Mitică Dragomir a comentat scandalul de la Rapid. „Eu îi duceam pe toți în club! Erau prea încărcați”

După Poli Iaşi – Rapid 3-1 a izbucnit un scandal uriaş la giuleşteni. la câteva ore după meci, , cei doi fiind excluşi din lot.

Mitică Dragomir a comentat scandalul de la Rapid: “Toţi au fost amatori. Dacă îi suspendă pe ăştia sunt ca la Divizia C”

La MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a declarat că oficialii clubului ar fi trebuit să dea dovadă de mai mult tact şi să le ia apărarea celor doi jucători, nu să-i pună la zid:

“Lipsă de experienţă şi diletantism profesional a conducerii. În loc să meargă pe blat… orice scandal distruge tot. Numai pe timpul comuniştilor, dacă bea unul… Până s-au prins că marii sportivi ai acestei ţări au şi băut, au şi jucat, s-au şi distrat.

Îi dai o sancţiune financiară şi îi laşi să joace. Dar toţi au fost amatori. Dacă îi suspendă pe ăştia sunt ca la Divizia C. Îi dai o amendă şi îl laşi la meci. Îl puteai scoate pe Dinu dacă se ducea să bea două beri la Atlantic?

“Eu îi duceam pe toţi în club o jumătate de oră sau o oră. După înfrângere”

Îl scoteai pe Dobrin? El venea, juca şi era cel mai bun. Dumitrache era cel mai bun. Dacă bea copilul o bere acasă îl dai afară din familie? Ce conducători sunteţi? Eu am condus o viaţă, 41 de ani am fost conducător. Am făcut şi eu greşeli.

Dar mi-am dat seama pe parcurs. Cu fumatul şi băutura nu le-am avut eu. Puteam să îl scot eu pe Pescaru, care era cel mai bun de la Braşov? Mai venea şi puţin pilit la antrenament. Cu cine mai jucam?

Ei n-au băut. Eu îi duceam pe toţi în club o jumătate de oră sau o oră. După înfrângere. Le dădeam un pahar de vin, o bere. Stăteam cu ei. Le dădeam voie să bea două beri sau două pahare de vin roşu.

“Dacă erau beţi, era altceva. S-au dus să se deconecteze că sunt încărcaţi la maximum”

Dacă mergi la englezi, întrebaţi-l pe Ilie Dumitrescu. Dacă nu beau, nici nu puteau să… Ai nevoie de o defulare. I-ai încurcat, i-au luat galeria. Eu spuneam că le-am dat voie. Mi-aş fi asumat.

Sunt încărcaţi, lasă-i să se descarce puţin. Dacă erau beţi, era altceva. S-au dus să se deconecteze că sunt încărcaţi la maximum. Eu i-aş duce azi la manele. Unui om îi mai trebuie şi descărcarea.

Acasă, dacă te cerţi zilnic cu nevasta, o iei razna. Unde există certuri, nimic nu merge. N-am auzit familie care se ceartă, să-i meargă bine. Iar Rapid este o familie.

N-au experienţă, din ce-au citit. Au vrut să dea satisfacţie galeriei. Asta este micime. Băi, frate, eu mă luam cu toată lumea în gură”, a spus Dumitru Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

