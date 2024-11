Mitică Dragomir a dezvăluit cum se schimbă lumea după alegerile din SUA. Ce aduce nou Donald Trump: “A câștigat 25 de miliarde într-o seară!”

Luni, la o nouă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a comentat victoria lui Donald Trump în scrutinul electoral prezidențial din SUA. Cum se va schimba lumea după acest eveniment, în opinia ”Oracolului de la Bălcești”.

Mitică Dragomir a comentat realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA

De-a lungul prezențelor sale la emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, . Și-a întărit această opinie în vară, după tentativa de asasinat asupra politicianului republican.

Acum, după votul masiv în favoarea lui Trump la alegerile de pe 5 noiembrie, Dragomir spune că lumea se va schimb radical. Începând cu societatea din SUA, totul va suferi modificări importante, crede Mitică.

Dragomir a ținut să reamintească faptul că, în emisiunea de pe FANATIK.ro, le-a recomandat tuturor să parieze pe victoria lui Trump în lupta electorală cu democrata Kamala Harris.

”Se schimbă (n.r. lumea după revenirea lui Trump la Casa Albă). I-am urmărit toate ieșirile astea, și-n decor și.. pe toate rețelele de socializare, a lui Trump. Pune lucrurile la punct, pentru că o luase razna toată America. Biserica, peste tot au vrut să o dărâme.

În momentul când două atentate nu au reușit să-l omoare și la un cm sau mai puțin (n.r. a trecut glonțul) nu e mort ăsta e un semn. Ăsta un aspect. Iar al doilea: atâta și-a dorit ca să schimbe fața lumii, că el practic este… ăștia au vrut să-l curețe, să-l bage în pușcărie.

E clar că au vrut să-l omoare. Glonțul care era pentru el l-a omorât pe celălalt din fața lui. Politicienii noștri, ca și ai lor, sunt niște actori. Au un rol. Unii îl joacă foarte bine. Alții, de exemplu Biden, puteai să-l pui în orice rol. Nu-l plăcea nici sticla.

Iar ăsta, Trump, e omul sticlei (n.r. al micului ecran). E ca peștele în apă. Pe el dacă îl scoți cu oricine la televizor… și ce oameni ostili a avut el. A avut elita bogaților. Majoritatea au fost împotriva lui, au fost cu Kamala. Și Hollywood-ul. Nu a avut și el de acolo, unu-doi. Mă uitam la Robert De Niro ce putea să-i zică, ce putea să-i facă”, a afirmat Dragomir.

Un alt aspect pe care Mitică l-a scos în evidență după scrutinul de peste ocean este efectul realegerii lui Trump asupra averii lui Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Sprijinul pentru Trump i-a adus lui Musk un imbold de câteva zeci de miliarde de dolari.

”Am văzut cum poți să faci 25 de miliarde într-o noapte. Elon Musk a băgat 100-150 de milioane în campania lui Trump și a câștigat 25 de miliarde într-o noapte pentru că acțiunile de la Tesla au crescut cu 15%”, a subliniat Mitică.

Ce va schimba Trump în SUA și în lume după aceste alegeri

În opinia lui Dragomir, nu va aduce schimbări doar peste ocean, ci în întreaga lume. În primul rând, războiul dintre Rusia și Ucraina, crede Mitică, se va opri în maxim 6 luni.

”Trump schimbă multe lucruri, dar nu doar în America, în toată Europa. Fac pariu că după 6 luni oprește războiul. Nu știu, cu pierderi de teritorii din partea Ucrainei sau nu, dar sigur va face ceva.

Schimbă cel puțin 100 de posturi în Administrația de la Washington care nu sunt schimbate de 20 de ani. Asta dacă nu-l mierlesc. Îți spun eu. El schimbă din temelii, o structură.

În afară de asta, pune presiune pe europeni, pe China. Părerea mea este că pe Rusia și pe Coreea de Nord nu pune presiune. Ăștia suferă, poporul rus și cel nord-coreean. Iar Trump niciodată nu a dat apă la moară sărăcimii. Adică, să-i doboare mai rău. Pentru că- sancțiunile asupra Rusiei și Coreei de Nord sunt înfiorătoare”, consideră Dragomir.

Cum va afecta România realegerea lui Trump ca președinte al SUA

Dumitru Dragomir este de părere că România nu este un stat care să conteze pe harta lumii. Tocmai de aceea, venirea lui Trump la putere nu va afecta mult situația țării noastre.

”Părerea mea este că mare lucru nu se va schimba, numai că Trump este un tip imprevizibil, că nu știi ce poate să-l supere. Noi am evitat să supărăm americanii de câțiva ani încoace. Și pe timpul lui Ceaușescu, am fost primiți bine de americani, am avut relații bune. Au fost conducători americani care au venit în România.

Numai că noi nu contăm. Noi nu suntem o țară care să fim la masa bogaților. În momentul în care am pierdut industria… Noi am avut o agricultură… puteam să dăm la toată Europa. Am băgat-o în ceață. Păi, dacă Dubaiul a venit și a cumpărat Insula Mare a Brăilei. E posibil așa ceva? Una dintre bogățiile acestei țări. Numai de acolo dădeai să mănânce la populația întregii țări.

Apa am pierdut-o, gazele le-am pierdut, petrolul l-am pierdut. Toată industria, majoritatea… mai avem asta de mașini, Dacia. Foarte rău…De asta vreau să vină un președinte în România și un prim-ministru care să mai fie și român”, apreciază Dragomir.

