Mitică Dragomir a dezvăluit cu cât i-a crescut pensia. “Știi cum era când aveam un leu în buzunar și i-am luat soției o eugenie?”

În cadrul emisiunii ”MAX Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a anunțat ce s-a întâmplat cu pensia sa după . Fostul șef al LPF a povestit și momentele grele prin care a trecut în tinerețea sa.

Dumitru Dragomir a dezvăluit cu cât i-a crescut pensia după recalcularea de la 1 septembrie

Dumitru Dragomir s-a aflat în hora celor , au avut parte de pensii majorate. ”Oracolul din Bălcești” poate spune că se află în categoria celor privilegiați.

Norocul și l-a făcut singur, întrucât salariul uriaș pe care l-a avut și menținerea în câmpul muncii până la 70 de ani i-au adus o mărire pe măsură. Mitică încasează, de la 1 septembrie 2024, o pensie mai mare cu aproape 3.000 de lei.

”Mi-au mai dat vreo 25 – 30 de milioane vechi (2.500 – 3.000 de lei). Păi, bă, frate, dacă am plătit, iau pe contribuție. Eu am avut salariu 15.000 de dolari pe lună. Plăteam 6.000 la stat, lună de lună.

Păi, dacă până la 70 de ani am avut salariul ăsta și am plătit la stat, nu am dreptul și eu să-mi iau o parte din ei? Dar ei au plătit? (n.r. cei care se plâng că au pierdut bani).

Aaa, ălora care au plătit și le ia, e nedrept și să le dea banii înapoi. Dar care nu au contribuit și fac gălăgie, nu au, bă dreptate. Ciocu mic. Toți care au avut salarii mari au avut parte de măriri”, a spus Dragomir, la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

Mitică Dragomir, despre viața sa: ”Eu știu ce înseamnă sărăcia”

Până să ajungă persoana importantă din prezent, Mitică Dragomir a avut de înfruntat o copilărie extrem de dificilă. Acesta a povestit greutățile pe care le-a înfruntat încă de mic copil.

”Eu am avut grijă de viața mea, de când m-am născut. Când îmi era foame, eu îmi puneam o bucată de pâine după sobă, ca să pot să mai mănânc, că se usca. Dar se întărea atât de rău că se fărâmița.

Mai aveam poate și a doua zi pâine, că restul mâncam mămăligă. Eu știu ce înseamnă sărăcia, știu ce înseamnă și bogăția, ce înseamnă bulevardul, ce înseamnă avioanele și ce înseamnă coada vacii”, povestește Dragomir.

Întrebat când a fost cel mai amărât în această viață, Mitică Dragomir a spus că asta s-a întâmplat după ce a terminat școala profesională, la 16-17 ani. Fostul șef al LPF a dezvăluit apoi o poveste emoționantă trăită alături de cea care avea să-i fie soție. Cu un singur leu în buzunar, Mitică a cumpărat o eugenie pe care a împărțit-o cu actuala sa parteneră de viață.

”Cel mai amărât dintre toți am fost când am terminat școala profesională, la 16-17 ani, și m-a repartizat înapoi, de la Făgăraș. La școală mâncam, îmi dădeau haine, ghete, nu aveam lipsă de nimic. Apoi am venit la Craiova și a trebuit să-mi caut o gazdă.

Aveam 18 sau 19 ani. Îmi amintesc o dată că eram cu nevastă-mea. Era frumoasă, era studentă, era la școala pedagogică și eu aveam 1 leu în buzunar. Mă, 1 leu și am cumpărat o eugenia și i-am dat.. știi, că o eugenie e din două bucăți.. i-am dat o bucată ei și una mie. Pe onoarea mea. Un singur leu aveam”, spune Mitică, vizibil emoționat de rememorarea acelei perioade.

Cu doar 673 de lei pe lună, Mitică trebuia să se întrețină și să-și plătească și chiria. Ulterior, după ce a promovat la juniorii de la Craiova, situația sa a fost una ceva mai bună.

”După aceea, m-au promovat la tineret. Îți dădeau serviciu obligatoriu atunci. Și mă angajase cu 673 de lei pe lună, și 250 plăteam la chirie. Îți dai seama, ce să mănânci?

Făceam și sport, eram la juniorii Universității Craiova, de la Chimia Făgăraș am ajuns aici. Apoi, când m-au promovat la tineret mi-au dat o indemnizație de 800 de lei și cu cei 673. Oho, era trai. Mâncam chiar și câte o chiftea.

Trebuia să mă și îmbrac. Toată viața mea am răbdat și de foame, dar să mă îmbrac frumos. După aceea am promovat la echipa I. S-a mărit salariu. Între 17 și 20 de ani o visam doar pe mama că fuge după mine cu mămăliga, pe onoarea mea”, spune Dragomir.

Dragomir: ”Munceam de la 3 ani. Când am făcut 14 ani, am primit buletinul, și am luat viteză”

Foamea de care a suferit Mitică i-a adus și probleme medicale în tinerețe. Spune că a ajuns la doctor cu dureri de cap. ”Aveam o foame în gât. Bă, mă durea capul. Și m-am dus la un doctor. Am fost slab, 48 de kile aveam.

Am fost la un doctor și mă întreabă ăla ‘dar cât mănânci, ce ai mâncat astăzi?’ / ‘păi n-am mâncat’ / ‘păi, de-aia te doare capul’ / ‘păi, m-a durut și ieri’ / ‘și ieri ce ai mâncat?’ / ‘păi, nu am mâncat decât la prânz, la cantina combinatului, o ciorbă și un orez, nu știu ce’ /

‘Păi, de-aia te doare capul că nu mănânci, pune mâna și mănâncă’. / ‘păi, domnule doctor, ce să mănânc, că nu am niciun leu’. Fii atent: eram amărât, rău de tot. Când le spun nepoților și copiilor, nu cred”, mărturisește Dragomir.

Încă de mic, Mitică a fost pus să se ocupe de treburile din gospodărie. Se trezea dis de dimineață, de cum se lumina, pentru a hrăni animalele. Apoi, imediat după ce a făcut 14 ani, a plecat de acasă.

”Când eram mic, Horia, am avut vaci cu lapte, am avut găini, porci în curte, dar ai mei se duceau la colectiv că așa era. Cine crezi că avea grijă de tot? Eu. Zburam să le iau mâncare de rațe: foi de floarea soarelui să le toc cu tărâțe. Îmi aduc aminte de la 6-7 ani. Eu știu tot. M-a ajutat Dumnezeu din punctul ăsta de vedere.

Mă duceam cu vacile și veneam cu ele acasă la prânz de la câmp, dădeam la porci, la rațe, la găini, îmi făceam eu mâncare. Nu am să uit toată viața. Aveam o garniță cu untură și jumări și fii atent aici. Ele se mai terminau. Vara, untura se topește și băgam mâna în garniță după carne.

La țară e foarte greu. Bă, și mă săturam cu dude. Aveam un dud în curte. Mama făcea în fiecare seară mămăligă. Ce mâncam? Ouă în tigaie și lapte, cu mămăligă, dar eu mă săturam cu dude.

Eu de asta am fugit de acasă (n.r. din cauza copilărie grele). De la 3 ani munceam. De când se lumina mă și scula tata. Să hrănesc animalele. Este groaznic. Când am făcut 14 ani și mi-a dat buletinul, mamă ce viteză am avut”, mai punctează Dragomir.

