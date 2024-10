În finalul meciului , a izbucnit un scandal uriaş între Dan Petrescu şi Louis Munteanu. Atacantul a avut o reacţie nervoasă când a fost scos cu 3 minute înainte de final.

Mitică Dragomir a ales vinovatul în scandalul de la CFR Cluj. Ce crede că-i făceau Pițurcă sau Dorinel lui Louis Munteanu

Dumitru Dragomir a comentat la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ . I-a luat în primă fază apărarea antrenorului, dar a declarat că înţelege şi atitudinea atacantului:

“Antrenorul are mereu dreptate, dar există şi jucători cu personalitate. Eu nu judec aşa. Poate a vrut să îi dea o lecţie. Nu poţi să ştii ce a gândit Petrescu, dar nici să-l pui la zid pentru schimbarea asta.

Este antrenor mare. Îl iau acasă pe Dan Petrescu, pentru că n-a greşit. Poate că a tras de timp că i-a plăcut meciul egal. Dacă aşa gândeşte un antrenor… Mie nu mi-e frică să vorbesc de nimeni.

“Băi, a fost umilit Dobrin la Campionatul Mondial”

A vrut să îl pedepsească de ceva. Băi, a fost umilit Dobrin la Campionatul Mondial. Nu era treaba lui Gigi Becali să vorbească. Reacţia lui Munteanu este de fotbalist cu personalitate.

S-a simţit jignit. Nu merită sancţionat. Trebuie să se meargă pe blat în situaţiile astea. V-aţi aruncat pe Lucescu în momentul în care l-a certat pe Drăguş. Ziceau toţi că nu mai e titular, că intră Alibec de la Constanţa.

Noi doi am discutat şi am spus că Lucescu are mai multă minte. Ce, îşi dă singur cu tesla în… coate? Meciul următor titular şi niciun leu amendă. Ce-i asta să amendezi?

“Eu cred că trebuie să ai şi un pic de personalitate. Şi eu îi făceam tot asta lui Dan Petrescu”

Stai de vorbă cu el, că eşti om. Sancţiunile fac bine cuiva? Fac bine statului. Eu cred că trebuie să ai şi un pic de personalitate. Şi eu îi făceam tot asta lui Dan Petrescu.

La mintea pe care o aveam acum 50 de ani, acelaşi lucru îi făceam. Nu îl luam la înjurături, dar mă aşezam pe bancă ofensat că m-a umilit. Să stau ca boul? Dădea cu biciul în mine şi să stau ca boul?

Şi eu să trag la jug? Nu, mă întorc şi îl împung. Eu n-am crezut că are personalitatea asta. Foarte bine. Puteai să-i faci lui Dinu asta? Te călca în picioare. Sau lui Oblemenco, lui Deselnicu? Sau lui Cârţu?

Dorinel acum a început să fie mai dur. El n-a fost un dur. Şi lui Piţurcă… Păi îi schimba placa dentară”, a spus Dumitru Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

