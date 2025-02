Misterul din spatele afacerilor lui Andrei Perneș de la Mireasă. Fostul concurent poza într-un prosper om de afaceri

Andrei Perneș, fost concurent al show-ului matrimonial Mireasa, de la Antena 1, s-a stins din viață într-un mod absolut șocant. Tânărul de 29 de ani s-a răsturnat cu mașina la Bunești, județul Cluj. Moartea bărbatului a reprezentat un adevărat șoc pentru toți cei care l-au cunoscut dar și pentru sute de prieteni virtuali care au transmis condoleanțe familiei.

Andrei Perneș de la Mireasa se lăuda că a fondat două companii

Andrei Perneș de la Mireasa este caracterizat de apropiați ca un tip optimist și independent. Oficial, el administra două afaceri, conducea un autoturism premium (un BMW care a și fost implicat în accident) și devenise celebru prin participarea la sezonul 5 al show-ului Mireasa, , în anul 2022.

ADVERTISEMENT

Pe paginile sale oficiale, Andrei Perneș se prezenta drept CCO (Chief Commercial Officer) și fondator la două companii: Per Imobiliare și Per Construct.

”6 Ani de Vise Imobiliare. În lumea imobiliarelor, unde fiecare casă ascunde o poveste și fiecare cheie deschide un nou început, acum 6 ani am pornit la drum ca Andrei Perneș, fondatorul PER Imobiliare.

ADVERTISEMENT

Am început cu un zâmbet și o întrebare autoironică: „Sunt eu ghidul destinelor sau doar un visător cu un portofoliu de chei?” De atunci, am transformat fiecare tranzacție într-o aventură plină de mister și poezie”, scria Andrei Perneș, în urmă cu câteva săptămâni, pe contul său de Facebook.

Per Imobiliare, agenția pe care Andrei Perneș de la Mireasa o recomanda în majoritatea postărilor sale, deține și un domeniu web pe care sunt prezentate mai multe imobile aflate în portofoliul său. Majoritatea sunt .

ADVERTISEMENT

Per Imobiliare și Per Construct nu apar ca fiind înregistrate în România

FANATIK a încercat să afle care este profitul celor două societăți, însă a constatat că acestea nu sunt înregistrate. Potrivit Termene.ro, în România nu există vreo societate comercială care să se numească Per Imobiliare și niciuna Per Construct.

În schimb, există două firme înregistrate de o persoană cu numele Perneș Andrei Vasile. Prima se numește Perneș Mil, se ocupă cu tranzacțiile imobiliare și este înregistrată în comuna Hereclean, județul Sălaj. Întâmplător sau nu, este chiar localitatea natală a fostului concurent de la Mireasă.

ADVERTISEMENT

Perneș Mil SRL a fost înființată în februarie 2020, atunci când a și înregistrat o cifră de afaceri de peste 280.000 de lei. Ulterior, aceasta nu a mai avut încasări, iar în 2023 (ultimul an cu bilanț public), societatea a ieșit în pierdere cu 1.200 de lei.

Același Perneș Andrei Vasile mai are înregistrată o agenție imobiliară, sub titulatura Professional Abundance. Însă, acesta are sediu în Sighetul Marmației, iar în prezent este ”înghețată”, adică inactivă fiscal.

Poliția spune că Andrei Perneș de la Mireasa a comis accidentul pentru că nu era atent la drum

Miercuri dimineața, Andrei Perneș de la Mireasa s-a stins din viață, ca urmare a unui accident tragic produs în județul Cluj. Tragedia a avut loc puțin după ora 05:00.

„La data de 19 februarie a.c., în jurul orei 05.10, a avut loc un accident rutier pe raza satului Bunești.

Din cercetările preliminare a reieșit faptul că, un bărbat de 29 de ani, din localitatea Florești, în timp ce conducea un autovehicul dinspre Dej înspre Gherla, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile.

Din nefericire, personalul medical prezent la fața locului a constatat decesul acestuia. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a informat IPJ Cluj.