Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt”. Exclusiv

Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt"

Mitică Dragomir, conducător al fotbalului intern aproape două decenii, a dezvăluit faptul că a jucat fotbal cu Viktor Orban. Cât de talentat era premierul Ungariei.
Adrian Baciu
21.03.2026 | 05:45
Cât de bun este la fotbal Viktor Orban, conform spuselor lui Mitică Dragomir.
În urmă cu mai mulți ani, Mitică Dragomir a avut ocazia de a-l înfrunta pe Viktor Orban, unul dintre cei mai puternici lideri din UE, într-un meci amical de fotbal. Cum s-a descurcat pe teren cel care conduce destinele țării vecine de peste un deceniu și jumătate. Poveste mai puțin cunoscută publicului din țară spusă de „Oracolul din Bălcești”.

Cum joacă fotbal Viktor Orban. Mitică Dragomir a dezvăluit ce le-a făcut pe teren premierul maghiar: „Ne-a driblat de ne-a rupt"

Viktor Orban, 62 de ani, conduce Ungaria, din rolul său de prim-ministru, de aproape 16 ani. A preluat puterea la Budapesta în mai 2010. Acesta a fost apoi reales în 2014, 2018 și 2022. A mai deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002. Pe data de 29 noiembrie 2020, Orban a devenit cel mai longeviv prim-ministru al Ungariei.

Puțină lume cunoaște faptul că Dumitru Dragomir, 79 de ani, a avut ocazia de a-l „înfrunta” pe Orban. Nu politic, ci, surpriză, sportiv. În urmă cu două decenii, fostul șef al LPF l-a întâlnit pe Viktor Orban într-o partidă de fotbal amicală. Dragomir a spus, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, că politicianul maghiar era extrem de talentat.

Viktor Orban e conducător. Ți-am spus că l-am cunoscut. Am fost cu echipa națională și a jucat cu noi. Noi contra lor. Și a jucat și el, la ei. Extraordinar. A jucat cu noi fotbal. (n.r. și știe să joace?) Aoleu! Ce fotbalist era. Bineînțeles, acum 20 de ani, când era mai tânăr. Ne dribla de nu s-a pomenit. (n.r. juca Orban de ziceai că era Messi?) Da, da. Și ce protocoale a făcut cu noi acolo. La cel mai înalt nivel posibil. Foarte bun fotbalist. A fost fotbalist deștept. Vorbeam cu el. Băiat șmecher. Fotbalist”, a spus Dragomir.

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Cine este românul din fotbal prieten bun cu Viktor Orban

Tot la FANATIK, în urmă cu doi ani, Dumitru Dragomir a dezvăluit faptul că un alt român, fost oficial în cadrul Federației Române de Fotbal, este prieten foarte bun cu Viktor Orban. „(n.r. Adalbert Kasai) Este în relații bune cu Orban? Cum sunt eu cu tine (n.r. Mitică și Horia Ivanovici) Nu am jucat fotbal cu el, cu Orban? Eu, cu Kasai, cu Mircea Sandu. Și Bella Kasai, și cei de la Sfântu Gheorghe (n.r. Sepsi) sunt în relații foarte bune cu Viktor Orban”, spunea Mitică, în 2023.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Olimpiu Moruțan, făcut praf de comentatorii TV la CFR Cluj – Rapid 1-0:...
Fanatik
Olimpiu Moruțan, făcut praf de comentatorii TV la CFR Cluj – Rapid 1-0: „Parcă a mâncat 15 sarmale”
Constantin Gâlcă își critică jucătorii după CFR – Rapid 1-0: „Din punct de...
Fanatik
Constantin Gâlcă își critică jucătorii după CFR – Rapid 1-0: „Din punct de vedere al inteligenței nu am reușit”
Fotbaliștii CFR-ului nu au dubii după 1-0 cu Rapid: „Avem tot ce ne...
Fanatik
Fotbaliștii CFR-ului nu au dubii după 1-0 cu Rapid: „Avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta la titlu”
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum...
iamsport.ro
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum o săptămână m-a sunat'
