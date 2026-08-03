Mitică Dragomir a dat verdictul în direct când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit!” Exclusiv

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După ce a suferit una dintre cele mai mari umilințe din istoria participărilor sale în competițiile inter-cluburi din Europa, FCSB revine luni, 3 august, în SuperLiga. Pentru meciul cu Farul de pe teren propriu, Marius Baciu (51 de ani) a operat mai multe schimbări, unele extrem de surprinzătoare, dezvăluite exclusiv de FANATIK. Mitică Dragomir a avut o reacție virulentă.

Ce reacție a avut în direct Mitică Dragomir când a auzit primul 11 al FCSB cu Farul: „Un tâmpit! Dacă nu bate pe Farul, marți nu mai e antrenor!”

FCSB nu are de ales în acest sezon și trebuie să se axeze doar pe întrecerile interne. După ce a fost umilită de necunoscuta FK Auda în turul 2 preliminar din Conference League, trupa lui Marius Baciu joacă în campionat, cu Farul. Pentru meciul cu echipa lui Sabău, tehnicianul roș-albaștrilor a pregătit o formulă de start cu multe surprize.

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FANATIK a anunțat, în exclusivitate, . Căpitanul Florin Tănase (31 de ani) nu ar începe partida din primul minut. După eliminarea suferită de FCSB în Letonia, decarul roș-albaștrilor a făcut mai multe declarații care l-au vizat într-o oarecare măsură și pe Marius Baciu.

În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, fostul șef al LPF a comentat în termeni extremi de duri scenariul conform căruia Baciu s-ar fi răzbunat pe Tănase, prin această decizie, după declarațiile fotbalistului. Dragomir îl consideră pe Baciu „un tâmpit” dacă s-ar fi pretat la așa măsură. „(n.r. Tănase, după meciul cu Auda, l-a înțepat pe Baciu, iar cu Farul nu e titular) Un tâmpit! Dacă face asta, nu e antrenor. Dar e de la Gigi chestia asta. Dacă însă e decizia lui Baciu, atunci nu mai stă două luni la FCSB. Dacă nu bate pe Farul, marți nu mai e antrenor!”, spune Dragomir.

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Cum comentează Mitică Dragomir schimbările numeroase operate de Baciu în primul 11 pentru meciul cu Farul

fără mai multe piese grele. În afară de Tănase, din primul 11 ar mai lipsi Radunovic, Târnovanu, Crețu, Duarte, Joao Paulo. Dumitru Dragomir este de părere că Tănase, Târnovanu și Crețu sunt jucătorii care nu ar fi trebuit să lipsească din echipa de bază a FCSB-ului.

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„Iar când va avea nevoie de el, prost o fi Tănase dacă nu spune că are întindere. (n.r. O abordare greșită a lui Marius Baciu să se ia cu vestiarul și cu vedeta echipei?) Da, mai bine făcea un grătar. Îi spunea lui Gigi: ‘dă-mi 2000 de euro să fac o masă la stadion. O masă în aer liber, la umbră, cu niște mici, bere rece, cu bancuri, cu glume. Îi aduceam pe Țociu și Palade, apoi ‘hai, treceți la treabă!’”, afirmă Dragomir.

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