Misterul din spatele dispariției fraților Marius și Mihai din Râșnov. De ce au refuzat micuții să se mai întoarcă acasă. Ancheta se complică după găsirea lor: „În 2025, s-a întâmplat la fel”

FANATIK a aflat povestea din spatele dispariției misterioase a celor doi frați din Râșnov, Casian și Mihai, în vârstă de 9 și 11 ani, găsiți după zeci de ore de căutări. Micuții din Râșnov au mai dispărut și anul trecut, invocând același motiv pe care l-au spus polițiștilor și de data aceasta.

Casian și Mihai au fost dați dispăruți joi, 30 aprilie, și au fost reperați abia a doua zi, după operațiuni intense de căutare, la care au participat inclusiv autoritățile din localitatea învecinată Cristian din județul Brașov. Cazul este unul destul de intrigant, căci se ridică o serie de semne de întrebare cu privirile la faptul că minorii se ascund de fiecare dată atât de bine ca și cum nu și-ar dori să fie găsiți.

Mihai și Casian provin dintr-o familie numeroasă și sunt crescuți de mamă și de bunică. Cei doi mai au opt frați, după cum a aflat FANATIK. Potrivit informațiilor obținute din rapoartele întocmite de DGASPC după prima lor dispariție, din 2025, micuții nu aveau probleme în familie, în sensul că erau și sunt bine hrăniți, neprezentând urme de violență. Cu toate acestea, e foarte ciudat faptul că după fiecare dispariție nu s-au întors acasă. Abia aici începe misterul.

Ce le-au spus micuții polițiștilor când au fost găsiți

Lidia Mailat, purtătoarea de cuvânt de la DGASPC Brașov, ne-a spus ce motiv au invocat copiii când au fost găsiți sub un pat, într-o clădire părăsită din Râșnov. Aceștia au spus, la fel ca anul trecut, că ar fi fost urmăriți de cineva, lucru care nu pare să se confirme din informațiile furnizate de IPJ Brașov. Imaginile surprinse pe din oraș nu arată că pe urma micuților ar fi existat cineva care să se apropie de ei până în punctul în care li s-a pierdut urma.

„Din primele date pe care le avem, pot spune așa: copiii au zis că au plecat ieri de la școală să conducă alți colegi pe nu știu ce stradă și că, la un moment dat, îi urmăreau alții copii și li s-a făcut frică de copiii respectivi. Ar fi ajuns într-un parc și apoi și acolo ar fi fost niște copii care îi urmăreau și s-au speriat ca să nu le facă respectivii copii ceva. Apoi au plecat într-o casă despre care știau că nu este locuită.

Mai știm că IPJ a chemat ambulanța pentru a evalua starea medicală a copiilor, asta e procedura. În 2025 s-a întâmplat cam la fel, din datele la care avem acces. În 2025, acești copii au plecat tot de la școală, s-au luat cu joaca cu alți copii și s-a făcut foarte târziu. Mama i-a anunțat pe polițiști, iar polițiștii i-au găsit seara tot într-o zonă asemănătoare”, a declarat reprezentanta DGASPC Brașov, pentru FANATIK.

Cei doi frați nu prezentau urme de violență

Copiii sunt în acest moment monitorizați de serviciul social al primăriei din localitate. că micuții nu sunt într-o situație de risc iminent în momentul de față, însă vor beneficia de consiliere psihologică, având în vedere disparițiile lor ciudate. E posibil ca din cauza fricii să ascundă motivul real pentru care nu s-au întors acasă a doua oară la rând, după ce mama lor i-a dat dispăruți.

„Din datele pe care le-am văzut, nu apare nimic de genul acesta. Colegii mei mereu și-au pus problema că acești copii când pleacă, pleacă cu un motiv. Nu era cazul de abuz, de neajunsuri. E o familie modestă, dar nu în risc, nu e familie cu probleme cum sunt altele. Acestea erau cel puțin informațiile valabile în ancheta făcută anul trecut”, a declarat Mailat, pentru FANATIK.

Poliția nu confirmă povestea celor doi frați

FANATIK a stat de vorbă și cu polițiștii care s-au implicat în căutarea fraților. Oamenii legii infirmă povestea pe care au spus-o cei doi copilași: nu au fost urmăriți! „Nu avem conturate niciun fel de informații în acest moment că ar fi fost umăriți. Nu se confirmă acest aspect pe care l-au invocat. Sunt doar în grija mamei. Nu, nu se pune problema de violență acasă. Mai au 8 frați, sunt 10 de toți”, ne-au transmis cei de la IPJ Brașov. Surse din anchetă ne-au mai spus că micuții ar fi făcut referire la un anumit individ care i-a urmărit, dar din verificările ulterioare, polițiștii au constatat că acea persoană este arestată și nu reprezenta un pericol pentru copii.