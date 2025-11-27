Mită de 1,5 milioane de euro pentru întâlnirea cu premierul Bolojan ca să se răzbune pe o rudă: ”Trebuie să mă duc pe corupție la nivel înalt”

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri Fănel Bogos, patronul imperiului avicol Vanbet, ar fi transformat o dispută cu ruda sa prin alianță, cumătrul Mihai Ponea, într-o vendetă personală. El dorea înlocuirea rudei de alianță din funcția de șef al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, dintr-un orgoliu personal, dar și pentru bunăstarea afacerilor sale din domeniul zootehnic, așa cum reiese din referatul procurorilor Direcției Naționale Anticorupție consultat de FANATIK.

Răzbunarea de milioane de euro pe „cumătru”

Practic, Fănel Bogos a ajuns să plătească sume de milioane de euro pentru a-și pedepsi cumătrul Ponea, așa cum a descoperit FANATIK consultând ancheta procurorilor. Bogos și apropiații săi fac 14 menționări legate de „cumătru” Mihai Ponea în documentele procurorilor trimise la Tribunalul Vaslui și Curtea de Apel Iași, în care cer arestul preventiv pentru omul de afaceri.

Reamintim că Bogos este reținut preventiv până pe 5 decembrie. În această săptămână, judecătorii Tribunalului Vaslui vor oferi o primă decizie dacă acesta poate fi eliberat apoi sau dacă arestul preventiv va fi prelungit încă 30 de zile.

De altfel, apărătorii afaceristului din Vaslui chiar susțin în fața judecătorilor că Fănel Bogos a ajuns să dea mită pentru că inspectorii veterinari coordonați de Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui, din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), blocau activitatea fermelor deținute de acesta. Astfel, afaceristul ar fi apelat la o schemă de corupție „să-și facă dreptate”, cel puțin așa susțin apărătorii acestuia.

Cumetria recunoscută

De partea cealaltă, Mihai Ponea, șeful DSVSA Vaslui, a recunoscut pentru FANATIK că este cumătru cu Fănel Bogos, cel care a dat mită de 1,5 milioane de euro ca să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan pentru a obține demiterea acestuia.

Însă ne-a precizat că nu a mai păstrat legătura cu acesta, iar controalele nu au fost coordonate de el, ci de inspectorii instituției pe care o conduce. „Am avut o singură discuție cu el în timpul verificărilor la fermele sale. Era nervos, dar era de înțeles. În rest, nu am păstrat legătura. Nu am o legătură personală cu acesta în prezent”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Relația de cumetrie este explicată de Mihai Ponea prin faptul că „fosta mea soție a botezat un copil al lui Fănel Bogos dintr-o altă căsătorie a acestuia. Nu am păstrat legătura, nu era o relație de rudenie puternică, era prin intermediul fostei soții”, a mai adăugat acesta.

Acesta a ținut să precizeze pentru FANATIK că relația sa cu Fănel Bogos și fermele sale a fost una administrativă. „Eu eram coordonatorul unei instituții care trebuie să controleze fermele deținute de el. Atât, și nimic mai mult”, ne-a declarat acesta.

Răzbunarea pe „cumătru” din stenograme

Potrivit DNA, afaceristul ar fi încercat să obțină demiterea lui Ponea prin presiuni asupra ANSVSA, angajând intermediari – de la foști generali ai serviciilor secrete până la persoane cu conexiuni politice la nivel înalt. În stenogramele interceptărilor, tonul devine violent, iar limbajul folosit de Bogos indică o ambiție obsesivă de răzbunare. „De un an mă fu… cumătrul ăsta!”, „Când îl prind plecăm amândoi, eu cu poliția, el cu popa”, „Viermele mic trebuie omorât repede” – sunt doar câteva dintre exprimările reținute în dosar.

Miza? Potrivit procurorilor, controlul asupra deciziilor DSVSA privind fermele Vanbet, de la gestionarea focarelor de boală la aprobarea dosarelor de despăgubire. Ponea nu ar fi acceptat neregulile constatate de inspectorii sanitar-veterinari, fapt ce ar fi declanșat furia afaceristului.

Procurorii susțin că rețeaua activată de Bogos urmărea nu doar schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, ci și neutralizarea juridică a cumătrului său. Unul dintre intermediari îl liniștește explicit: „Îi am pe doi care vi-l băgăm pe cumătru de nu-l mai auziți. Viermele trebuie omorât repede!”.

Apare atunci intenția deschisă de a recurge la corupție „la nivel înalt”. Bogos afirmă senin: „Trebuie să mă duc pe corupție la nivel înalt!”, iar unui oficial îi spune: „Nu vreau să iau, vreau să dau”. În dosar, procurorii notează că Bogos a plătit până la 1,5 milioane de euro mită pentru a ajunge să-i ceară premierului României înlocuirea lui Ponea.

Răzbunare până la Palatul Victoria cu o „taxă” de 1,5 milioane de euro

Un element spectaculos al vendetei împotriva cumătrului este întâlnirea lui Fănel Bogos cu , desfășurată la sediul Guvernului și consemnată în registrul oficial de audiențe.

Afaceristul ar fi încercat să ajungă în biroul premierului folosindu-se de relațiile unui lider PNL local, în contextul presiunilor pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, conform referatului procurorilor.

Întâlnirea a avut loc pe 23 septembrie 2025 la Palatul Victoria, însoțit de șeful județean al PNL, Mihai Barbu. Acesta i-ar fi transmis lui Bolojan că vrea să-i prezinte un viitor candidat local, care ar fi fost Bogos.

Bolojan a declarat ulterior, într-un interviu pentru HotNews, că s-a simțit „cu un ușor trac” când discuția ar fi deviat de la subiectul inițial, sugerând că orice eventuală solicitare legată de numiri în funcții publice ar fi fost respinsă.

Guvernul, însă, susține că discuția nu a avut „niciun fel de urmări” în favoarea lui Bogos. Premierul a afirmat pentru HotNews că nu are cunoștință despre vreo promisiune sau primire de bani.

Procurorii susțin că 1,5 milioane de euro a plătit Bogos pentru această întâlnire celor care au intermediat-o. „În schimb Bogos Fănel a remis suma de 1.5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan”, scriu procurorii DNA în referatul prin care au cerut arestarea omului de afaceri, document consultat de FANATIK.

Dosarul de corupție

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, patronul grupului avicol Vanbet, este în arest preventiv până pe 5 decembrie. Curtea de Apel Iași a respins pe 14 noiembrie cererea acestuia de înlocuire a arestului cu o măsură mai blândă, astfel că Bogos continuă să fie după gratii, în dosarul instrumentat de DNA Iași.

Între timp, „lotul din dosarul DNA Rețeaua lui Bogos” a ajuns astăzi, 26 noiembrie, din nou în fața Tribunalului Vaslui, unde procurorii au cerut prelungirea mandatelor de arestare preventivă pentru inculpații aflați în detenție. La cererea apărătorilor celor patru inculpați, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vaslui au amânat ședința de judecată pentru o zi, până mâine, 27 noiembrie.

Pe lângă Fănel Bogos, în acest dosar mai sunt reținuți preventiv: Laura Iusein, Mihail Axinte și Cristea Rareș Mihail. Acuzațiile sunt de șantaj, cumpărare și trafic de influență, dare de mită. Toate acuzațiile sunt contestate de apărarea lui Fănel Bogos, iar omul de afaceri beneficiază, ca orice inculpat, de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Decizia magistraților va stabili dacă omul de afaceri își va petrece Crăciunul și următoarele săptămâni în arest sau va fi eliberat înainte de Sfântul Nicolae.

De la focarul de salmonella la un dosar de corupție

Punctul de pornire al anchetei a fost , focar confirmat oficial de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. În urma controalelor, autoritatea a dispus sacrificarea păsărilor și sancționarea companiei.

Potrivit procurorilor, reacția omului de afaceri ar fi fost una de forță: în loc să conteste deciziile pe calea legală, ar fi încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui și să blocheze efectele sancțiunilor printr-o rețea de influență care ar fi ajuns „până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”.

DNA vorbește despre zeci de percheziții în opt județe și în Capitală, într-un dosar de trafic de influență, în care se verifică modul în care ar fi fost folosite conexiuni politice și din zona serviciilor secrete pentru a apăsa asupra instituțiilor de control.

„Rețeaua lui Bogos”: generali în rezervă, oameni de afaceri, politicieni

Dincolo de numele patronului Vanbet, dosarul DNA scoate la iveală o rețea care îmbină mediul de afaceri cu foști ofițeri de informații și figuri politice.

În dosarul consultat de FANATIK apar: Nicolae Iană, general SIE în rezervă, fostul procuror militar Vasile Doană și omul de afaceri Cristian Bălan.

În plan politic, ancheta îl atinge indirect și pe Mihai Barbu, fost președinte al PNL Vaslui și trezorier al partidului, acuzat în același dosar și plasat sub control judiciar, pierzându-și între timp funcțiile politice.

Pentru a-și amplifica influența, Bogos folosește și figuri precum Laura–Mirela Iusein, chemată la Iași pentru „problema cu cumătrul”, în timp ce el și Aniței calculează câți ani de închisoare ar putea risca fiecare. Iusein este o femeie de afaceri din Brăila care susținea că e prietena Codruței Kövesi.

Un mic imperiu economic

Vanbet, firma deținută integral de Fănel Bogos, este unul dintre cei mai mari jucători din industria avicolă din Moldova, cu 772 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 430 de milioane de lei în 2024, după un vârf de 445 de milioane în 2023. Compania a fost pe profit în ultimul deceniu, potrivit datelor financiare consultate de presă.

Activitatea firmelor controlate de Bogos a fost, însă, în mod repetat înconjurată de controverse: de la amenzi de mediu pentru mirosurile pestilențiale provocate de dejecțiile de păsări depozitate lângă Vaslui, până la acuzații mai vechi de mită și un dosar de crimă nerezolvat în care numele său a fost vehiculat în spațiul public, fără să existe o condamnare.

Cele 14 referiri la cumătrul Ponea din stenogramele DNA

1. „Cumătrul” care bagă firma în faliment

Numitul Bogos Fănel i-a relatat lui Barbu Mihai problemele pe care le întâmpină cu funcționarii DSVSA Vaslui și faptul că dorește să obțină de la președintele ANSVSA demiterea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL („că… intră în faliment, are niște probleme din cauza lui cumătru… lui PONEA!”).

2. „De un an de zile mă fute cumătrul ăsta întruna!”

La data de 12.08.2025, ora 10:10:18, Bogos Fănel îl contactează telefonic pe numitul Albeanu Ioan, căruia îi spune că are un conflict mare cu Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui:

AI: „Am auzit c-aveți controale pe-acolo, că le-ați zis să mute mașina prin spate! Iar aveți controale?”

BF: „…dar de un an de zile, de un an de zile mă fute cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis… bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici de panaramă! Că am ajuns… lucrez cu 4–5 canale de… tot felul de securiști, de tot felul de casă de avocatură, securiști și altele…!”.

3–4. De la discuții oficiale la „corupție la nivel înalt”

Bogos Fănel afirmă că a încercat să vorbească cu președintele ANSVSA și cu dl. Mortasivu, dar nu a găsit înțelegere, fapt pentru care va încerca să rezolve problema prin corupție la nivel înalt: „Domnul doctor, eu până acuma n-am avut probleme, dar acuma, de când cu cumătrul ăsta, cu boul ăsta de cumătru și cu președintele, trebuie să mă duc pe… pe corupție la nivel înalt! Am vorbit și cu președintele și cu domnul Mortasivu, asta-i treaba. N-avem ce face… Organele locale decid, noi nu decidem”.

5–6. Planul: „cumătru să-l dăm afară”

Hanț Constantin Dănuț îi explică lui Bogos Fănel rolul „generalului” Silviu, pe zona economică:

HCD: „Ah, da, dar el nu… nu are putere acolo la… zona asta… generalul! Că fiecare sunt pe alte zone. Ați înțeles? Noi suntem mai mulți, dar Silviu e pe zona aia, ce ați spus dumneavoastră, economică. Ăla e bun numai să rezolve, dau un exemplu, cum e… ăsta, cumătru, să-l dăm afară, să…! Înțelegeți?”

BF: „Păi pe tema asta… dacă cumătrul e dat afară, e de ajuns!”

7. „Vi-l băgăm pe cumătru de nu-l mai auziți”

Totodată, Hanț Constantin Dănuț îl asigură pe Bogos Fănel că Ponea Mihai va avea de suferit în urma întocmirii în mod artificial a unui dosar penal și va fi privat de libertate:

HCD: „Știți că eu îi am pe doi care vi-l băgăm pe cumătru de nu-l mai auziți de el. Știți? Înțelegeți? De asta zic! Viermele mic trebuie omorât repede, nu să-l lași să crească! Știi?”

În cadrul aceleiași convorbiri, ”Bogos Fănel îl aduce în discuție și pe General (Iană Nicolae), care ar dori să-l susțină în demersul lui privind demiterea lui Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui”, notează procurorii.

8. Repetarea obsesiei: „mă f… cumătrul ăsta întruna”

La aceeași convorbire (12.08.2025, ora 10:10:18) cu Albeanu Ioan, Bogos Fănel revine pe același leitmotiv al conflictului cu Ponea Mihai, directorul executiv al DSVSA Vaslui, folosind aceleași formulări: „…dar de un an de zile mă fute cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis… bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te dracului de-aici de panaramă!”.

9–10. „De când cu cumătrul ăsta… trebuie să mă duc pe corupție la nivel înalt!”

La data de 26.08.2025, ora 20:55:52, Bogos Fănel poartă o convorbire cu un bărbat neidentificat, căruia îi mărturisește că a apelat la mai multe persoane care i-au promis că vor vorbi cu președintele ANSVSA pentru demiterea lui Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui.

BF: „Domnul doctor, eu până acuma n-am avut probleme, dar acuma, de când cu cumătrul ăsta, cu boul ăsta de cumătru și cu președintele, trebuie să mă duc pe… pe corupție la nivel înalt! Ei vor să vândă ferma lui CARMISTIN, vor s-o închidă, vor…! Am vorbit și cu președintele și cu domnul Mortasivu, asta-i treaba. N-avem ce face…!”

11. „Balena ucigașă” și speța cu cumătrul

La data de 14.09.2025, ora 22:11:22, Bogos Fănică poartă o convorbire telefonică cu Aniței Mihail, căruia îi transmite că Iusein Laura Mirela a fost chemată la Iași în „problema cu Ponea Mihai”, respectiv pentru a încerca să obțină demiterea acestuia din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui:

BF: „A plecat balena ucigașă acu’ de la mine, c-a fost chemată la Iași… cu cumătru și cu speța mea, ca să o convingă că nu știu ce.”

AM: „Când mă gândesc la câți ani o să-i deie ăștia… mă bușește râsul! Ea e cântecul de lebădă acuma la ea. Ea nu știe ce o așteaptă.”

„Atât Bogos Fănel, cât și Aniței Mihail sunt conștienți că activitățile desfășurate, inclusiv de numita Iusein Laura Mirela, au caracter penal”, susțin procurorii:

12. „Prostiile făcute de-un cumătru de-al meu”

Pentru a-l ajuta pe Aniței Mihai, Bogos Fănel îi solicită sprijinul pentru a-i determina pe funcționarii din conducerea ANSVSA sau din Guvernul României ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să dispună anularea măsurilor luate de DSVSA Vaslui, Buzău, Galați privind neregulile constatate la fermele Vanbet SRL, demiterea directorului executiv al DSVSA Vaslui și numirea unei persoane care să aprobe dosarele de despăgubire, urmărindu-se încasarea pe nedrept a unor sume de bani:

BF: „Îs futut de un an de zile, de nu știu ce-i cu mine, de autorități, au pus ăștia ochii pe mine și vin toată ziua, fac numai reclamații! Dar nu, că-s niște minciuni, niște prostii făcute de-un cumătru de-al meu!”.

13. „Cine-l ține pe cumătrul în spate?”

La data de 13.09.2025, ora 09:48:09, Aniței Mihail o contactează pe Matacă Veronica Oița și îi spune că Iusein Laura Mirela i-a promis lui Bogos Fănel accesul la sistemul ei relațional de influență, dar nu a reușit să-i rezolve problema cu DSVSA Vaslui: „I-a băgat în cap umflata aia că totul ține într-un singur buton… Mediu, Gardă, Agricultură, DSVSA… toată lumea! La butonul ăla cine-i? Domnul Bolojan, da? Ori el nu este! I-a creat așa un nimb și părerea mea că-s două grupări: aia de la Vaslui, care se ceartă cu el, s-au certat, s-au futut, și separat de toată treaba asta, independent, e umflata aia care a speculat momentul și vezi tu Doamne, face și desface!”.

Aniței Mihail încearcă să afle persoanele care îl sprijină pe Ponea Mihai în funcție: „Acuma problema-i cine-l ține pe cumătrul în spate ca să-i spună «bă, termin-o»? Ei, s-ar părea că cine-l ține-n spate e același care l-a futut pe Emil!”.

El este încrezător că acțiunile sale vor duce la demiterea acestuia: „La ce am ridicat eu în picioare acuma, să vezi tu că la final nu mă fac eu de căcat, dar să vezi că o să fie… am ridicat piese prea grele în picioare pentru o scenarită.”.

14. „Nu vreau să iau, vreau să dau” – vizita la ANSVSA pe speța cumătrului

Înaintea întâlnirii din sediul ANSVSA, Bogos Fănel îl contactează telefonic pe Roatiș Chețan Radu Gheorghe. Acesta se arată surprins de apel și susține că „nu prea am cu ce să vă ajut”, însă Bogos insistă, explicând că: „nu vreau nimic, nimic, nimic, vreau să dau, nu vreau să iau”.

Îl întreabă pe Roatiș Chețan Radu Gheorghe cum se mai înțelege cu „cumătrul”, referindu-se la Ponea Mihai, despre care spune: „mă vorbește numai urât, îmi face numai rău, acum a venit director acolo, nu lasă… nici el nu semnează anumite acte, nici pe altul nu-l lasă”.

Aceste aspecte relevă adevărata intenție a vizitei la ANSVSA, intermediată de Barbu Mihai: obținerea înlocuirii din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Ponea Mihai, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale SC VANBET SRL.

„În urma discuțiilor purtate la data de 24.02.2025 la sediul ANSVSA de către Bogos Fănel cu Bociu Alexandru-Nicolae și Oleleu Ioan, s-a stabilit ca o echipă din cadrul ANSVSA să se deplaseze, la cererea scrisă a lui Bogos, în jud. Vaslui, unde va efectua un control asupra problemelor prezentate de fermier și se va „încerca” demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, precum și desemnarea la conducerea instituției a unei persoane care să promoveze interesele financiare ale numitului Bogos Fănel”, susțin procurorii.