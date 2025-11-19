Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe ”vânătoarea internațională de averi”

ADVERTISEMENT

Văduva și fiicele lui Dinu Patriciu s-au pus de acord prima dată, la 11 ani de la moartea miliardarului, în procesul de partaj. Acestea nu au aflat până azi câți bani mai avea Patriciu în conturile din străinătate.

Comisie rogatorie pentru banii din străinătate ai lui Dinu Patriciu

Rudele lui Dinu Patriciu au ajuns la un armistițiu în procesul de partaj demarat în 2014, pe vremea când fostul șef al Rompetrol trăia. Văduva Dana Patriciu, precum și fiicele miliardarului, Ana și Maria, s-au pus de acord să demareze procedurile pentru a afla câți bani mai avea acesta în conturile din străinătate.

Dana, ultima soție a lui Dinu Patriciu, a cerut instanței înființarea unei comisii rogatorii prin care să solicite oficial date referitoare la conturile externe ale omului de afaceri. Avocatul surorilor Patriciu a declarat că nu se opune demersului, fiind vorba de identificarea unor sume mari de bani care ar putea intra la masa partajabilă.

Nu este prima dată când rudele lui Dinu Patriciu încearcă să identifice conturile bancare ale miliardarului român, care a locuit în străinătate în ultima perioadă a vieții.

Câți bani au fost găsiți până acum în conturile externe ale lui Dinu Patriciu

Potrivit informațiilor din dosar consultate de FANATIK, un demers asemănător a avut loc în 2016, la doi ani de la moartea lui Dinu Patriciu. Atunci, instanța a dispus emiterea unei adrese către ministerul român de finanțe care să solicite date fiscale despre acesta la instituțiile fiscale din străinătate.

”Ministerul Justiției a răspuns la data de 27.07.2016, răspunsul fiind la 2239 din dosar, prin care a spus că există o procedură care trebuie urmată, respectiv există un formular care va fi trimis la autoritatea competentă din statele respective, iar acea autoritate va trimite mai departe instanțelor locale, iar acele instanțe locale vor interoga băncile astfel încât vor obține răspuns”, se arată în dosarul de partaj.

Tot în 2016 au fost emise mai multe adrese către cel puțin 10 bănci din străinătate, unde Dinu Patriciu ”avea conturi și în care mai existau încă sume de bani”. Rezultatul nu a fost cel dorit.

Suspiciuni că ”s-ar fi umblat la conturi” după moartea miliardarului

”Din toate acele bănci, undeva la peste 10 bănci, a răspuns doar una spunând că în cont există suma de 147.000 de dolari, restul băncilor au spus că nu pot să răspundă având în vedere că ele nu sunt implicate în proces și că trebuie să urmeze această cale a comisiei rogatorii astfel încât să primească o solicitare de la o instanță locală”, se mai arată în dosarul consultat de FANATIK.

Urmașele lui Dinu Patriciu vor să afle nu doar ”soldul conturilor” milionarului român ci și dacă ”s-a umblat la conturi” după decesul acestuia. Există chiar suspiciunea că Patriciu avea un împuternicit din afara familiei, care ar fi avut acces și ar fi extras o parte din bani.

Judecătoria Buftea și a dispus emiterea unor adrese către instituții bancare prin comisie rogatorie, în funcție de statul în care se află, ”cu mențiunea de a preciza la momentul prezent care sunt sumele aflate în conturile bancare ale defunctului Dinu Patriciu”.

Ce înseamnă și cum funcționează o comisie rogatorie

Comisia rogatorie pentru conturi bancare internaționale este un act de asistență judiciară prin care o autoritate judiciară dintr-un stat mandatează o autoritate judiciară din alt stat să obțină informații referitoare respectivele conturi bancare.

Cererea se folosește mai ales în materie penală, pentru obținerea de probe, însă poate fi aplicată și în materia civilă. Cererile trebuie traduse, legalizate și transmise, iar cadrul legal pe baza căruia funcționează se bazează pe cooperarea judiciară la nivelul statelor membre UE sau între state terțe.

La momentul morții, Dinu Patriciu era cotat cu o avere personală de aproape 200 de milioane de euro

Omul de afaceri Dinu Patriciu a murit la 64 de ani, pe data de 19 august 2014. El , unde se trata de o afecțiune pulmonară.

În perioada 2007-2008, după vânzarea Rompetrol, Dinu Patriciu a fost declarat cel mai bogat român cu o avere personală care depășea 3 miliarde de dolari. La momentul decesului, Patriciu se confrunta cu dificultăți financiare majore. Chiar și așa, publicația Forbes îl credita cu o avere de 190 de milioane de euro.

În 2014, Dinu Patriciu se afla deja în proces de partaj cu soția lui, Dana, care s-a prelungit și după momentul decesului prin fiicele sale. În prezent. Dana Patriciu locuiește în Caraibe, unde Dinu a deținut o vilă de lux. Și fetele afaceristului au plecat din România.

De asemenea, averea lui Dinu Patriciu este urmărită și de statul român, din cauza prejudiciului din dosarul Rompetrol. În iunie 2025, o instanță din România a decis că fiica și fostele soții ale miliardarului trebuie să achite 16,1 milioane dolari către Ministerul Finanțelor Publice. Decizia nu este definitivă.