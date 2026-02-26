News

Mitică Dragomir a explodat după informaţiile că ferma lui Gigi Nețoiu ar fi fost închisă: „Ce avize? Sunteţi nebuni? Îl vor opri să mulgă vacile?”

Dumitru Dragomir consideră că autorităţile nu au cum să închidă ferma de la Cetate a lui Gigi Neţoiu, pentru că nu îl pot obliga pe acesta să mulgă sau hrănească animalele.
Daniel Spătaru
26.02.2026 | 20:29
Gigi Neţoiu a dat în judecată Apele Române pentru pagubele suferite în urma inundării fermei de la Cetate Foto: colaj Fanatik
Gigi Neţoiu se află de câteva săptămâni în război cu Apele Române, după ce fema de la Cetate i-a fost inundată în mai multe rânduri. Ultima dată s-a întâmplat după ce Administraţia Bazinală Jiu a luat decizia de a evacua apa din baraj, măsură ducând la revărsarea râului Reca pe sute de hectare de teren.

„Cum să închizi, că ai tu o porţiune inundabilă? Ce, e pământul lui taică-tău?”

Cei de la ABA Jiu reclamă că Ferma Danubius Black Angus este amplasată într-o zonă inundabilă şi că aceasta funcționează fără acte de reglementare emise de A.N. „Apele Române”, iar într-o postare pe Facebook din 18 februarie se spune că printre măsurile dispuse se număra suspendarea activităţii. Dumitru Dragomir a reacţionat la această informaţie: „Cum să-i închidă ferma, sunteţi nebuni la cap? Nu pot să i-o închidă. Ce să facă, să-i omoare vacile, oile caprele, viţeii, iezii, mieii? Ăştia de la Apele Române cum au gândit ei să spună să închidă activitatea? Ce înseamnă închiderea activităţii unei ferme? Ce, nu mai mulgi vacile, oile şi caprele?”, s-a întrebat Dumitru Dragomir.

„Aa, pot să spună nu mai mulgeţi vacile! Dar el nu are vaci de lapte, el are vaci de carne, Black Angus. Are sute de oi, sute de capre. Cum să închizi, că ai tu o porţiune inundabilă? Păi ce, e pământul lui taică-tu? Ăştia de la Ape sunt nebuni!”, a mai spus Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

În plus, fostul şef al LPF a mai amintit un episod de pe litoralul românesc, cu Apele Române în prim-plan, agenţia stopând o investiţie de milioane de euro. „Făcuse Alin Bucur acolo în prelungire la Caelia ceva de vis, a băgat peste 7,5 milioane de euro. Acum se judecă cu ei, iar eu vreau să întreb: dacă Apele Române pierd procesul cine îi dă banii lui Alin Bucur? Cu penalităţi cu tot ar urma să primească vreo zece milioane. Eu zic că o să câştige procesul”, a mai spus Dragomir.

Dumitru Dragomir: „În loc să zici mersi că ajută cineva, tu îi faci reclamaţie”

Oracolul de la Bălceşti a mai povestit un episod de la Cetate în care Gigi Neţoiu a avut probleme cu autorităţil, dar peste care fostul finanţator de la Dinamo şi Universitatea Craiova a trecut cu bine, având toate autorizaţiile şi permisele în ordine.

„Acolo în Lunca Dunării, la Cetate, sute de coioţi au trecut din Bulgaria în România şi s-au aciuat prin zonă. Îi mâncau viţeii nou născuţi. Noaptea, cum făta o vacă, 10-15 coioţi îi devorau viţelul. El, Neţoiu, a împuşcat vreo 10-20 de coioţi. I-au fost făcute 50 de reclamţii că de ce împuşcă coioţii! Păi coioţii ăia speriaseră comunele, nu atacau numai turmele lui Neţoiu. În loc să zici mersi că ajută cineva, tu îi faci reclamaţie”, a mai afirmat Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

