În etapa 29, Rapid primește vizita celor de la FCSB în runda 29 a SuperLigii României, iar Mitică Dragomir a oferit pronosticul pentru acest derby.

Mitică Dragomir a dat pronosticul pentru derby-ul Rapid – FCSB. Se supără Șumudică?

Pronosticul lui Rapid – FCSB este unul care o să-i surprindă pe giuleșteni. “Oracolul din Bălcești” merge pe campioana României ca fiind câștigătoarea din etapa 29.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte LPF susține că formația este mult mai valoroasă din punct de vedere al lotului, iar acest lucru va face diferența, deși Marius Șumudică este un antrenor foarte bun.

“La Rapid – FCSB merge pe 2 solist. Au echipă foarte bună, de aceea. Cu toate că Rapidul, în cursul istoriei, s-a mobilizat formidabil cu Steaua și acum cu FCSB.

ADVERTISEMENT

FCSB are echipă. Se supără Șumi, dar Rapidul nu are jucători mai valoroși. E un antrenor valoros, dar el nu are echipă de primele 3 locuri”, a declarat Dumitru Dragomir la PROFEȚIILE LUI DON MITICĂ.

Declarația lui Dragomir aruncă în aer lupta la titlul din SuperLiga

“Se bat la titlu FCSB, în primul rând. O să râdeţi. După ce Rapidul a bătut la Constanţa, va intra şi Rapid. La Cluj, una dintre echipe are mare avantaj. Ar putea să aibă 6 puncte deja, în play-off.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj joacă la U Cluj, ia 3 puncte. Acasă joacă CFR, alte 3 puncte. Dacă eu aş fi la Cluj, cine bate primul meci… N-aş admite meci egal, s-au năruit amândouă. Cine bate în primul meci, bate şi în al doilea.

ADVERTISEMENT

Ia campionatul. Pleci în play-off cu 6 puncte, eşti nebun? Lăsaţi-mă cu imoralitatea în fotbal şi în viaţă. Bineînţeles că asta aş face dacă aş fi conducător: «Daţi-i brânci primul meci, cine câştigă».

Dacă în minutul 91 scorul este 0-0, trageţi la sorţi cine câştigă. În meciul doi, aia care a pierdut, pierde. Şi aşa pleacă una cu 6 puncte în play-off şi ia campionatul.

Face parte din viaţă. Credeţi că Real Madrid, Barcelona, n-au făcut în existenţa lor aşa ceva? Dacă mă întrebi ce-aş face, nu pot să mai mint acum. Sunt pensionar. Şi drepturile de televiziune care sunt multiple, le împărţim în două”, .