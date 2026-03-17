Misterul închiderii temporare a Aeroportului Mihail Kogălniceanu din Constanța, lipit de baza militară. Ce este un ”Notice to Air Mission”

Un comunicat dat publicității cu privire la închiderea temporară a Aeroportului Mihail Kogălniceanu a generat suspiciuni, având în vedere îngrijorările privind războiul din Iran, după ce România a decis, în CSAT, ca baza de la Kogălniceanu să fie folosită de americani pentru alimentarea aeronavelor.

De ce se închide temporar Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Aeroportul civil din Constanța este lipit de baza Kogălniceanu, însă accesul din zona de călători în cea militară este interzis celor autorizați. Un anunț publicat de Boarding Pass arăta că aeroportul din Constanța urmează să fie închis temporar, pe 20 și 21 martie 2026, dintr-un motiv aparent necunoscut.

În același mesaj se mai precizează că avioanele militare (cele aflate în misiune de căutare și salvare) vor putea pe aeroport în intervalul blocat pentru civili. „Aeroportul „Mihail Kogălniceanu” din Constanța va fi închis traficului aerian civil din 20 martie 2026, ora locală 12:00, până în 21 martie 2026, ora locală 19:30. Motivul este necunoscut, însă avioanele militare, cele aflate în misiuni de căutare și salvare, evacuare medicală și poliție aeriană vor putea opera la acest aeroport în intervalul amintit.

Zborurile regulate ale Turkish Airlines și Wizz Air din 20 și 21 martie 2026 spre și dinspre Constanța nu vor fi afectate, acestea fiind programate să fie operate în afara intervalului în care aeroportul este închis traficului aerian civil”, se arată în informarea postată de pe Facebook.

Directorul aeroportului: „Trebuie să ne mutăm”

FANATIK l-a contactat pe directorul Aeroportului M. Kogălniceanu pentru a lămuri acest mister, iar acesta ne-a transmis că decizia vine în urma unui NOTAM (Notice Air Mission), pentru că aeroportul se modernizează, marți, 17 martie, fiind inaugurat, așadar, un nou terminal.

„Se închide Aeroportul de vineri, după ora 12, până sâmbătă seara, pentru că trebuie să ne mutăm din terminalul provizoriu în terminalul pe care îl vom opera și pe care îl deschidem azi, e simplu. Nu știu care e motivul, este un NOTAM. Se dă un NOTAM după care se închide aeroportul. Ăsta e motivul, nu că vin americanii, nimic. E normal să fie așa. Asta e explicația”, a declarat directorul Aeroportului Mihail Kogălniceanu, pentru FANATIK.

Ce este un NOTAM și în ce condiții se dă

Ce este un NOTAM? Abrevierea vine de la Notice to Air Missions/Notice to Airmen, o notificare prin care piloții și operatorii de zbor sunt informați cu privire la orice aspect care ar putea afecta zborul. Astfel de notificări se dau în mai multe cazuri. De pildă, notificarea poate face referire la pistele închise ori restricționate, condiții speciale de zbor (vreme severă, ceață etc), defecțiuni tehnice ori alte pericole temporare (drone, obstacole ș. a. m. d.). NOTAM-urile sunt obligatorii pentru planificarea zborurilor, iar ele nu reprezintă ceva extraordinar, sunt destul de obișnuite și constante.

Baza de la Kogălniceanu, aproape de aeroportul civil

De ce a produs îngrijorare această nouă notificare? Răspunsul este la fel de simplu. Aeroportul Mihail Kogălniceanu este lipit de (deși sunt două entități separate), unde vor fi dislocați militari americani pentru operațiuni necesare cu privire la războiul din Iran.

Odată ce România s-a angajat să pună două baze la dispoziția americanilor, au început să apară tot felul de speculații, cu toate că a declarat că nu este cazul să ne temem, căci acțiunile de pe bazele românești nu sunt ofensive, ci defensive.