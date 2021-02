Misterul formei bune pe care Constantin Budescu a etalat-o în Liga 1 a fost dezvăluit de către fostul său coleg de la Astra Giurgiu ți FCSB, Gabriel Enache. Fotbalistul a explicat cum funcționa relația dintre jucători la Giurgiu, dar și obiceiurile pe care Budescu le avea după meciurile disputate.

Gabi Enache a evoluat pentru Astra timp de 4 ani, între 2012 și 2016, fiind transferat pentru 500.000 de euro la FCSB. În 2019, fundașul lateral revenea la giurgiuveni pentru o perioadă scurtă de timp de doar câteva luni.

Despre Constantin Budescu s-au spus multe, mai ales despre viața extrasportivă și obiceiurile alimentare. Unul dintre cei mai talentați mijlocași ofensivi din România s-a transferat în Arabia Saudită, la Damac FC, cu puțin timp în urmă.

Misterul formei bune a lui Budescu a fost deslușit: „Îi place un grătărel, să pună puțină muzică”

“Nu se făcea absolut nimic rău. Se fac grătare. Se fac mese, după antrenament, se face un grătar în spate, și stăm cu toții la masă. Nu mergem la restaurant și facem acolo, noi, grupul nostru.

Toată lumea spune de sarmale, că el mănâncă multe sarmale, dar să știți că nu mănâncă foarte multe sarmale. Îi plac, îi place să mănânce puțin, îi place un grătărel, îi place să pună puțină muzică, să se simtă bine”, a declarat Gabi Enache la AS.ro.

Constantin Budescu a evoluat pentru 3 cluburi în România de-a lungul carierei, Petrolul, Astra și FCSB. Pe plan extern mijlocașul este la a doua aventură pentru o echipă din Arabia Saudită, pe lângă Damac FC, Budescu a evoluat în trecut și la Al Shabab.

Constantin Budescu, salariu de șeic la Damac FC

Decizia lui Constantin Budescu de a se transfera la Damac FC, a fost influențată decisiv de partea financiară. În Arabia Saudită fostul jucător al Astrei va incasa 150.000 de euro pe lună, cu mult peste ce câștiga în Liga 1.

“Este grea despărțirea de Astra, dar n-avem ce face. Nu știu dacă e trist ce se întâmplă la Astra, dar e o situație delicată, sper să se rezolve problemele. Am contract pe un an și jumătate, nu știu ce va fi.

Mă bucur că sunt apreciat în zona aia. M-au dat peste tot transferat, dar am plecat în ultimele minute. Am făcut aici 1000 de foi, am tot. Pot să joc, nu stau în carantină. Merg să fac vizita medicală și sper să joc cât mai repede”, a declarat Constantin Budescu.

