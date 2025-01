Miță Iosif e noul antrenor al lui FC Voluntari! Motivul care l-a obligat pe Gigi Nețoiu să-l înlocuiască pe Florin Marin. Exclusiv

Lovitură de teatru la FC Voluntari! Ilfovenii vor ataca promovarea în Superliga cu un nou antrenor la cârma echipei. La doar câteva zile după ce Florin Marin a fost numit în funcție de Gigi Nețoiu, acesta a fost înlocuit de un alt tehnician.

Mihai Iosif, noul antrenor de la FC Voluntari

Cel care va conduce antrenamentele echipei din Liga 2 este nimeni altul decât Mihai Iosif, fostul antrenor de la Rapid. Mutarea a fost cauzată de problemele de sănătate cu care se confruntă Florin Marin. Acesta va fi operat la spate în perioada următoare și va fi obligat să ia o puază destul de îndelungată.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Gigi Nețoiu a fost nevoit de urgență să numească un nou antrenor, iar cel ales a fost Mihai Iosif. echipa din Liga 3 condusă de Nicolae Badea.

Mihai Iosif revine astfel în prim-planul fotbalului românesc. Fostul antrenor de la Rapid are ca obiectiv promovarea în SuperLiga la finalul sezonului. În acest moment, ilfovenii ocupă locul 4 în Divizia Secundă.

Gigi Nețoiu era încântat de colaborarea cu Florin Marin

. Cei doi au lucrat mulți ani împreună în trecut.

„Eu am lucrat 12 ani cu Florin Marin. De când am venit aici, am spus: de rezultate, în fața mea, răspunde Florin Marin. Ovidiu m-a sunat ieri și mi-a spus: «Nea Gigi, pe nea Florin îl respect, a fost antrenorul meu, dar avem idei diferite și nu vreau să ne certăm». Eu i-am spus că îi respect opțiunea.

A rămas Florin Marin, care l-a adus pe Sendi Popovici, secundul lui, cu care a lucrat înainte. Al doilea antrenor secund este Radu Stroe. Rămâne să își aleagă un preparator fizic”, spunea Gigi Nețoiu în momentul oficializării despărțirii de Ovidiu Burcă și numirii lui Florin Marin ca antrenor principal al lui FC Voluntari.

Miță Iosif: „Îmi doresc să iau campionatul cu Rapid”

El a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea Suflet de Rapidist și a vorbit despre condițiile care sunt acum în Giulești.

„Tot ce vine pe Giulești e suporter. La fel de importanți sunt toți. (n.r. Îți dorești să revii la Rapid?) Categoric. Și nu numai atât. Îmi doresc să iau campionatul cu Rapid. Azi, la ora asta, la Rapid sunt cele mai bune condiții din istorie. Peste ce era la Pro Rapid. Sunt niște condiții de nivel european”, a declarat Mihai Iosif la Suflet de Rapidist.