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Mit spulberat! Care ar fi, de fapt, proba în care David Popovici se descurcă cel mai bine: „Îi e mai la îndemână”

David Popovici, analizat „la sânge” după performanța istorică de la Campionatele Europene de înot de la Paris: „Un sportiv de mare elită! E prima dată când cineva face asta”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 15:19
Mit spulberat Care ar fi de fapt proba in care David Popovici se descurca cel mai bine Ii e mai la indemana
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Care ar fi, de fapt, proba în care David Popovici se descurcă cel mai bine. Foto: Hepta
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David Popovici (21 de ani) a câștigat la Campionatele Europene de înot de la Paris medalia de aur atât în proba de 100 de metri liber, cât și în cea de 200 de metri liber, devenind astfel primul sportiv din istorie care reușește să facă această „dublă” la trei ediții consecutive. Până acum, despre el se credea că dă cel mai bun randament al său în proba „regină”, cea de 100 de metri liber, care de altfel este și preferata lui.

Care este proba în care David Popovici se descurcă cel mai bine? Ce crede fostul înotător Răzvan Florea

Doar că acum fostul înotător Răzvan Florea (46 de ani), primul medaliat olimpic din istoria înotului masculin românesc, respectiv bronz în 2004 la Atena, a apreciat că se poate spune într-o anumită măsură chiar că Popovici se descurcă mai bine când vine vorba despre proba de 200 de metri liber, dovedind astfel deci din plin că este un sportiv complet.

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Răzvan Florea
Răzvan Florea (dreapta), medalie de bronz în 2004 la Jocurile Olimpice de la Atena în proba de 200 de metri spate. Foto: Profimedia

Ce a spus Răzvan Florea despre David Popovici și despre antrenorul său, Adrian Rădulescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, Florea a vorbit în termeni laudativi și la adresa lui Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici. „Lui David îi e mai la îndemână proba de 200 de metri. Vorbim de un sportiv de mare elită, proba de 200 de metri pare mai la îndemână, dar și la sută se descurcă extraordinar. E prima dată când cineva face această dublă 100 și 200 metri liber la 3 Europene consecutive. Sunt sportivi în Europa care au, poate, 15-20 de titluri, dar nu dublate. E o performanță extraordinară.

David face să se vorbească despre țara noastră în termeni laudativi, trebuie să fim alături de el, nu mai avem un sportiv de valoarea lui, nici la înot și nici la celelalte sporturi. David provine de la un club privat, a început înotul la un club privat, plătind un abonament. Așa a apărut David Popovici. Antrenorul Adrian Rădulescu a avut grijă de el, îl felicit pe Adi. Fără el, cred că David nu ar fi ajuns la acest nivel.

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David a început înotul într-un club privat. Începând cu vârsta de 15 ani, de când au apărut rezultatele, Federația s-a implicat enorm, dar el e un produs al mediului privat. David a câștigat tot ce se putea câștiga, a participat inclusiv la U23, unde nu se duce toată lumea. El a vrut să participe”, a spus Răzvan Florea în direct la Digi Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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