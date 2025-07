Mitică Dragomir a dat lovitura. „Am cumpărat de la Marian Iancu cel mai bun teren din București și din Ilfov”. Cu cât va vinde apartamentele?

Dumitru Dragomir a mai dat o lovitură în afaceri. În direct la „Profeţiile lui DON Mitică” acesta a dezvăluit că a cumpărat un teren în Pipera de la Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timişoara, urmând să construiască aici câteva zeci de apartamente de lux.

ADVERTISEMENT

Preţul pe metru pătrat poată să ajungă şi la 7.000 euro

se află într-o poziţie excelentă, astfel că după ce apartamentele vor fi gata şi vor fi vândute îi vor aduce o avere fostului preşedinte al LPF. „Am cumpărat cel mai bun teren… nu din Ilfov… din tot Bucureştiul şi Ilfov. Acolo o să fac fac 40-50 de apartamente de super-lux. Acolo se vinde acum cu 3.500 euro metrul pătrat, dar când îl fac eu şi cum îl fac eu…”, a spus Dragomir, dând de înţeles că preţul va creşte. „Poate să fie şi 7.000!”.

Fostul om de fotbal a refuzat să dezvăluie preţul plătit lui Marian Iancu pentru teren, însă a dat detalii despre cum s-a încheiat afacerea.

ADVERTISEMENT

„Asta cu prețul nu e bine să o spui la televizor. Am dat destul. De fapt am stins un litigiu, că era într-un litigiu. Iar eu fiind prieteni cu Iancu și fiul meu cu individul cu care el era în litigiu, m-am dus la mesele lor, și la unul și la altul. Celălalt, căruia nu-i dau numele, are cea mai mare şi mai frumoasă proprietate, cred că din Europa. Pe 11 hectare, în mijlocul unui lac”, a mai spus .

„Eu am stins litigiul, ai înțeles? Am cumpărat drepturile litigioase de la ăsta, care nu vroia să le vândă, stăteau numai prin procese”, a adăugat Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir: „Fac apartamente ştiinţifice, nu deştepte”

În continuare acesta a vorbit şi despre proiectele imobiliare pe care le are în derulare, dar şi cele viitoare. „Am două terenuri, la unul mi-a ieșit PUZ-ul, fac 330 de apartamente, deasupra lacului, unde şi-a făcut Tănase. Tănase, fotbalistul, şi făcut lângă mine. Eu din astea două blocuri pe care le-am făcut mai am opt apartamente, din 118. S-au vândut bine, sunt şi făcute extraordinar”, a mai spus el, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Cât despre terenul recent achiziţionat, aici calitatea va fi prioritară. „Aici pe terenul ăsta fac numai 40 de apartamente, că vreau să le fac mari. Fac apartamente științifice, nu deștepte, cum spun ăștia. Cel mai mic apartament de două camere va avea 70-80 de metri pătraţi. Cele mai luxoase, astea cu piscină, vor avea peste 200 de metri pătraţi”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT