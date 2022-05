Miță de la Bere Gratis, super colaborare cu Theo Rose! Ce i-a fost cel mai greu: ”Acolo ne-a rănit cel mai tare”

Miță de la Bere Gratis are de cinci ani o școală de muzică, intitulată Voca School. Școala de muzică deținută de artist a funcționat și în pandemie, respectând regulile impuse de autorități, motiv pentru care unele ore le-a ținut online. Acum, liderul trupei Bere Gratis și colegii lui au realizat pentru melodia și videoclipul ”Ziua ta”.

Ce spune Miță de la Bere Gratis despre colaborarea cu Theo Rose

Mihai Georgescu, cunoscut drept Miță de la Bere Gratis, a vorbit pentru FANATIK despre școala sa de muzică, despre fiica lui, Teodora, despre pandemie și ce a fost greu în această perioadă, dar și despre cea mai recentă piesă lansată, cea cu Theo Rose.

”De cinci ani am școala de muzică. A funcționat și în pandemie online, dar și fizic, în funcție de restricții. Am respectat legile. Ne-au trecut pragul oameni de toate categoriile. Nu le era frică de nimic, oamenii cărora le era teamă și cei care funcționau în spectrul mediu. Școala de muzică se adresează și celor mici și celor mari. Este pentru oricine are bucuria de a cânta”, a declarat, pentru FANATIK, Miță de la Bere Gratis.

Cum l-a afectat pandemia: ”Dorul de scenă, de oameni, de public… Acolo ne-a rănit cel mai tare”

Mihai Georgescu de la Bere Gratis a mărturisit că în pandemie i-a fost dificil că nu a putut urca pe scenă, însă, recunoaște că au avut loc și lucruri bune: s-a întâlnit cu prietenii și a avut timp mai mult pentru a compune piese noi.

”În pandemie a fost dificil, nu atât din punct de vedere financiar, cât sentimental. Dorul de scenă, de oameni, de public… Acolo ne-a rănit cel mai tare. Artistul are microbul în sânge, al muzicii.

Și, chiar dacă nu ne-am mai urcat pe scenă, noi tot am cântat acasă. Ne-am întâlnit, am lucrat, am povestit, am compus… Acum s-au mai deschis porțile și se vor deschide treptat, nu deodată”, ne-a spus Miță de la trupa Bere Gratis.

Și fiica lui, Teodora, compune muzică

Liderul trupei Bere Gratis ne-a dezvăluit că Teodora, fiica lui și a Lianei Stanciu, a moștenit talentul muzical din familie. Elevă în clasa a X-a, Teodora compune deja piese și vrea să se axeze pe partea umanistă. Părinții nu o îndeamnă să facă ce vor ei, ci o lasă să-și aleagă singură viitorul.

”Teodora este un copil foarte talentat. A luat timbrul mamei și talentul tatălui. Nu îi compun eu piese, pentru că își compune ea singură. Are 16 ani și este elevă în clasa a X-a. Ce vrea să facă în viitor? Oricum ceva legat de partea umanistă. Important este să facă ceea ce îi face plăcere, să meargă cu drag la muncă, indiferent ce face. Și asta a văzut în primul rând acasă”, a mai declarat, pentru FANATIK, Mihai Georgescu, alias Miță, liderul trupei Bere Gratis.

Miță de la Bere Gratis, despre Theo Rose: ”Va fi una din vocile feminine importante pe termen lung”

Luna mai le-a adus celor de la Bere Gratis o colaborare muzicală specială, Melodia este una cu totul inedită și a fost compusă de Mihai Munteanu, cel care a făcut muzica, și de Mihail Georgescu, responsabil cu textul.

”Eu cred că ea este o fată foarte talentată care pune suflet în muzică și în tot ceea ce face. Mi s-a părut potrivit timbrul ei pentru acest cântec. După părerea mea, cred că va fi una din vocile feminine importante pe termen mediu și lung. Am încredere în ceea ce spun și este și un om foarte sociabil, iar colaborarea a ieșit impecabilă”, a declarat, pentru FANATIK, Miță de la Bere Gratis.

Ce spune Theo Rose despre piesa cu Bere Gratis

Și solista Theo Rose s-a arătat la fel de încântată de colaborarea celor de la Bere Gratis. Spune că propunerea lor i-a dat foarte multă încredere și curaj. În plus, Theo Rose a dezvăluit că Bere Gratis este trupa favorită a susorii sale.

“M-am bucurat tare atunci când am primit propunerea de a colabora cu Bere Gratis. O dată pentru că propunerea a venit din partea unor oameni cu așa de multă experiență și cu atât de multă greutate în industria muzicală românească din toate timpurile – a însemnat clar că au văzut potențial la mine, că au încredere în mine și talentul meu iar asta mi-a dat foarte mult curaj.

Și a doua oară pentru că Bere Gratis a fost una dintre trupele favorite ale surorii mele. Îmi amintesc că atunci când eram copil îi căutăm prin cutia ei de amintiri și citeam versurile pieselor lor scrise de mâna ei”, susține Theo Rose.

În urma acestei colaborări, interpreta a legat o prietenie frumoasă cu băieții de la Bere Gratis și spune că Miță a ajutat-o să înregistreze melodia și a primit indicații prețioase pentru ea.

"Am legat o prietenie frumoasă cu Miță și membrii trupei Bere Gratis și sunt norocoasă să stau pe lângă oameni de la care am ce învăța și care nu se sfiesc să îmi arate. Miță m-a ajutat să înregistrez piesa asta, am primit niște indicații mai mult decât folositoare și cred că oamenii vor simți o diferență în interpretarea acestei piese", spune Theo Rose.