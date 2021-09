Misterul copilului din brațele lui Răzvan Botezatu: ”Îl așteptam de multă vreme, sunt fericit”

Răzvan Botezatu a trecut, în primele două zile ale acestei luni, prim emoții cu totul și cu totul deosebite, simpaticul fost prezentator TV având ocazia să vadă cum este să țină un copil în brațe.

Cine este copilul pe care Răzvan Botezatu l-a ținut în brațe?

Ajuns în Germania pentru a-și surprinde mama de ziua de naștere a acesteia, Răzvan Botezatu a avut, la rândul lui, o surpriză uriașă în momentul în care s-a văzut cu sora lui.

Mai exact, aceasta, devenită mamă acum două luni, i l-a pus în brațe pe Darius, fiul ei, lucru care l-a făcut pe Răzvan Botezatu să se emoționeze peste măsură, lucru pe care, de altfel, l-a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK.

”Nu credeam să fiu atât de emoționat când mi-am ținut nepotul în brațe. M-am topit tot, nu știam că poți să ai asemenea senzații când vine vorba de un copil. Atunci mi-am propus să fiu unchiul perfect”, ne-a mărturisit, în exclusivitate, .

Răzvan Botezatu, fericit că și-a cunoscut nepoțelul

”Darius este copilul care m-a făcut să îmi dau seama ce frumos este să ai un suflețel alături de tine”, ne-a spus Răzvan Botezatu. Și, pentru a fi mai explicit, Răzvan Botezatu a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, că ideea unui copil nu îi displace deloc.

”Eu, evident, nu voi avea copil, pentru mine e mai complicat, bărbații nu pot naște, totuși. Dar asta nu înseamnă că nu iubesc copiii. Iar Darius, nepoțelul meu, mi-a furat inima. Mă repet, voi face tot ce voi putea pentru a fi unchiul perfect, chiar dacă suntem despărțiți de o mare distanță, el fiind în Germania, eu în România”, ne-a mai mărturisit Răzvan Botezatu.

De altfel, spune Răzvan Botezatu, cel mai greu a fost când a trebuit să plece din Germania, momentul în care a fost nevoit să își ia rămas bun de la micuțul nepoțel fiind, pentru fostul prezentator TV, dificil.

”Din cauza afacerilor pe care le am în România nu am putut sta mai mult de două zile în Germania. Am plecat acolo să îi fac o surpriză mamei, dar cel care, de fapt, a fost cel mai câștigat am fost tot eu. Pe Darius în așteptam de multă vreme, sunt fericit că l-am văzut”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, probleme cu fostul iubit

Răzvan Botezatu nu își ascunde orientarea sexuală, el fiind unul dintre puținii prezentatori TV care și-au declarat apartenența la comunitatea gay, lucru recunoscut încă de mai bine de doi ani.

Ba chiar, sincer, Răzvan Botezatu a povestit, printre altele, și problemele pe care le-a avut cu unii dintre foștii săi iubiți, cunoscutul influencer trecând, la un moment dat, prin momente cât se poate de dificile, el fiind agresat și sechestrat din dragoste.

”Mi-a spus clar că nu mai ies din camera de hotel până nu mă împac cu el. Mi s-a făcut, la modul serios, frică, mai ales că știam că este un tip impulsiv. M-a închis, abia am scăpat cu viață, deși atunci mă temeam că mă omoară”, ne-a povestit, cu ceva vreme în urmă, Răzvan Botezatu.

Mai mult, recunoștea nu a fost singura lui experiență nefericită într-o relație, el fiind chiar și bătut pe vremea când încă era prezentator tv, ajungând chiar la emisiune cu un ochi vânăt.

Răzvan Botezatu s-a mutat la malul mării

Cu ceva timp în urmă, Răzvan Botezatu a decis să renunțe la București pentru a se muta la malul mării, locul în care este, de altfel, casa lui părintească.

”Am spațiu suficient acum, iar când am puțin timp liber dau o fugă la plajă dacă este vreme bună. Așa că, acum am și confort, și, important, pot să mă relaxez așa cum îmi place mie”, a spus Răzvan Botezatu pentru FANATIK.