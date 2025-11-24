Mitică Dragomir a anunțat noul transfer de la CFR Cluj. „Neluțu va lua 7-8 milioane de euro pe el”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a luat 3 puncte mari după 3-0 cu Rapid. Dumitru Dragomir a văzut prestația ardelenilor și a ținut să laude unul dintre jucătorii lui Daniel Pancu. Cine crede că va pleca pe o sumă mare din Gruia.

Dumitru Dragomir a anunțat transferul cu care Neluțu Varga dă lovitura la CFR Cluj

CFR Cluj a câștigat derby-ul din etapa a 17-a cu Rapid cu scorul de 3-0 și a făcut un pas important în cursa pentru calificarea în play-off. Jocul ardelenilor a fost unul convingător, iar Dumitru Dragomir a avut doi remarcați.

Mai exact, fostul șef LPF a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Louis Munteanu, dar și la adresa kosovarului Lindon Emerllahu, Mitică, în schimb, crede că Neluțu Varga va încasa minim 7 milioane de euro pe Munteanu, dintr-un foc.

„Băi, dar cum a jucat ăla, Louis Munteanu ăla… Mamă, mânca-ți-aș gura… Dacă ar veni cineva să-l vadă, îi dă 7-8 milioane pe el. Pe loc! A jucat… nu de nota 9, ci de 10!

Și Emerllahu a jucat. Amândoi sunt jucători buni de tot, dar ăsta, Louis este… Băi, ce pase putea să dea, pase filtrate, fii atent aici!”, a spus Dumitru Dragomir în direct la „Profețiile lui Mitică”.

Cum a reacționat Louis Munteanu după CFR Cluj – Rapid 3-0

Tânărul atacant al CFR-ului . Deși nu a marcat, el a pasat decisiv la primul și ultimul gol, iar la final a spus cât de mult se bucură pentru rezultatul obținut în contextul situației delicate din clasament.

„Nu știam că am fost urmărit la acest joc. Mă bucur că sunt apreciat, eu cred că am făcut un meci bun, au avut ce să vadă. Mă bucur că am jucat bine. Mă bucur pentru această victorie. Aveam nevoie, e o victorie mare!”, a spus, printre altele, Louis Munteanu după 3-0 cu Rapid.