Mitică Dragomir a avut două variante de răspuns când a fost întrebat despre Ionuţ Moșteanu, ministrul apărării, și implicarea la Steaua

În contextul discuţiilor despre drona rusească intrată pe teritoriul României, „Profeţiile lui DON Mitică” şi despre ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu.

„Ferice de cel ce nu l-a cunoscut”

Întrebat de Horia Ivanovici care este părerea sa despre actualul ministru al apărării, Dumitru Dragomir a spus: „Ca să-ţi răspund diplomatic, nu mă pricep. Nediplomatic… Doamne Dumnezeule, dacă vezi conducerea acestei ţări! Politicul acestei ţări! E de neînţeles. Şi nu numai al acestei ţări, al Europei. De la distinsa doamnă Ursula, ia-i pe toţi. Trump ăsta are dreptate!”.

În continuare, Oracolul de la Bălceşti a criticat clasa politică românească, remarcând izolarea acesteia în raport cu marile cancelarii ale Europei. „Ştii când ai valoare? Când eşti invitat de marii oameni ai lumii. Ai văzut tu vreunul invitat, în afară de faptul că-i cheamă Macron să le dea ordine? Păi e posibil aşa ceva?”, a mai afirmat Dragomir.

Referitor strict la ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, fostul politician şi om de fotbal a spus: „Ferice de cel ce nu l-a cunoscut pe Moşteanu. Dar eu îi doresc succes. Nu l-am cunoscut, sunt fericit”.

„Îl doare la bască de fotbal”

Întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre poziţia lui Moşteanu faţă de CSA Steaua, caracteristic: „Îl doare pe el la bască de fotbal”.

Totuşi, fostul preşedinte al LPF consideră că actualul ministru al apărării nu va reuşi în demersul său de a face în aşa fel încât echipa de fotbal să poată obţină dreptul de promovare în prima ligă. „Ce nu înţelege e că nu-i dă voie FIFA şi UEFA! Federaţia este stat în stat”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Anterior, Ionuţ Moşteanu spusese că doreşte un parteneriat între clubul Steaua Bucureşti şi un investitor privat, pentru ca echipa să poată promova în Superliga.