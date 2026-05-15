Misterul morții a cinci scafandri italieni într-un paradis turistic. O profesoară supraviețuitoare a tsunamiului din 2004 a pierit alături de fiica sa

O explorare subacvatică s-a încheiat cu o tragedie, cinci italieni pierzându-şi viaţa într-o peşteră din Oceanul Indian, la 60 de metri adâncime. Nimeni nu are vreo explicaţie legată de cauzele acestor decese.
Daniel Spătaru
15.05.2026 | 14:16
Ei sunt cei cinci italieni care şi-au pierdut în expediţia subacvatică din Maldive Foto: avvenire.it
Unul dintre cele mai grave cazuri din istoria recentă a scufundărilor s-a petrecut în paradisul turistic al Maldivelor, cinci turişti italieni pierzându-şi viaţa în timp ce explorau peșterile subacvatice din atolul Vaavu, o zonă populară din Oceanul Indian. Circumstanţele acestor decese rămân un mister, iar tot ce se ştie până la acest moment este că aceştia au coborât la o adâncime de aproximativ 50 de metri, după care nu au mai ieșit la suprafață.

A fost găsit un singur cadavru, într-o peșteră aflată la 60 metri adâncime

Cei cinci italieni plecaseră duminica trecută din Male, capitala Maldivelor, într-o croazieră la bordul navei Duke of York. Pe parcursul ultimelor zile ei au făcut mai multe opriri pentru a face scufundări, însă explorarea peşterilor subacvatice din atolul Vaavu le-a fost fatală. Potrivit presei locale, cei cinci italieni au fost văzuţi intrând ultima oară în mare joi dimineaţă, iar echipajul  ambarcațiunii a alertat autoritățile după ce grupul nu s-a mai întors.

Armata din Maldive, implicată în căutări, a confirmat că un cadavru a fost găsit într-o peșteră la o adâncime de aproximativ 60 de metri, în timp ce se crede că alte patru cadavre se află în aceeași locație. În acelaşi timp autoritățile descriu operațiunea ca fiind extrem de periculoasă, din cauza condițiilor submarine foarte dificile.

Cine sunt cei cinci italieni morți în timpul explotării peșterii

Printre morţi Monica Montefalcone (51 ani), profesoară de biologie marină la Universitatea din Genova, unul dintre cei mai avizaţi experţi în zona Maldivelor, ea petrecându-şi o marte parte din viaţă studierii habitatelor costiere de aici. Alături de ea şi-a pierdut viaţa şi fiica ei, Giorgia Sommacal, studentă la Inginerie biomedicală la Universitatea din Genova, care ar fi împlinit 23 de ani în luna iunie. Celelalte trei victime au fost identificate ca fiind Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti (44 ani) și Federico Gualtieri (31 ani).

Muriel Oddenino era cercetătoare bursieră la Departamentul de Științe ale Pământului al Universității din Genova, același departament la care activa și Montefalcone. Obținuse diploma de licență la Universitatea din Torino, pentru ca apoi să-și finalizeze studiile la universitatea din capitala regiunii Liguria. Pasionată de scufundări, era coautoare a unor cercetări științifice axate pe conservarea ecosistemelor marine. Printre ultimele sale articole se număra unul cu titlul: „Dinamica temporală a pajiștilor de Posidonia oceanica în zona de protecție marină Capo Mortola”.

Potrivit publicației „Maldives Independent”, singurul cadavru recuperat până acum este cel al Monicai Montefalcone, cercetătoarea de la Universitatea din Genova care a condus expediția. La Repubblica scrie că profesoara era o supravieţuitoare a devastatatorului tsunami din decembrie 2004, ea aflându-se şi la vreme în Maldive, unde peste 100 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza valului ucigaş.

Prețul pentru o zi petrecută pe o navă de scufundări poate ajunge la 500 de euro

În absenţa unor date precise, chiar şi celor mai experimentaţi anchetatori le este dificil să stabilească o cauză a morţii. Ipoteza cea mai acceptată în momentul de faţă este că un eveniment neprevăzut i-a blocat pe cei cinci în peşteră sau i-a făcut să rătăcească drumul spre ieşire, ei murind în cele din urmă din cauza epuizării rezervelor de oxigen.

grafic scufundari
Graficul ultimei scufundări a celor cinci scafandri
Foto: Corriere della Serra

Referitor la tragedia din Maldive, Roberto Danovaro, director timp de zece ani al Stației zoologice Anton Dohrn din Napoli, explică: „Uneori trebuie să străbatem tuneluri înguste și să trecem prin crăpături strâmte. Praful face apa tulbure. În unele cazuri, folosim firul Ariadnei pentru a ne orienta”. Insula Alimathà din Atolul Vaavu – în apropierea căreia au murit cei cinci italieni – este renumită printre scafandri pentru așa-numitele „kandu”, canalele naturale care leagă laguna interioară de marea liberă.

Deși accidentele de scufundări și snorkeling sunt relativ rare în Maldive, în ultimii ani au existat mai multe decese legate de activități subacvatice. În decembrie anul trecut, o britanică și-a pierdut viața în timp ce făcea scufundări în largul stațiunii Ellaidhoo, în timp ce soțul ei a murit câteva zile mai târziu din cauza unor complicații de sănătate. Un an mai devreme, în 2024, un parlamentar japonez și-a pierdut viața în timp ce făcea snorkeling în atolul Lhaviyani.

În ceea ce priveşte navele de croazieră pentru scufundări, precum Duke of York, ele sunt disponibile în întreaga lume, existând zeci de agenții specializate în excursii dedicate explorării adâncurilor mării. Prețurile pot varia de la 130 la peste 500 de euro pe zi pentru cele mai exclusiviste destinații.

Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
