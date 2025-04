Mitică Dragomir a dezvăluit de ce nu a ieșit o săptămână deloc din casă, apoi a spart ouă în direct!

Dumitru Dragomir a revenit în forță într-o nouă ediție a emisiunii ”Profețiile lui DON Mitică”. Fostul șef al LPF a dezvăluit că a trecut printr-o săptămână foarte grea, în care nu a ieșit din casă. Ce a pățit acesta.

Probleme pentru Mitică Dragomir în ultima săptămână. De ce nu a ieșit din casă

Au fost niște sărbători de Paște mai puțin plăcute pentru ”Oracolul din Bălcești” și soția sa. Luni, în direct la ”Profețiile lui DON Mitică”, Dumitru Dragomir a dezvăluit ce probleme a întâmpinat în Săptămâna Mare.

Conform spuselor sale, nici el și nici partenera de viață nu au avut o perioadă prea bună. Încă de lunea trecută, după emisiunea de la FANATIK, Mitică a început să se simtă rău. Cele mai dificile zile au fost cele de miercuri și joi.

”Nu m-am putut bucura de sărbătorile astea. Am fost foarte rău bolnav. Și eu, și nevastă-mea. Dar rău, rău de tot, nu așa. De lunea trecută, de când am plecat de la tine de la emisiune, nu am ieșit din casă.

Mi-a fost foarte, foarte rău. Miercuri și joi mi-a fost cel mai rău. (n.r. replica moderatorului Horia Ivanovici: Te-ai și cam tras la față, așa?) Am și slăbit. Eu spun că de aici, imunitatea scăzută”, a mărturisit Dragomir.

Încă de săptămâna trecută, Mitică dezvăluia la FANATIK că a urmat o dietă strictă. Mai nota că abia așteaptă Paștele pentru a putea mânca mai mult.

Moderatorul emisiunii i-a amintit acestuia de dieta sa ”minune”. (n.r. Horia Ivanovici: Deci nu e șmecherie cu dietele astea?) Ce să fie, bă? Am vrut să slăbesc până la Paște. Gata, mă opresc. Nici dacă mă bate nu mai… Am slăbit destul, 10 kilograme și ceva”, a răspuns Dragomir.

Mitică Dragomir și Horia Ivanovici, duel de spart ouă în direct

Apoi, au ciocnit un ou de Paște, așa cum este tradiția la creștini în aceste zile sfinte. După un ”succes” al moderatorului, invitatul său și-a luat rapid revanșa.

”Uite, ai văzut, se vede că ești slăbit”, i-a spus moderatorul invitatului său permanent, după ce oul acestuia a cedat. Mitică s-a repliat rapid și a adoptat o tactică specială. ”Văd că nu pui mâna pe ele, să le vezi, să.. Nu ești specialist? / Eh, eram un specialist”, a spus Dragomir, apoi a ales un ou cu care a ”spart” tot.