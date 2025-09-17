Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români precum liderul unui cult

Una din întrebările ce rămâne fără răspuns în rechizitoriul procurorilor din dosarul prin care Potra și Călin Georgescu au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat este ce anume i-a adus pe cei doi oameni împreună. Dosarul în cauză vizează evenimente de după 6 decembrie, ziua în care CCR a anulat turul I al alegerilor prezidențiale, mai exact acțiunile mercenarilor lui Potra de a crea haos în Capitală, acțiune care, potrivit procurorilor, ar fi fost pusă la cale chiar de către Călin Georgescu.

De ce s-a înrolat Horațiu Potra în slujba lui Călin Georgescu

În anul 2024, Horațiu Potra, în vârstă de 55 de ani, obținuse tot ceea ce își dorise de la viață. , vorbim de veniturile declarate pe PFA-ul său din activitatea de „pregătire fizică și antrenament de specialitate”, iar firmele sale aveau profituri de milioane. La alegerile locale obținuse un mandat de consilier local la Mediaș, localitatea unde deține zeci de terenuri.

Pagina de Facebook a , arăta că cei doi duceau o viață de lux, cu vacanțe în locuri exotice. În luna iulie a acestui an, procurorii aveau să pună sechestru pe averea considerabilă a fostului mercenar: 26 milioane lei, 28 kg de aur și 12 imobile. Mai mult, procurorii susținea că acesta obținuse venituri de 72 de milioane lei între 2023 și 2024 de pe urma activității prestate în Congo.

Și totuși, în același an, mai exact în luna decembrie, după decizia CCR prin care era anulat primul tur al alegerilor prezidențiale, Horațiu Potra este gata ca, alături de fiul său și alți 20 de apropiați, foști mercenari cu care lucrase, să vină la București pentru a provoca haos și instabilitate politică. O infracțiune pentru care, dacă va fi prinsă și condamnat, riscă până la 20 de ani de închisoare.

În rechizitoriul tentativei de lovitură de stat, procurorii vorbesc despre „o relație specială” între cei doi. Mai exact vorbim de o relație în care Horațiu Potra îi plătea chiria (16.900 lei/ lunar), paza de corp sau transportul lui Călin Georgescu, ba chiar îi oferea sume uriașe de bani cash, dar și o relație în care tot el executa dorințele și ordinele lui Călin Georgescu. Cu alte cuvinte, pare relația dintre liderul unui cult și un adept al său.

„Relația specială dintre Potra Horațiu și Georgescu Călin, precum și ascendentul avut de acesta din urmă asupra primului, este evidențiată nu doar de ralierea strictă la liniile de acțiune trasate de candidatul la alegerile prezidențiale, după cum se va arăta în continuare, ci și de sprijinul financiar acordat inculpatului Georgescu Călin de către inculpatul Potra Horațiu”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Horațiu Potra în slujba campaniei lui Călin Georgescu

Nu e clar din documentul procurorilor când începe relația dintre Horațiu Potra și Călin Georgescu, însă, în urma perchezițiilor electronice, aceștia au descoperit un mesaj din aprilie 2022 către Frank Timiș. Potra lucrase mai mulți ani, după ce părăsise Legiunea Străină, pentru omul de afaceri român stabilit la Londra și, după relatările din presă, se pare că între cei doi se stabilise o relație apropiată (Potra îl însoțise în România pe Frank Timiș la înmormântarea mamei acestuia).

Acesta pare să fie momentul în care Potra și Georgescu în contact. Acesta din urmă îl contactează pe Potra, printr-un coleg din Legiune, pentru a obține sprijin financiar pentru campania electorală din 2024 de la Frank Timiș.

Astfel, cu doi ani înainte de alegerile din 2024, Potra îi scria miliardarului român despre candidatura lui Călin Georgescu și îl întreba despre posibilitatea de a-i finanța campania cu 20-35 milioane de dolari. În mesajul către Frank Timiș, Potra vorbește extrem de respectuos cu fostul său angajator, admite că acesta nu ar fi interesat de „minele de aur din România” pe care i le oferea Georgescu, dar totuși insistă cu transmiterea mesajului lui Georgescu.

Pe Georgescu îl introduce ca omul din Clubul de la Roma al lui Isărescu și ca fost director la ONU. Așa cum presa a scris ulterior, aceste informații sunt mai degrabă trunchiate, dar nu este clar dacă Potra știa acest lucru sau pur și simplu l-a crezut pe cuvânt pe fostul candidat la prezidențiale.

„Să trăiți Domnul Frank.(…) M-a contactat d-nul Călin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu și a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la președinția României în 2024 și caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câștigă, vrea să redeschidă toate minele din România, și în special cele de aur. (…)

Mi-a spus dacă pot vorbesc cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că domnul Frank are ‘Elefanți minieri în Africa’, nu prea vrea să se mai implice în România. Asta spuneați dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanţi), faţă de minele din România.

Cred că m-a contactat pentru că un fost coleg de Legiune care ştie că lucrez pentru dvs, îi este apropiat, a avut grija de copiii lui”, este mesajul lui Potra către Frank Timiș.

Nu e clar cine este persoana care a intermediat legătura dintre Georgescu și Potra, însă tot în rechizitoriu, mercenarul Eugen Sechilă, și el inculpat în acest dosar, le-a spus procurorilor că este prieten cu Georgescu, pe care „îl cunoaște de pe vremea când acesta locuia în Austria”.

Între ideologie și banii Moscovei

Pe lângă relația apropiată cu Frank Timiș, în cariera lui Potra pare să mai fi existat o singură persoană cu un rol similar, de părinte. Este vorba de Paul Barril, fostul adjunct al GIGN, o unitate de elită a jandarmeriei franceze. Acesta l-a recrutat pe Potra în 1997, când a părăsit Legiunea, și l-a ajutat să obțină mai multe joburi importante, precum cea de șef al securității personale pentru emirul Qatarului.

Până la întâlnirea cu Călin Georgescu, în CV-ul lui Potra nu mai există alte relații apropiate. Se ocupă de protejarea intereselor economice din Africa ale Partidului Comunist Chinez sau de securitatea unor companii private din domeniul minier.

În rechizitoriul citat, procurorii vorbesc de asocierea controversată dintre cei doi, identificând două aspecte: cel ideologic și legăturile cu Moscova. Astfel, magistrații notează că, în ciuda imaginii de mercenar implicat în conflicte internaționale, cei doi aleg să se asocieze având o ideologie comună: „Ca fost membru al unui partid politic cu trăsături și poziționări care pot fi asociate cu zona naționalist-conservatoare, respectiv cu o ideologie frecvent apropiată de extrema dreaptă, profilul inculpatului Potra Horațiu avea să corespundă ideologiei și demersurilor electorale în care a fost implicat”.

În același context, procurorii menționează legăturile cu Rusia ale lui Potra, faptul că acesta fusese fotografiat alături de ambasadorul Federației Ruse a anului trecut.

„Percheziția informatică a relevat numeroase fotografii ce îl plasează pe Potra Horațiu atât la Moscova, cât și la Ambasada Rusiei, bilete de avion pe numele acestuia Dubai – Moscova, precum si o confirmare pentru rezervarea unei camere pentru perioada 04.09.2024 – 06.09.2024, la Hotel St. Regis Moskow Nikolskaya Hotel, tot pe numele său”, susţin ei.

De altfel, procurorii subliniază în rechizitoriu pozițiile filoruse ale lui Potra, inclusiv o declarație din 2022 în care se declară împotriva sprijinului militar acordat Ucrainei. „Cu ce ne-au greșit nouă rușii, să fim împotriva lor? Acum veniți în numele NATO, pentru a satisface dorințele partenerilor puternici, să ne băgați într-un conflict cu Rusia”, a spus Potra.

În februarie 2025, într-o intervenție la TV, acesta, citându-l pe mentorul său Paul Barille spune că e gata să trăiască în ilegalitate pentru ca românii să nu fie trimiși pe front în Ucraina.

„Eu am invatat ceva de la un om foarte mare din Franta – Capitanul Paul Barille a creat trupele antiteroriste in Franta: Decat sa mori în legalitate mai bine traiesti în ilegalitate. Deci oamenii care ne conduc la ora actuala, care pot baga Romania în razboi în orice moment împotriva Rusiei, mai bine sa fii pregatit. Si nu sa fii pregatit sa te bagi cu rusii, ci sa fii pregatit sa te opui ca copiii tăi și tineretul din Romania să plece la razboi”, a spus Potra, enunțând practic ideile și pozițiile lui Călin Georgescu pe tema războiului din Ucraina.

Călin Georgescu, creierul din spatele tentativei de lovitură de stat

Procurorii susțin că, în spatele operațiunii privind tentativa de lovitura de stat, s-ar fi aflat chiar Călin Georgescu, cel care a pus totul la cale la întâlnirea secretă din Ciolpani, și care ar fi instigat populație cu informațiile false privind intrarea României în război la postul Realitatea TV.

„Probele administrate dovedesc că inculpatul Georgescu Călin a acționat ca un lider strategic al întâlnirii, fiind cel care a inițiat contactul și a reunit participanții într-un cadru controlat (…) Faptul că întâlnirea a avut loc într-un cadru privat, unde Georgescu Călin a putut controla cine participă și cine poate fi prezent în apropiere, denotă un efort clar de a menține discreția și de a asigura un spațiu sigur pentru discuții.

Prin atitudinea sa dominantă, el a stabilit regulile interacțiunii, a impus tăcerea în fața personalului fermei și a dictat desfășurarea evenimentului, demonstrând o autoritate incontestabilă asupra celorlalți participanți, autoritate pe care și-a manifestat-o cu prisosință inclusiv asupra grupului ce reprezintă nucleul său acțional loial, erijându-se într-un adevărat lider ideologic și creator de direcții strategice”, se arată în rechizitoriul procurorilor care amintește declarațiile de martor ale angajaților de la Centrului de echitație Jbara Horses, cărora nu li s-a permis prezența în preajma discuțiilor.

Cum era venerat Georgescu de mercenarii lui Potra

Perchezițiile telefoanelor inculpaților din acest dosar arată gradul de respect pe care Călin Georgescu îl genera, nu doar în fața lui Horațiu Potra, care făcea eforturi să-i trimită bani cash prin apropiați, ci și în rândul tuturor mercenarilor. Spre exemplu, când vorbesc despre Călin Georgescu între ei, întotdeauna foloseau apelativul „domnul”, iar în agenda telefoanelor era trecut drept „Călin Georgescu președinte”.

„Buna ziua dl Georgescu, Mi-a spus Horatiu ca trebuie sa ajung pana la dvs. săptămâna asta. când pot să vă sun să stabilim în ce zi. Mulțumesc și scuze pentru deranj” – este un mesaj trimis lui Georgescu de către un mercenar din gruparea lui Potra pentru a stabili o întâlnire în care trebuia să-i aducă 10.000 de dolari numerar.

Mesajele schimbate între ei arată că aceștia nu au acționat niciodată fără îndrumarea specifică a lui Georgescu. Rechizitoriul îi compara pe aceștia cu niște „adevărați discipoli”, întărind narativul unui adevărat cult. În ceea ce-l privește pe Potra, procurorii subliniază „tonul reverențiar exacerbat și foloasele pecuniare disproporționate oferite” lui Georgescu.

„Dinamica și conținutul conversațiilor purtate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie electronică între diverși membri ai grupului care urmau să acționeze pe raza mun. București (…) , relevă aspectul că întregul complex acțional a fost conceput de către inculpatul Georgescu Călin și că urma să fie pus în operă de către Potra Horațiu și persoanele coagulate în jurul său.

Această concluzie se impune cu prisosință din aspectul că pașii ce compuneau planul de preluare a puterii au fost urmați cu strictețe de către simpatizanții săi, transformați în adevărați discipoli, prin abnegația și rigoarea de care au dat dovadă în urmarea dispozițiilor sale.

Revelatoare în acest sens sunt discuțiile dintre membrii grupului, care de fiecare dată își comunicau faptul că nu trebuie să acționeze în niciun fel până ce Georgescu Călin nu decide astfel”, se arată în documentul citat.

Georgescu, întrebat dacă permite schimbarea cauciucurilor

Situația ajunge la episoade hilare. Spre exemplu, Marin Burcea, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, devenit aghiotant și șofer al lui Georgescu Călin (șofer al limuzinei plătite de Potra), îi cere voie acestuia să schimbe cauciucurile de iarnă pentru limuzina Mercedes.

„Bună ziua dl Președinte, credeți că e necesar să schimbăm cauciucurile să le punem pe cele de iarnă? Mulțumesc”, este mesajul fostului luptător.

O singură dată, un mercenar folosește un termen ușor derogatoriu la adresa lui Georgescu. Într-o discuție cu Potra, acesta spune că trebuie „protejat nenea”, făcând referire la Georgescu Călin.