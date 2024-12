Mitică Dragomir a anunțat pe ce bani va pleca Bîrligea de la FCSB. ”Trag banii la Gigi, ceva de speriat!”

Mitică Dragomir s-a arătat încântat de prestațiile avute de Daniel Bîrligea în tricoul celor de la FCSB și este convins că Gigi Becali va face o nouă afacere de zeci de milioane de euro.

Mitică Dragomir e sigur de suma pe care o va încasa FCSB pentru Bîrligea

În cadrul celei mai noi ediții a , fostul președinte al LPF a anunțat că Daniel Bîrligea va pleca cât de curând de la FCSB, iar Gigi Becali va încasa o sumă importantă din transferul său.

”(n.r. – Ce părere ai de Bîrligea ăsta?) Se va vinde cu peste 10 milioane de euro. Acum, într-un an. Are forță. (n.r. – Are clauză de 15 milioane) Se va vinde peste 15 milioane. (n.r. – A dat lovitura Gigi Becali?) Ăsta dă lovituri, are noroc de bani dracul ăsta. Trag banii la Gigi, ceva de speriat!”, a declarat Dragomir.

Supranumit și ”Oracolul din Bălcești”, Mitică Dragomir a amintit faptul că în urmă cu doar câteva etape, când Oțelul era pe podiumul din SuperLiga, a spus că gălățenii au una dintre cele mai slabe echipe din campionat.

”(n.r. – FCSB cum ți s-a părut aseară cu Oțelul?) Putea să mai dea 3. E foarte puternică, e cea mai puternică din campionat. Eu aici la tine în emisiune am spus că una dintre cele mai slabe echipe din campionat e Oțelul Galați și era pe locul 2.

Numai că are antrenor care îi ține în priză și datorită alergăturii au avut și ceva rezultate. Parcă am avut gura aurită”, a precizat fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal, la Profețiile lui Mitică.

Cum l-a blocat Bîrligea pe Gigi Becali

Transferat în această vară de la rivala CFR Cluj, Daniel Bîrligea a marcat 14 goluri și a dat 3 pase decisive în toate competițiile, iar Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că după ce atacantul său a deschis scorul în partida de la Galați cu o execuție fabuloasă.

”Băi, băiatule. Ăsta înseamnă fotbalist. Dă niște goluri… Îți inventează un gol și câștigi 1-0. Când echipa nu merge și joci cu o echipă mare, el îți inventează un gol. El a inventat două aseară. Ăla primul trebuie să îi dăm premiul Nobel pentru invenție. Brevet.

Păi bă, așa ceva? Cine se aștepta? M-am uitat așa, nici n-am avut timp să ridic pumnii. Nu știam să îi ridic, am uitat. M-am blocat. Nu știam, ce-i asta, mă? Mi-a oprit mintea. Mi-a oprit gândirea, nu știam ce se întâmplă”, a afirmat Becali.

Bîrligea, noua perlă a lui Gigi Becali