Mitică Dragomir a dezvăluit prețul apocaliptic pe care l-a plătit într-o lună pentru curentul la hotel. Exclusiv

Începutul de an 2026 a venit cu majorări de taxe şi preţuri la utilităţi care pun presiune uriaşă pe bugetele românilor. Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, se află printre ce-i care au resimţit din plin şocul noului val de scumpiri. În direct la „Profeţiile lui Mitică” acesta a dezvăluit cât i-a venit factura la curent la hotelul pe care îl deţine în Bucureşti.

Mitică Dragomir spune că e obligatoriu ca România să aibă buget săptămâna aceasta

Dumitru Dragomir a comentat dezbaterile pe buget dintre partidele aflate în arcul guvernamental şi avertizează că dacă acesta nu va fi votat ţara va intra într-o criză fără precedent. „L-am auzit pe domnul Bolojan spunând că unii, populişti, s-au dat cu sărăcimea, iar alţii s-au dat cu cei bogaţi, ca să-i facă mai bogaţi. Sau cam aşa ceva. Este ca dracu în România la această oră! Părerea mea este că şi unii şi alţii se înţeapă aiurea, pentru că buget trebuie să avem. Dacă într-o săptămână nu dă buget intrăm într-o incapacitate de plată de nu ne revenim în 5-6 luni”, .

Fostul deputat consideră legitime amendamentele PSD cu privire la ajutoare financiare pentru categoriile vulnerabile, amendamente care s-au dovedit a fi mărul discordiei în dezbaterile de miercuri, ele fiind respinse de reprezentanţii PNL, USR şi AUR. „Păi de-aia eşti partid politic, să faci amendamente. Să spui: alo, pe ăştia săracii nu-i curăţa de tot, lasă-i şi pe ei să trăiască!”, a comentat Dragomir.

„Să ne rugăm la Dumnezeu să oprească Trump războaiele”

De asemenea, cărora trebuie să le facă faţă majoritatea locuitorilor acestei ţări. „Eu sunt un pensionar, nu sunt foarte pricopsit, dar am strictul necesar. Jur că sufăr în sufletul meu… Că ştiu de unde am plecat, de sărăciile prin care am trecut în decursul vieţii. Cât suferă 80% din populaţia acestei ţări”, a spus el.

Mai mult, Dragomir a dezvăluit care a fost factura la electricitate pe care a trebuit să o plătească după ridicarea plafonării preţurilor la energie. „Eu la hotel plăteam în jur de două miliarde lei vechi (n.r. – 200.000 lei) pe lună. Acum plătesc în jur de cinci miliarde”, a dezvăluit Dragomir. Astfel, factura a crescut cu peste 100%, ajungând la aproape 100.000 euro-lună.

Totuşi, „Oracolul” nu şi-a pierdut speranţa: „Singurul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne rugăm la Dumnezeu să oprească Trump ăsta războiele, că numai de el depinde tot. Dacă se termină războiul din Ucraina şi cel din Iran lumea începe iar să trăiască bine”, a mai spus Dragomir.