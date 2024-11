Mitică Dragomir a făcut portretul politicianului perfect. “Dacă nu știi să minți, degeaba!”

a făcut la Profeţiile lui Mitică, emisiunea marca FANATIK, moderată de Horia Ivanovici, portretul politicianului perfect.

“Dacă nu știi să minți, degeaba!”

„Oracolul din Bălcești” a afirmat că un politician adevărat trebuie să mintă, iar Marcel Ciolacu, George Simion și Nicolae Ciucă, candidații cu cele mai mari șanse în cursa pentru Cotroceni, nu știu să facă acest lucru.

”Nici nu știu să mintă. Băi, acum vreau să vă spun o chestie, nici politicienii ăștia trei nu știu să mintă. Măi, dacă ești politician trebuie să minți în draci. Să vii în fața mea și să mă minți de o frumusețe nemaipomenită, să fii campionul minciunilor mondiale. Uită-te ce face Trump! Uitați-vă ce a făcut Macron băi, fraților! Dacă nu știi să minți, degeaba”, a declarat fostul șef al LPF la FANATIK.

Potrivit lui, candidatul PSD la alegerile prezidențiale ”nu știe să mintă deloc. Nu știe să mintă! Mamă, dacă eram în locul lui… A promite și a iubi costă ceva? Nu!”.

Mai mult, că un politician desăvârșit trebuie să fie un mincinos excepțional și să aibă două fețe pentru că ”numai atunci ai valoare ca om politic”.

”Omul politic trebuie să fie mincinos, să aibă două fețe. Numai atunci ai valoare bă! Eu îi învăț pe ăștia care ies președinți să aibă două fețe, dar fețele astea să fie în favoarea poporului tău, poporului român. Poporul român să simtă și el să crească măcar 1-2% viața poporului.

Tot ce trebuie să minți, să minți în favoarea poporului tău! Atunci nu este o greșeală! Ei mint pe cont propriu, pentru ei, și de asta ăștia nu știu să mintă pentru că ei vor să fie drepți”, a mai spus ”Oracolul”.

”Nici măcar nu știu să se acuze între ei”

De asemenea, fostul șef al LPF este de părere că politicienii ”nici măcar nu știu să se acuze între ei. Pe mine nu mă interesează cine iese din ăștia trei”.

Cât despre Mircea Geoană și șansele sale de a ajunge în turul doi, Mitică Dragomir a spus că ”a concurat pentru Capitală, nici pe mine nu m-a bătut. În dezbatere l-am făcut praf, cu toate că Geoană nu e un băiat prost”.

”Geoană are prezență, are tot ce îi trebuie, numai că nu are partid. Putea să ia procente mai multe dacă avea un partid. Am auzit că nu a băgat nici bani în campanie și dacă nu ai băgat bani în campanie băi, băiatule! Televiziunile trebuie să pape toate, guriștii trebuie să pape și ei și să bea șprițuri, șmecherii din jurul lor, ei nu dau, iau! Băi, politica e a dracului” a afirmat Dumitru Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

Întrebat care dintre cei trei candidați la alegerile prezidențiale crede că va face cel mai mult pentru sport și fotbal, Mitică Dragomir a răspuns: ”Ciolacu și Simion. Nu sunt într-o admirație față de Simion, dar în multe privințe mă văd pe mine. Așa am fost și eu, omul dracului. Are sânge în instalație și riscă, îmi plac oamenii care riscă”.

