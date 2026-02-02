Sport

Mitică Dragomir a aruncat în aer toate calculele de play-off. Știe ce se va întâmpla cu FCSB și CFR Cluj. Exclusiv

Mitică Dragomir, supranumit și „Oracolul din Bălcești”, a anunțat ce se va întâmpla cu FCSB și CFR Cluj în ultimele runde din SuperLiga. Vor prinde cele două play-off-ul?
Adrian Baciu
02.02.2026 | 17:31
Mitica Dragomir a aruncat in aer toate calculele de playoff Stie ce se va intampla cu FCSB si CFR Cluj Exclusiv
Toate calculele de play-off în opinia lui Mitică Dragomir: FCSB și CFR Cluj, out din top 6. Sursa foto: colaj Fanatik
Vor prinde FCSB, campioana en-titre, și CFR Cluj play-off-ul din SuperLiga? Este o întrebare aflată pe buzele tuturor celor implicați în fotbalul românesc. Mitică Dragomir a aruncat în aer toate calculele cu ultimele sale declarații.

Scenariul șoc pe care îl anticipează Mitică Dragomir în privința luptei pentru play-off: FCSB și CFR Cluj, out din top 6!

După ultimele rezultate, multe voci din fotbalul intern au afirmat că atât FCSB, cât mai ales CFR Cluj, au reintrat cu șanse mari în lupta pentru play-off. În cea mai recentă ediție a emisiunii „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a aruncat în aer toate calculele de play-off. Dragomir știe ce se va întâmpla cu FCSB și CFR Cluj, iar veștile nu sunt deloc bune pentru echipele care au dominat SuperLiga în ultimul deceniu.

La o primă vedere a clasamentului, U Craiova, Dinamo și Rapid par „evadate” în frunte și nu mai au emoții pentru top 6. De la locul 4 în jos, orice pare posibil în acest final de sezon regulat.

„(n.r. Cine merge în play-off?) Nici eu nu pot să-ți dau care sunt celelalte, pentru că nu știu care cu care joacă”, a fost prima replică a lui Dumitru Dragomir. Apoi, la o a doua analiză, „Oracolul din Bălcești” a aruncat bomba bombelor pentru „granzi”.

„(n.r. Care sunt celelalte 3 echipe care intră în play-off?) U Cluj, UTA Arad și FC Argeș. (n.r. FCSB și CFR Cluj nu merg în play-off?!) Nu. De ce să fie o catastrofă. E fotbal. La fotbal se poate întâmpla orice”, a spus Mitică.

Cum arată clasamentul din SuperLiga în acest moment

Etapa a 24-a din SuperLiga a fost una extrem de modestă pentru echipele aflate pe podium: U Craiova, Rapid și Dinamo. Primele două au pierdut, iar „câinii” au fost ținuți în șah pe Arcul de Triumf de Petrolul.

În ciuda rezultatelor modeste, primele 3 nu au emoții pentru play-off. Ceea ce urmează de la locul 4 în jos propune o luptă palpitantă în ultimele 5 runde. În acest moment, sunt 8 echipe care se bat pe 3 locuri: Argeș, U Cluj, FC Botoșani, UTA, Oțelul, CFR Cluj, Farul și FCSB. Cum arată clasamentul primelor 11 din SuperLiga după 24 de etape:

  1. U Craiova – 46 puncte
  2. Dinamo – 45 puncte
  3. Rapid – 45 puncte 
  4. FC Argeș – 40 puncte
  5. U Cluj – 39 puncte
  6. FC Botoșani (23 meciuri) – 38 puncte
  7. UTA – 38 puncte
  8. Oțelul (23 meciuri) – 36 puncte
  9. CFR Cluj – 35 puncte
  10. Farul – 34 puncte
  11. FCSB – 34 puncte

Sunt 6 puncte între FC Argeș (locul 4) și FCSB (locul 11). E foarte important meciul care a mai rămas de jucat din etapa curentă, FC Botoșani – Oțelul. Echipa lui Leo Grozavu poate, cu un succes, să acumuleze 41 de puncte. Dincolo, Oțelul are 36 de puncte și un rezultate pozitiv o poate urca în ierarhie.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
