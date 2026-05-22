Misterul declarației lui Ștefan Baiaram! De ce insistă vedeta Craiovei pentru un transfer în străinătate

Universitatea Craiova a reușit un sezon de vis, câștigând atât Cupa României, cât și titlul după o pauză de 35 de ani. Totodată, oltenii au obținut în premieră calificarea în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Unul dintre cei mai importanți jucători din Bănie este Ștefan Baiaram, iar acesta a surprins după 5-0 cu U Cluj, declarând că va pleca de la echipă.

De ce insistă Ștefan Baiaram pentru un transfer în străinătate

Finalul partidei dintre Universitatea Craiova și U Cluj nu a marcat prima ocazie în care . În contextul sezonului foarte bun obținut în Bănie, atacantul a stârnit interesul mai multor cluburi importante. De exemplu, .

Totuși, din informațiile FANATIK, atacantul nu are nicio ofertă concretă. În ciuda acestui aspect, Baiaram insistă pentru un transfer în străinătate, deoarece Mihai Rotaru i-a promis că îl va lăsa să plece dacă oltenii vor cuceri titlu. Cum forma jucătorului a scăzut în a doua parte a stagiunii, cluburile din afara României ce îl monitorizau nu au înaintat, cel puțin pentru moment, o scrisoare clară în acest sens, astfel că rămâne de văzut dacă Baiaram va pleca în cele din urmă de la Universitatea Craiova.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu nu s-a arătat surprins de declarațiile oferite de Ștefan Baiaram. Președintele oltenilor nu cunoaște nimic despre o ofertă pe numele lui Baiaram, însă a transmis că poate știe jucătorul mai multe. Totuși, Cârțu a scos în evidență faptul că atacantul s-ar bucura foarte mult să plece din Bănie.

„Așa a declarat Baiaram, că pleacă? Ok, dacă știe ceva sau are o informație. Eu nu știu nimic despre o ofertă, vorbiți cu domnul Rotaru. Acolo e fax-ul, la domnul Rotaru. El a mai spus că vrea să plece și în timpul campionatului, acum câteva etape bune. Nu prea a căzut bine din punctul de vedere al suporterilor acea declarație. Probabil că știe el ceva acum. Nu știu dacă a fost nepotrivită declarația în contextul serii. Când iei campionatul, te gândești că poate e cineva cu ochii la tine. Pentru el e o bucurie dacă pleacă”, a declarat Sorin Cârțu.

Adrian Mutu, sfat pentru Baiaram

Despre transferul lui Ștefan Baiaram a vorbit și Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA. „Briliantul” e de părere că fotbalistul oltenilor nu ar trebui să forțeze mutarea, în contextul în care poate prinde încă un sezon bun alături de Universitatea Craiova în cupele europene, iar atunci cota sa ar exploda. Totuși, Mutu e conștient de faptul că forma lui Baiaram ar putea să nu continue, iar riscul pentru a nu mai fi vândut ar crește.

„Mie mi-a plăcut cum a jucat Baiaram ieri, iar în sezonul acesta a fost cam cel mai bun sezon al său, chiar dacă a avut urcușuri și coborâșuri. A fost un sezon bun, a jucat un fotbal bun. E ocazia lui să plece, pleacă din punct de vedere financiar, poate are această ocazie. Craiova a atins acum maximul și ar putea să mai aibă răbdare. Aceasta este decizia lui și nu o putem judeca.

Dacă mă întrebi pe mine, poate că ar trebui să mai stea, să joace în cupele europene și să facă un sezon mai bun decât acesta, iar atunci, probabil, că își va dubla salariul. Probabil că e și partea cealaltă a problemei, dacă nu joacă, Craiova ar putea să nu îl mai vândă și nu ar mai avea această ocazie. Eu zic că ar fi bine pentru el să mai rămână un an, mai ales că acum bate la poarta cupelor europene. Poate nu va fi Champions League, însă în Europa League și-ar putea arăta Baiaram calitățile. Există totuși un risc care și l-ar asuma”, a conchis Adrian Mutu.

Ce a declarat Ștefan Baiaram

La scurt timp după fluierul final din Universitatea Craiova – U Cluj 5-0, Ștefan Baiaram s-a arătat extrem de fericit de faptul că a pus mâna pe două trofee în acest sezon. Totuși, atacantul și-a luat la revedere de la echipă și de la fani, declarând că drumul său în Bănie ajunge la final după 7 ani frumoși.

„Jucăm cu 35.000 de oameni în tribune. Ați văzut ce nebunie a fost. Le datorăm această victorie. Sincer, nici nu știu cum să mă bucur. Este cel mai frumos moment de când m-am apucat de fotbal. Suntem o echipă bună, meritam să câștigăm acest campionat. Am jucat și în cupele europene, am pierdut nemeritat, dar mă bucur că am făcut eventul. După 7 ani la Universitatea, drumul meu la Craiova se încheie aici! Cu siguranță îmi doresc să plec și sper să fiu convocat și la echipa națională”, a declarat Ștefan Baiaram imediat după ce a devenit campion cu Universitatea Craiova, la .

Ștefan Baiaram a fost unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova în actuala stagiune, fiind titular aproape meci de meci pentru formația din Bănie. Fotbalistul a evoluat alături de olteni în toate competițiile, de la SuperLigă și Cupa României până la UEFA Conference League. În acest sezon, tânărul jucător a reușit să înscrie de 12 ori și să ofere 6 assist-uri. Totodată, Baiaram s-a regăsit constant și în loturile echipei naționale în ultimele acțiuni din mandatul regretatului Mircea Lucescu.

Prestațiile solide din acest sezon i-au adus și o creștere importantă a cotei de piață. Potrivit Transfermarkt, cluburile interesate de transferul său trebuie să plătească aproximativ 4,5 milioane de euro. În fotbalul românesc, doar Darius Olaru, mijlocașul de 28 de ani al celor de la FCSB, este evaluat mai sus, la 5 milioane de euro.