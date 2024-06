Misterul sarcinii unei vedete controversate de la Kanal D: „Mi-am dorit să aflați de la mine”

Una din vedetele de la Kanal D despre care au apărut o serie de informații controversate de-a lungul timpului așteaptă un bebeluș! Este vorba despre Larisa, fosta concurentă de la Casa iubirii, care se pare că ar fi ieșit din concurs tocmai din cauza veștii pe care acum a împărtășit-o cu toții.

Misterul sarcinii uneia din cele mai controversate vedete de la Kanal D, elucidat

În urmă cu câteva luni, când Larisa era concurentă în reality-show-ul prezentat de Viperele Vesele au scos la iveală unul din cele mai mari secrete ale șatenei.

FANATIK a relatat pe 12 februarie 2024 că de aici, conform Viperelor, ar fi fost ceva mai pretențioasă cu băieții din casă, căci niciunul nu corespundea tiparelor ei.

Acum aflăm că fosta vedetă de la Kanal D este însărcinată cu un bărbat pe care îl știe, atenție, dinainte să intre la Casa iubirii. Anunțul sarcinii vine la doar două luni după participarea în emisiune, iar fanii sunt convinși că a știut încă atunci când era în casă că în burtică are un bebeluș.

Femeia a postat apoi o poză cu tânărul cu care se întreține, scriind la fotografia respectivă că s-ar ști „din tinerețe”. Pentru că burtica e deja destul de evidentă și nu-l mai poate ascunde pe partenerul ei, Larisa a decis să se afle totul chiar din gura ei.

Larisa de la Casa iubirii, totul despre relația cu tatăl bebelușului pe care-l așteaptă

„POVESTEA NOASTRĂ a început înainte de “Casa iubirii”. Ne-am cunoscut pe 24 decembrie, ne-am văzut pentru prima dată pe 25 ianuarie, însă relația noastră a durat două luni, ambii venind cu probleme de neîncredere din trecutul nostru.

Încercând să-l uit, m-am înscris la emisiunea “casa iubirii”, am încercat să cunosc persoane noi, caractere noi. Însă timpul trecea, el tot în mintea mea rămânea.

La prima mea eliminare din emisiune am reluat legătura, însă nu pentru prea mult timp. Am decis să mă întorc în emisiune pentru a-mi mai da o șansă. Din dorința de a ne împăca, s-a înscris și el la casting pentru mine. În vacanța de dintre sezoane, am decis să renunț la sezonul trei pentru el.

Ne-am întâlnit, ne-am împăcat pentru câteva zile, apoi am decis să continui în sezonul trei din frica de a nu suferi încă o dată. Înainte de a părăsi emisiunea cu o săptămână, am aflat ca SUNT ÎNSĂRCINATĂ. Imediat ce am părăsit emisiunea, l-am anunțat și împreună am decis ca este semnul LUI DUMNEZEU că suntem făcuți unul pentru altul. Suntem foarte fericiți împreună.

Mi-am dorit să primiți de la mine acesta veste, dar chiar și așa sper s-o primiți cu bucurie”, a scris ex-vedeta Kanal D