Sport

Misterul tratamentului primit de Batubinsika la Belgrad! Meme Stoica dezvăluie ce i-a făcut „vraciul” Marijana Kovacevic: „Știe ea”

Fundașul Dylan Batubinsika a părăsit România cu destinația Serbia imediat după Dinamo - FCSB 2-1. Stoperul celor de la FCSB s-a accidentat înaintea meciului cu FC Argeș.
Flaviu Popa
09.09.2026 | 19:22
Misterul tratamentului primit de Batubinsika la Belgrad Meme Stoica dezvaluie ce ia facut vraciul Marijana Kovacevic Stie ea
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Dylan Batubinsika s-a întors din Serbia, de la „vraci”
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Dylan Batubinsika a plecat din România cu destinația Serbia, acolo unde a fost consultat și tratat de „vraciul” Marijana Kovacevic. Fostul fundaș al grecilor de la Larisa are contract cu FCSB până în 2028, însă a suferit o accidentare recentă înainte de meciul cu FC Argeș.

Dylan Batubinsika s-a întors din Serbia și are șanse mari să joace în meciul cu Petrolul Ploiești

Marijana Kovacevic este renumită pentru că pune pe picioare în timp record orice fotbalist, fiind supranumită „vraci” de unii. Cu toate acestea, Meme Stoica a explicat ce le face Marijana, cu adevărat, fotbaliștilor. Nu are nicio legătură cu magia neagră sau cu shamanii din Peru, fiind vorba doar despre știință.

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Batunbisika s-a întors de la Belgrad. A vorbit cu Marijana Kovačević. Pentru a mia oară, aceasta nu este vraci, ci farmacist. Nu face minuni, nu face farmece. Are doar un gel care conduce curentul electric de mult mai multe ori mai bine decât un gel normal.

De aceea, perioada de recuperare este mult mai scurtă. Ingredientele nu le cunoaștem. Le știe ea și este suficient. Mariana a spus că este foarte, foarte bine”, a declarat Meme Stoica la Prima Sport. Așadar, fundașul bucureștenilor are șanse mari să revină pe teren mai devreme decât se credea.

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Fundașul central Batubinsika a suferit o leziune musculară și a fost reticent să apeleze la „vraci”

Fundașul central Batubinsika a suferit o leziune musculară și a fost reticent în a apela la „vraciul” Marijana, lucru dezvăluit de Meme Stoica pentru FANATIK. Acum, fundașul are șanse mari să fie apt de joc pentru partida cu Petrolul din 14 septembrie.

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„Am avut inspirația să îl conving pe Dylan Batubinsika să meargă la Belgrad. Nu fusese niciodată și era în dubii. Unii spuneau să nu meargă. L-am convins. Îl vom avea cu Petrolul, altfel… Dylan Batubinsika va fi bine. Până la întrerupere (n.r. – România va juca în Liga Națiunilor) avem două jocuri, cu Petrolul și Craiova”, a declarat Mihai Stoica.

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Fundașul cotat la 600.000 de euro a bifat cinci prezențe pentru FCSB în acest sezon, însă riscă să fie scos din ritm de această accidentare. De meciul cu Petrolul depinde și postul lui Marius Baciu. Antrenorul trebuie să bată „lupii galbeni” pentru a nu fi înlăturat de la FCSB.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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