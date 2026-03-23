Misterul de sub străzile Istanbulului: Aici a fost îngropat capul lui Vlad Țepeș?

Străzile din Istanbul sunt pline de istorie şi secrete, iar unul dintre ele este legat direct de Vlad Ţepeş, domnitor al Ţării Româneşti în trei rânduri şi unul dintre marii inamici ai otomanilor, în special după . Legenda spune că, după ce a fost omorât, la finalul anului 1476, capul a fost trimis în inima Imperiului Otoman.

Cum a ajuns capul lui Vlad Ţepeş la Istanbul

Revenit pe tronul Ţării Româneşti în toamna lui 1476, cu spirijinul lui Ştefan cel Mare şi al lui Matei Corvin, Vlad Ţepeş nu a domnit prea mult. La sfârşitul anului, după o confruntare militară, . Date concrete despre uciderea lui Vlad Ţepeş nu există, circulând mai multe variante, printre care şi cea conform căreia ar fi fost omorât chiar de soldaţi valahi, care l-au confundat cu un turc. O altă variantă susţine teoria unei trădări din partea boierilor care nu-l voiau revenit pe tronul Ţării Româneşti.

Conform mai multor scrieri, Vlad Ţepeş ar fi fost decapitat după moarte, iar capul acestuia i-a fost trimis lui Mehmed Cuceritorul. “Pe acest ‘Dracula’ l-a reaşezat Matei Corvin în vechea sa demnitate, dar a fost ucis în lupta cu turcii şi capul său trimis lui Mahomed”, scria Sebastian Munster în Cosmografia. Timp de mai multe zile, capul lui Vlad Ţepeş a fost expus în pieţele publice ca dovadă a înfrângerii domnitorului.

Legenda din Istanbul: capul lui Vlad Ţepeş a fost îngropat pe stada Bankalar

După ce a fost expus în pieţele publice, capul lui Vlad Ţepeş ar fi fost îngropat în Istanbul, în cartierul istoric Galata, care azi poartă numele de Karaköy. Mai exact, ar fi vorba de strada Bankalar, centrul financiar al Imperiului Otoman. Anterior, strada a purtat numele de Voyvoda Yolu (Şoseaua Voievodului).

Pe această stradă, la numărul 19, se află Voyvoda Han, o clădire construită la începutul secolului al XX-lea, între anii 1903 şi 1904. Aici, legenda spune că a fost îngropat capul lui Vlad Ţepeş la ordinul sultanului Mehmed Cuceritorul, care a domnit peste Imperiul Otoman în perioada 1451 şi 1481.

Mormântul lui Vlad Ţepeş, una din marile enigme ale istoriei României

Locul înmormântării lui Vlad Ţepeş este o mare enigmă istorică, iar de-a lungul timpului au fost expuse mai multe ipoteze. Cea mai frecventă este cea care indică Mănăstirea Snagov, însă cercetările arheologice nu au putut să confirme acest lucru. Istoricul Constantin Rezachevici a susţinut varianta Mănăstirii Comana, ctitorită de Vlad Ţepeş în 1461.

“Rămânând în domeniul ipotezelor, este mult mai probabil ca lupta lui Vlad Ţepeş cu tucii să se fi dat în vecinătatea acesteia, lângă drumul de la Giurgiu la Bucureşti, pe unde veneau turcii cu Basarab Laiotă, şi unde poate fi întâlnit şi ‘dealul’ pe care s-ar fi urcat domnul atunci când a fost ucis, aşa cum arată una din povestirile despre el, decât în pădurea din preajma Mănăstorii Snagov, la nord de Bucureşti, mult depărtată de căile de acces dinspre sud ale turcilor.

Astfel că mormântul lui Ţepeş s-ar fi putut afla, cu mult mai mult temei, în biserica primei Mănăstirii de la Comana, cea care a precedat ctitoria lui Radu Şerban, ale cărei urme au fost descoperit sub latura de sud a incintei din secolul al XVII-lea”.

Voyvoda Han, la distanţă mică de stadionul unde se va juca Turcia – România

Voyvoda Han, locul unde legenda spune că a fost îngropat capul lui Vlad Ţepeş, se află la aproape 3 kilometri de mers pe jos de stadionul lui Beşiktaş. De asemenea, în apropiere se regăseşte şi Turnul Galata, una dintre atracţiile turistice ale Istanbului.