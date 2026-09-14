Misterul prezenţei lui Nicuşor Dan la nunta lui Alexandru Nazare. Scenariul exploziv al lui Mitică Dragomir: „E doar o iluzie”

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Nunta ministrului interimar al finanţelor, Alexandru Nazare, a fost evenimentul monden al weekendului trecut, mai ales că printre cei invitaţi s-a numărat şi preşedintele Nicuşor Dan. De altfel, prezenţa şefului statului a declanşat un nou val de discuţii pe tema dacă proaspătul mire va fi sau nu ales să formeze noul guvern.

Dragomir: „Până astăzi ştiam sută la sută că premier va fi Nazare”

Numele lui Alexandru Nazare pentru postul de premier a început să fie vehiculat după ce guvernul propus de Adrian Veştea a picat la votul de învestitură din Parlament. De atunci au trecut aproape trei luni, iar numele viitorului premier încă este foarte greu de intuit.

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Pentru Mitică Dragomir, are o semnificaţie cu încărcătură politică. „Până astăzi ştiam sută la sută că premier va fi Nazare. Am spus aici la ‘Profeţii’, că ar fi bine să fie Grindeanu, dar o să-l pună pe Nazare. Faptul că Nicușor Dan s-a dus la nuntă îmi dovedeşte că s-ar putea să nu-l pună pe Nazare. Dacă nu se ducea la nuntă îl punea sigur”, este interpretarea făcută de Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Ce şanse îi mai dă Dragomir lui Nazare să fie nominalizat premier

„Oracolul de la Bălceşti” a explicat şi care au fost raţiunile care l-au făcut pe preşedinte să meargă la nunta ministrului. „Ca să dea iluzia la toată ţara că el (n.r. – Nazare) este alesul”, a mai spus el. „Sigur, dacă nu se ducea la nuntă, sută la sută era el. Toată lumea zice acum, că s-a dus la nuntă, că îl pune sigur. Eu zic invers, categoric. Eu sunt politician, am fost la vârful politicii româneşti ani de zile!”, a adăugat Mitică Dragomir.

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„S-ar putea să n-am dreptate, iar el să judece ca toată lumea, dar în politică e altceva”, a admis fostul politician şi om de fotbal. Totodată, acesta a estimat şi şansele pe care le mai are acum Alexandru Nazare să fie însărcinat cu formarea guvernului: „În proporţie de 30% cred că nu-l pune, 70% da”.

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Dincolo de aceste jocuri de putere, Mitică Dragomir consideră că , Sorin Grindeanu, şi nu crede că se va concretiza varianta Luca Niculescu, vehiculată în ultimele zile.

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