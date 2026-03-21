Mitică Dragomir a dezvăluit cum a jucat fotbal cu Viktor Orban: „Ne-a driblat de ne-a rupt”. Exclusiv

În urmă cu mai mulți ani, Mitică Dragomir a avut ocazia de a-l înfrunta pe Viktor Orban, unul dintre cei mai puternici lideri din UE, într-un meci amical de fotbal. Cum s-a descurcat pe teren cel care conduce destinele țării vecine de peste un deceniu și jumătate. Poveste mai puțin cunoscută publicului din țară spusă de „Oracolul din Bălcești”.

Cum joacă fotbal Viktor Orban. Mitică Dragomir a dezvăluit ce le-a făcut pe teren premierul maghiar: „Ne-a driblat de ne-a rupt”

Viktor Orban, 62 de ani, conduce Ungaria, din rolul său de prim-ministru, de aproape 16 ani. A preluat puterea la Budapesta în mai 2010. Acesta a fost apoi reales în 2014, 2018 și 2022. A mai deținut aceeași funcție și între 1998 și 2002. Pe data de 29 noiembrie 2020, Orban a devenit cel mai longeviv prim-ministru al Ungariei.

de a-l „înfrunta” pe Orban. Nu politic, ci, surpriză, sportiv. În urmă cu două decenii, fostul șef al LPF l-a întâlnit pe Viktor Orban într-o partidă de fotbal amicală. Dragomir a spus, la emisiunea „Profețiile lui Mitică”, că politicianul maghiar era extrem de talentat.

„Viktor Orban e conducător. Ți-am spus că l-am cunoscut. Am fost cu echipa națională și a jucat cu noi. Noi contra lor. Și a jucat și el, la ei. Extraordinar. A jucat cu noi fotbal. (n.r. și știe să joace?) Aoleu! Ce fotbalist era. Bineînțeles, acum 20 de ani, când era mai tânăr. Ne dribla de nu s-a pomenit. (n.r. juca Orban de ziceai că era Messi?) Da, da. Și ce protocoale a făcut cu noi acolo. La cel mai înalt nivel posibil. Foarte bun fotbalist. A fost fotbalist deștept. Vorbeam cu el. Băiat șmecher. Fotbalist”, a spus Dragomir.

Cine este românul din fotbal prieten bun cu Viktor Orban

Tot la FANATIK, în urmă cu doi ani, , fost oficial în cadrul Federației Române de Fotbal, este prieten foarte bun cu Viktor Orban. „(n.r. Adalbert Kasai) Este în relații bune cu Orban? Cum sunt eu cu tine (n.r. Mitică și Horia Ivanovici) Nu am jucat fotbal cu el, cu Orban? Eu, cu Kasai, cu Mircea Sandu. Și Bella Kasai, și cei de la Sfântu Gheorghe (n.r. Sepsi) sunt în relații foarte bune cu Viktor Orban”, spunea Mitică, în 2023.