mai natural.

“Sex-appealul înseamnă mai mult decât măsurile fizice. N-am nevoie de un dormitor ca să-mi dovedesc feminitatea. Pot trans­mite tot atâta sex-appeal culegând mere dintr-un copac sau stând în ploaie“ spunea Audrey Hepburn.

De asemenea, frumusețea lui Audrey Hepburn a fost evidențiată și de stilul său de coafură. Acesta era adesea simplu dar sofisticat, cu părul prins într-un coc elegant sau cu bretonul scurt.

Celebra tunsoare pixie a destrămat tiparele de frumusețe care existau în anii ‘50. Cu o silueta minionă, aproape androgină și ochi jucăuși, Audrey Hepburn era conștientă de atuu-urile sale.

„Nu era deloc genul bombastic, vo­luptuos, care domina printre clientele mele“, spunea Hubert de Givenchy, cel care i-a desăvârșit sta­tutul de fashion icon.

Controversele din jurul personajului Holly Golightly, din Breakfast at Tiffany’s

Una dintre cele mai mari controverse ale filmul “Breakfast at Tiffany’s” a fost legată de portretizarea personajului Holly Golightly de către Audrey Hepburn. Personajul Holly este descris ca o tânără femeie îndrăgostită de lumea sofisticată a New York-ului. Personajul a fost perceput de multe persoane ca fiind rasist și sexist. Rolul i-a adus actriței o nominalizare la Premiile Oscar, dar și critici din partea comunitățiilor și a grupurilor de activiști.

Una dintre scenele cele mai controversate din film are loc într-un restaurant chinezesc. Hepburn și Mickey Rooney, care interpretează un personaj chinezesc, se joacă cu bețele într-un mod stereotipic. Scena a fost considerată profund ofensatoare și rasistă de-a lungul anilor.

De asemenea, personajul Holly a fost criticat și pentru portretizarea sa ca fiind dependentă de bărbați și de relațiile romantice. Acest lucru a fost perceput ca un model negativ pentru tinerele femei.

În ciuda criticilor, Hepburn a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru rolul său, ceea ce a dovedit talentul și carisma ei de necontestat. “Breakfast at Tiffany’s” a rămas in istoria cinematografiei și a inspirat multe alte creații artistice și culturale.