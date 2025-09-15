Sport

Mitică Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români all-time. Cine e lider și pe ce loc ”l-a pus” pe David Popovici de ziua lui

Dumitru Dragomir a făcut la Profețiile lui DON Mitică un top al celor mai buni sportivi români din toate timpurile și l-a inclus și pe David Popovici.
Traian Terzian
15.09.2025 | 21:18
Mitica Dragomir a facut topul celor mai mari sportivi romani alltime Cine e lider si pe ce loc la pus pe David Popovici de ziua lui
Mitică Dragomir l-a inclus și pe David Popovici în topul celor mai mari sportivi români. Sursă foto: colaj Fanatik

În ziua în care David Popovici a împlinit 21 de ani, Mitică Dragomir a vorbit despre marii sportivi ai României și s-a încumetat chiar să facă un top peste timp ai celor mai buni dintre ei.

Unde se află David Popovici în topul lui Mitică Dragomir cu cei mai buni sportivi români din toate timpurile

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui DON Mitică, l-a întrebat pe fostul șef de la LPF dacă David Popovici poate fi considerat cel mai mare sportiv român din toate timpurile, iar răspunsul acestuia a fost unul ferm.

”La mulți ani! Știu că face 21 de ani, e de vârstă cu un nepot de-al meu. Nu cred că e cel mai mare sportiv. Nadia e cea mai mare. Halep e mai mare decât el. Când ești pe primul loc în lume la tenis… O zi dacă ești pe primul loc lume…

Să ne amintim de Lipă, de Patzaichin. Popovici e la nivelul lor, dar nu să zici că e el cel mai bun. Nu pot să zic că e vreunul peste, sunt la același nivel. Ca titluri, Lipă e numărul unu. Să nu uităm de luptătorii ăia pe care i-am avut înainte, campioni olimpici”, a declarat Dragomir, la Profețiile lui DON Mitică.

Popovici, gest uriaș de ziua sa

Campion olimpic anul trecut la Paris și dublu campion mondial în acest an la Singapore, David Popovici a decis să-și ”doneze” ziua de naștere. El a pus la cale o amplă strângere de fonduri cu care să asigure bursele a 35 de copii, campioni în diferite domenii.

”De ziua mea, îmi doresc să le oferim șanse viitorilor campioni. Îmi dăruiesc aniversarea pentru copiii talentați din programul Bursele DAR susținut de Hope and Homes for Children Romania și te invit și pe tine să te implici cu o donație.

Performanța se clădește cu oameni. Hai să le arătăm împreună că, indiferent cât de greu le-a început viața, munca lor și sprijinul oamenilor din jur pot rescrie viitorul!”, a scris Popovici, pe rețelele de socializare.

Dragomir a făcut topul celor mai mari sportivi români

