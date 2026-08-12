Sport

Ei sunt cei mai buni jucători din SuperLiga: „Pun aici doi de la FCSB”. Exclusiv

Dumitru Dragomir a ales cei mai buni jucători din România, însă are un mare regret: prea puțini străini care vin să joace în SuperLiga au cu adevărat valoare. Așadar, puțini străini pe lista lui Mitică.
Flaviu Popa
12.08.2026 | 07:55
Ei sunt cei mai buni jucatori din SuperLiga Pun aici doi de la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir crede că avem prea puțini străini de valoare în Superliga
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Primul taxat de Mitică Dragomir a fost chiar vedeta celor de la FCSB, francezul Aymen Boutoutaou, pentru care Gigi Becali a plătit peste 1 milion de euro. Doar că, așa cum remarcă Mitică Dragomir la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, jucătorul nu s-a făcut remarcat cu nimic special.

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„N-a arătat nimic, nimic”, a comentat Dragomir prestațiile de debut ale lui Boutoutaou. Cât despre restul jucătorilor, „cei mai buni” din Superliga conform lui Mitică Dragomir ar fi Octavian Popescu și Florin Tănase de la FCSB, Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova plus câteva surprize.

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„Portarul de la Dinamo (n.r. Alaa Bellaarouch), Baiaram sigur, Popescu ăsta de la FCSB și cu Tănase. Mai îmi place un jucător, de la Rapid fundașul stânga de l-au luat acum (n.r. Latif Ouedraogo). Dacă învață faza de apărare…

Atacantul de la Rapid (n.r. Filip Stojilkovic)? Să-l văd. E trecut pe la prea multe echipe. Jucătorii de mare valoare au stabilitate. Și portarul de la Craiova, mare valoare. Laurențiu Popescu. Vârful de atac de la ”U” Cluj, Lukic. Aș putea să fac o echipă bună. Dar, marea majoritate a străinilor sunt slabi. În afară de Lukic și să zic vreo 3 n-avem niciunul de valoare”, a completat Dragomir.

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Mitică Dragomir îl compătimește pe Gică Hagi, care nu are de unde să facă o selecție de jucători valoroși

În altă ordine de idei, Dumitru Dragomir îl compătimește pe selecționerul Gică Hagi, pentru că nu are de unde să facă o selecție de jucători valoroși. Singura portiță pe care o vede Dragomir, să-l cheme la națională pe Alexandru Coubiș, ex-Universitatea Cluj, actualmente la Lincoln City din Championship.

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Niciodată n-am avut mai fotbal slab ca acum. Stau cu groază și aștept meciurile lui Hagi. Săracul n-are cu cine să joace, poate-l aduce pe ăla de a plecat de la Cluj, Coubiș ăla e star. Poate Stanciu”, a completat Dragomir. Alexandru Coubiș a plecat de la Universitatea Cluj la Lincoln City în a doua ligă engleză în urmă cu câteva săptămâni. Britanicii au plătit 3 milioane de euro pentru achiziție, dar Universitatea Cluj și-a păstrat și 15% dintr-un viitor transfer.

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Mitică Dragomir a ales cei mai buni jucători din SuperLiga

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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