News

Mitică Dragomir a avut două variante de răspuns când a fost întrebat despre Ionuţ Moșteanu, ministrul apărării, și implicarea la Steaua

Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost pus la zid de Mitică Dragomir după declaraţiile despre promovarea CSA Steaua.
Daniel Spătaru
17.09.2025 | 18:02
Mitica Dragomir a avut doua variante de raspuns cand a fost intrebat despre Ionut Mosteanu ministrul apararii si implicarea la Steaua
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir nu crede că Ionuţ Moşteanu va avea succes în încercările de a obţine dreptul de promovare pentru CSA Steaua Foto: colaj Fanatik

În contextul discuţiilor despre drona rusească intrată pe teritoriul României, Dumitru Dragomir a vorbit în emisiunea „Profeţiile lui DON Mitică” şi despre ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu.

ADVERTISEMENT

„Ferice de cel ce nu l-a cunoscut”

Întrebat de Horia Ivanovici care este părerea sa despre actualul ministru al apărării, Dumitru Dragomir a spus: „Ca să-ţi răspund diplomatic, nu mă pricep. Nediplomatic… Doamne Dumnezeule, dacă vezi conducerea acestei ţări! Politicul acestei ţări! E de neînţeles. Şi nu numai al acestei ţări, al Europei. De la distinsa doamnă Ursula, ia-i pe toţi. Trump ăsta are dreptate!”.

În continuare, Oracolul de la Bălceşti a criticat clasa politică românească, remarcând izolarea acesteia în raport cu marile cancelarii ale Europei. „Ştii când ai valoare? Când eşti invitat de marii oameni ai lumii. Ai văzut tu vreunul invitat, în afară de faptul că-i cheamă Macron să le dea ordine? Păi e posibil aşa ceva?”, a mai afirmat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Referitor strict la ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, fostul politician şi om de fotbal a spus: „Ferice de cel ce nu l-a cunoscut pe Moşteanu. Dar eu îi doresc succes. Nu l-am cunoscut, sunt fericit”.

„Îl doare la bască de fotbal”

Întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre poziţia lui Moşteanu faţă de CSA Steaua, Dragomir a răspuns cu umoru-i caracteristic: „Îl doare pe el la bască de fotbal”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât...
Digi24.ro
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”

Totuşi, fostul preşedinte al LPF consideră că actualul ministru al apărării nu va reuşi în demersul său de a face în aşa fel încât echipa de fotbal să poată obţină dreptul de promovare în prima ligă. „Ce nu înţelege e că nu-i dă voie FIFA şi UEFA! Federaţia este stat în stat”, a mai spus Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a...
Digisport.ro
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League

Anterior, Ionuţ Moşteanu spusese că doreşte un parteneriat între clubul Steaua Bucureşti şi un investitor privat, pentru ca echipa să poată promova în Superliga.

Mitică Dragomir a avut două variante de răspuns când a fost întrebat despre Ionuţ Moșteanu, ministrul apărării, și implicarea la Steaua

Patru români plecați la muncă în Germania, transformați în sclavi și sechestrați luni...
Fanatik
Patru români plecați la muncă în Germania, transformați în sclavi și sechestrați luni întregi. ”E un pericol real acolo”
De ce a refuzat Călin Georgescu să i se toarne ceai la întâlnirea...
Fanatik
De ce a refuzat Călin Georgescu să i se toarne ceai la întâlnirea conspirativă cu Horațiu Potra. Dezvăluiri din rechizitoriu
Sondaj INSCOP: Ce spun românii despre stagiul militar pe bază de voluntariat. Cât...
Fanatik
Sondaj INSCOP: Ce spun românii despre stagiul militar pe bază de voluntariat. Cât de puternic este sprijinul pentru această măsură
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează,...
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!