Mitică Dragomir a analizat, post cu post, primul 11 de Europa al FCSB. Unii sunt „bunicei”, unul are „3 plămâni”, altul trebuie să învețe limba engleză

FCSB este noua campioană a României în sezonul 2023 – 2024. Formația lui Gigi Becali s-a impus în meciul , adjudecându-și astfel un nou titlu după o pauză de aproape 9 ani de zile.

Datorită acestui titlu, FCSB este prima echipă care și-a asigurat participarea în cupele europene din sezonul viitor, sezon în care Gigi Becali speră să prindă grupele Champions League.

Dumitru Dragomir a analizat, post pe post, primul 11 de Europa al celor de la FCSB

Un semn de întrebare este ridicat . Mulți critici din fotbal românesc sunt de părere că Gigi Becali trebuie să bage mâna serios în buzunar pentru ca formația din București să poată spera măcar la Europa League, grupele Champions League fiind un vis imposibil de realizat, mai ales cu jucătorii din lotul actual.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a acceptat provocarea lui Horia Ivanovici, moderatul emisiunii MAX Profețiile lui Mitică, emisiune care este live în fiecare zi de luni de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, și a analizat, post pe post, primul 11 de Europa al celor de la FCSB.

„Portarii lui FCSB sunt foarte buni pentru Europa. Vali Crețu este cel mai fundaș dreapta din țară. Dacă Gigi Becali îl dă afară, va face una din cele mai mari greșeli ale vieții lui.

Radunovic este cel mai bun fundaș stânga din țară, chiar dacă vine tare din urnă Borza. Ambii fundași centrali sunt bunicei, cu greșelile lor specifice, dar sunt buni.

Și Chiricheș e bun, toți 3 sunt buni de Conference League. Șut și Lixandru sunt și ei bunicei, se vor vinde pe bani mulți dacă au constanță. Olaru este liderul incontestabil al echipei, are trei plămâni în loc de doi”, a declarat Mitică Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

Dumitru Dragomir: „Tavi Popescu se va vinde cu cei mai mulți bani”

Omul de afaceri este de părere că Octavian Popescu, „diamantul” din lotul celor de la FCSB, care nu a avut un sezon prea strălucit, este jucătorul care se va vinde cu cei mai mulți bani din lotul actual al formației din București și îl vede un jucător potrivit pentru cupele europene.

„Tavi Popescu se va vinde cu cei mai mulți bani de la FCSB. Dacă lasă „păsăricile” acum, pentru că organismul lui s-a obișnuit cu asta, se va vinde în jur de 10 milioane. Trebuie să învețe limba engleză pentru că îl vor căuta mulți impresari.

Legat de David Miculescu, dacă aș fi antrenor la Steaua aș începe cu el echipa, chiar dacă jocul lui nu iese în evidență, dar cine este de meserie vede ce spații creează și cum lovește mingea.

Băluță e și el bunicel, dar revenind la Miculescu, dacă el are un jucător de creație, care știe să-l pună în valoare, iese golgheter an de an. Nu știu pe cât se va vinde, depinde de mijlocași”, a mai declarat Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

