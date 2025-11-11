Sport

Mitică Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia: “Eu zic că nu pierdem”

Dumitru Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul de foc din deplasare cu Bosnia. Pe cine a lăudat și ce pariu a făcut în direct.
Mihai Dragomir
11.11.2025 | 21:30
Mitica Dragomir a facut echipa de start a Romaniei pentru meciul decisiv cu Bosnia Eu zic ca nu pierdem
EXCLUSIV FANATIK
Cu ce echipă va începe Mircea Lucescu meciul din Bosnia. Dumitru Dragomir a alcătuit primul „11”. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Naționala României are în față un meci extrem de important. „Tricolorii” urmează să întâlnească Bosnia în deplasare într-un meci decisiv pentru soarta calificării la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum crede Dumitru Dragomir că va arăta formula de start a lui Mircea Lucescu.

Cum ar arăta echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia în viziunea lui Dumitru Dragomir

România va juca pe 15 noiembrie la Zenica împotriva Bosniei. Miza este una uriașă, întrucât partida va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale, poziție pe care se află momentan Bosnia, la 3 puncte în fața „tricolorilor”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, prezent în studioul celei mai recente ediții ale emisiunii „Profețiile lui Mitică”, a alcătuit primul „11” cu care consideră că Mircea Lucescu va ataca în meciul care va avea loc peste câteva zile.

„Părerea mea e că nu luăm bătaie. Nu știu dacă batem, dar nu luăm bătaie. Ionuț Radu, nu poți să îl schimbi. Rațiu, în dreapta, nu poți să îl schimbi. În centru, Ghiță nu poți să îl schimbi. Aș juca cu Rus.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră...
Digi24.ro
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk

În stânga, Chipciu, am nevoie de apărător ca lumea. Vlad Dragomir la mijloc, Marius Marin și Ianis. În dreapta Man, stânga Mihăilă și în față Drăguș”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile...
Digisport.ro
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
  • I. Radu – Rațiu, Ghiță, Rus, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin – D. Man, I. Hagi, V. Mihăilă – D. Drăguș

Pariul lui Dumitru Dragomir în direct cu Horia Ivanovici

Ulterior, Dumitru Dragomir și moderatorul Horia Ivanovici au făcut un pariu în direct pe seama atacantului care va începe titular. Fostul șef LPF mizează pe Denis Drăguș, în timp ce Horia Ivanovici consideră că Bîrligea va fi vârful utilizat din primul minut.

„Hai să facem pariu, pe o masă. Eu zic că începe cu Drăguș! (n.r. – Moderatorul Horia Ivanovici a spus că Mircea Lucescu va începe cu Bîrligea vârf)”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cum i-a catalogat Dumitru Dragomir pe titularii de la echipa națională. Cine valorează 50 de milioane de euro în opinia sa

Dumitru Dragomir a reluat apoi formula de start pe care o vede la meciul contra Bosniei și a spus câteva cuvinte despre fiecare dintre jucătorii români. „Corleone” a avut cuvinte uriașe despre Andrei Rațiu, cel care l-a blocat perfect pe Vinicius în duelul Rayo Vallecano – Real Madrid 0-0.

„Radu nu poate fi scos din poartă, nu l-aș băga pe Aioani. Și el și Târnovanu sunt portari foarte buni, dar să nu uitați în ce campionat joacă Radu. Rațiu este cel mai bun fundaș dreapta din lume acum, rețineți. Este de 50 de milioane de euro, dar la noi joacă ciudat pentru că mijlocașul de pe partea lui nu îl ajută.

Man face mai mult faza de atac și nu îl ajută. Chipciu, în stânga, categoric. Nu Bancu acum în deplasare. Ghiță cu Rus în apărare. Mijlocul același, iar în atac Drăguș!”, a mai spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir a făcut echipa de start a României pentru meciul decisiv cu Bosnia

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat...
Fanatik
Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca „principal” din 2017 și poate fi confundat cu ușurință cu tehnicianul care a lucrat la Chelsea
Fanii Universității Craiova, spectacol în comentarii după ce înlocuitorul lui Mirel Rădoi a...
Fanatik
Fanii Universității Craiova, spectacol în comentarii după ce înlocuitorul lui Mirel Rădoi a fost prezentat oficial: „Nu are experiență” / „Să fie cu noroc”
Marele regret al carierei lui Florentin Petre: “Îmi pare rău că n-am reuşit...
Fanatik
Marele regret al carierei lui Florentin Petre: “Îmi pare rău că n-am reuşit asta cu Dinamo!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Echipa din SuperLiga unde 'jucătorii făceau ce voiau'! Fostul antrenor a răbufnit: 'Sunt...
iamsport.ro
Echipa din SuperLiga unde 'jucătorii făceau ce voiau'! Fostul antrenor a răbufnit: 'Sunt nebun, credeam că pot face ceva! Era o debandadă din toate punctele de vedere'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!