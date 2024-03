Mitică Dragomir a dezvăluit misterul vizitei la prima oră la Palatul lui Gigi Becali. „Ce faci de nu îmbătrânești deloc?”

Mitică Dragomir și Gigi Becali activează în domeniul imobiliar și au mai multe blocuri construite unul în apropierea celuilalt. Fostul președinte LPF susține că a , pământ pe care îl va primi într-o săptămână.

Mitică Dragomir a dezvăluit misterul vizitei la prima oră la Palatul lui Gigi Becali

La prima oră a zilei, Mitică Dragomir i-a făcut o vizită la Palatul lui Gigi Becali. Fostul președinte LPF a avut de discutat afaceri cu finanțatorul celor de la FCSB, iar lucrurile s-au rezolvat repede.

Nea Mitică susține că are câteva blocuri pe o stradă comună cu fiica lui Becali, Alexandra și voia să facă drumul pentru a vinde toate apartamentele. Totodată, Dumitru Dragomir are de luat de la Gigi un pământ de 12.000 de metri pătrați pe care a achitat 4.000.000 de euro.

“Eu m-am dus, pentru că am avut două probleme cu el de rezolvat și le-am rezolvat imediat. Avem un drum comun între blocurile noastre, al meu și al fiicei lui, Alexandra. Eu sunt avansat cu blocurile mele.

Sunt aproape gata. Și vreau să facem drumul. L-am rugat să vorbească el (n.r. Gigi Becali) cu Vasi să facă drumul. Ca să putem să vindem tot, pentru că drumul are o importanță majoră. Asta a fost un aspect.

Al doilea. Am cumpărat acum vreun an de zile de la el 12.000 de metri pătrați. Am dat 4.000.000 de euro. Nu mi l-a dat în primire și nu mi l-a curățat. Banii i-am dat de un an. Mie trebuie să îmi dea terenul ca masa de biliard, pentru că așa scrie în contrat. Într-o săptămână o să fie gata. Și am terminat, atât”, a spus Dumitru Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică.

„Ce faci de nu îmbătrânești deloc?”

că în discuțiile sale cu Gigi Becali, patronul lui FCSB s-a mirat de cum arată și l-a întrebat ce face de nu îmbătrânește. Fostul președinte i-a mărturisit care sunt obiceiurile sale sănătoase, unul fiind acela că joacă table.

“M-a întrebat ‘Ce faci de nu îmbătrânești? Arăți ca acum 20 de ani’. Eu i-am zis că jocul de table mă ține așa. O dată pe săptămână mă duc să joc table. Mai dorm după masa și nu mănânc seara mult.

Când e să te ia, te ia și din ușa bisericii, nu te mai întreabă. Diferența este că el se roagă toată ziua, iar eu mai râd, mai mă distrez. Toți se roagă să nu intre în pământ și toți ajung acolo”, a mai spus fostul președinte LPF, la MAX Profețiile lui Mitică.

