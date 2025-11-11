Mitică Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia: “Eu zic că nu pierdem”

ADVERTISEMENT

Naționala României are în față un meci extrem de important. „Tricolorii” urmează să întâlnească Bosnia în deplasare într-un meci decisiv pentru soarta calificării la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum crede Dumitru Dragomir că va arăta formula de start a lui Mircea Lucescu.

Cum ar arăta echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia în viziunea lui Dumitru Dragomir

România va juca pe 15 noiembrie la Zenica împotriva Bosniei. Miza este una uriașă, întrucât partida va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale, poziție pe care se află momentan Bosnia, la 3 puncte în fața „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, prezent în studioul , a alcătuit primul „11” cu care consideră că Mircea Lucescu va ataca în meciul care va avea loc peste câteva zile.

„Părerea mea e că nu luăm bătaie. Nu știu dacă batem, dar nu luăm bătaie. Ionuț Radu, nu poți să îl schimbi. Rațiu, în dreapta, nu poți să îl schimbi. În centru, Ghiță nu poți să îl schimbi. Aș juca cu Rus.

ADVERTISEMENT

În stânga, Chipciu, am nevoie de apărător ca lumea. Vlad Dragomir la mijloc, Marius Marin și Ianis. În dreapta Man, stânga Mihăilă și în față Drăguș”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT

I. Radu – Rațiu, Ghiță, Rus, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin – D. Man, I. Hagi, V. Mihăilă – D. Drăguș

Pariul lui Dumitru Dragomir în direct cu Horia Ivanovici

Ulterior, Dumitru Dragomir și moderatorul Horia Ivanovici au făcut un pariu în direct pe seama atacantului care va începe titular. Fostul șef LPF mizează pe Denis Drăguș, în timp ce Horia Ivanovici consideră că Bîrligea va fi vârful utilizat din primul minut.

„Hai să facem pariu, pe o masă. Eu zic că începe cu Drăguș! (n.r. – Moderatorul Horia Ivanovici a spus că Mircea Lucescu va începe cu Bîrligea vârf)”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cum i-a catalogat Dumitru Dragomir pe titularii de la echipa națională. Cine valorează 50 de milioane de euro în opinia sa

Dumitru Dragomir a reluat apoi formula de start pe care o vede la meciul contra Bosniei și a spus câteva cuvinte despre fiecare dintre jucătorii români. „Corleone” a avut cuvinte uriașe despre Andrei Rațiu,

„Radu nu poate fi scos din poartă, nu l-aș băga pe Aioani. Și el și Târnovanu sunt portari foarte buni, dar să nu uitați în ce campionat joacă Radu. Rațiu este cel mai bun fundaș dreapta din lume acum, rețineți. Este de 50 de milioane de euro, dar la noi joacă ciudat pentru că mijlocașul de pe partea lui nu îl ajută.

Man face mai mult faza de atac și nu îl ajută. Chipciu, în stânga, categoric. Nu Bancu acum în deplasare. Ghiță cu Rus în apărare. Mijlocul același, iar în atac Drăguș!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.