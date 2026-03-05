Mitică Dragomir a explodat în direct când a auzit decizia lui Gigi Becali: „Condamnare la moarte”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat că nu va mai intra în direct la emisiunile televizate după ce echipa sa a ratat, pentru prima oară în istorie, calificarea în play-off-ul SuperLigii României. Mitică Dragomir, fostul șef al LPF, nu vede posibilă sub nicio formă o astfel de variantă.

Campioana ultimilor doi ani din SuperLiga României, FCSB, a avut parte de un sezon de coșmar. A fost eliminată din Europa League înainte de fazele superioare ale competiției, este out din Cupa României și a terminat abia pe locul 7 în SuperLigă, astfel că va juca în play-out-ul competiției.

și să câștige barajul pentru UEFA Conference League. Calculele nu sunt deloc simple. Rămâne de văzut cum va reuși să gestioneze echipa lui Gigi Becali această situație complicată, prin care nu a mai trecut.

Patronul clubului din Capitală a spus ferm că nu va mai intra în direct după meciurile din campionat, întrucât este sătul de critici. Gigi Becali a făcut însă show în emisiunea „Profețiile lui Mitică”,

Mitică Dragomir nu îl crede pe Gigi Becali. Fostul șef de la LPF e sigur că patronul FCSB va continua să intre în direct la emisiuni

La doar câteva minute după încheierea dialogului dintre cei doi, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Dumitru Dragomir dacă vede posibil un scenariu cu Gigi Becali în „silenzio stampa”, iar fostul președinte al LPF a răspuns că nici nu se gândește la așa ceva.

„Hai, mă… E condamnare la moarte. Cum să nu vorbească Gigi? Dacă zice Nețu ceva, nu-i răspunde? Dacă zice Șucu sau Rotaru ceva, nu răspunde Gigi? E condamnare la moarte asta pentru el. Numai mort nu vorbește Gigi. Ce e asta?”, a spus „oracolul din Bălcești” în emisiunea „Profețiile lui Mitică”.