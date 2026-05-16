Misterul noii mingi de la Mondialul din 2026! Cercetătorii au descoperit o problemă uriașă

Noua minge oficială a Campionatului Mondial din 2026 a stârnit deja controverse înainte ca turneul să înceapă. Mai mulți cercetători au analizat modelul Trionda, balonul produs de Adidas pentru competiția din Statele Unite, Canada și Mexic.

FIFA, în alertă înainte de Mondial! Ce au descoperit oamenii de știință despre mingea oficială

Simulările făcute în laborator arată că balonul ar putea pierde câțiva metri importanți în zbor din cauza suprafeței sale neobișnuit de neregulate. Cercetătorii susțin că diferențele nu sunt uriașe, dar suficient de mari încât fotbaliștii să le simtă direct pe teren, după cum anunță Daily Mail.

Trionda este primul balon din istoria construit din doar patru panouri. Designul extrem de neted a creat inițial temeri că mingea va avea un comportament asemănător cu celebrul Jabulani, folosit la Mondialul din 2010 și considerat de mulți portari și jucători unul dintre cele mai imprevizibile baloane produse vreodată.

Cercetătorii au analizat mingea CM 2026 și verdictul e neașteptat: „Încetinește în aer”

Dr. John Eric Goff, fizician la University of Puget Sound, a explicat că noua structură modifică fenomenul numit „drag crisis”, adică momentul în care aerul începe să circule turbulent în jurul mingii. Testele efectuate într-un tunel aerodinamic și introduse ulterior într-un simulator computerizat au arătat că Trionda generează mai multă rezistență la viteze mari decât aproape orice alt balon folosit la Cupa Mondială în ultimele două decenii.

Concret, atunci când mingea este lovită foarte puternic, aceasta încetinește mai repede decât modelele precedente. Cercetătorii au calculat că, la o viteză de lansare de aproximativ 35 de metri pe secundă, noul balon poate ateriza pe gazon chiar și cu zece metri mai scurt decât Brazuca sau Al Rihla, mingile folosite la