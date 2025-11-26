News

Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. „Geniu! A fost peste toți!”

Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show din România. Cum arată clasamentul pe care "Oracolul de la Bălceşti" l-a făcut în direct, la PROFEŢIILE LUI MITICĂ.
Daniel Spătaru
26.11.2025 | 15:35
Mitica Dragomir a facut topul celor mai tari realizatori de talkshowuri de dupa Revolutie Geniu A fost peste toti
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir a făcut topul realizatorilor români de talk-show-uri din ultimii 35 de ani Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut topul realizatorilor de talk-show-uri din ultimii 35 de ani. Oracolul de la Bălceşti i-a trecut în revistă pe principalii moderatori, dar unul dintre ei i-a captat atenţia în mod deosebit.

Dumitru Dragomir: „Pe etape, au fost mai mulţi realizatori tari de talk-show-uri”

În debutul emisiunii PROFEŢIILE LUI MITICĂ, de la FANATIK, Dumitru Dragomir a aruncat o privire în trecutul talk-show-urilor care i-au ţinut pe români în faţa televizoarelor de-a lungul anilor care au trecut de la Revoluţie. Fostul preşedinte al LPF este de părere că fiecare moderator a avut perioada lui de glorie.

ADVERTISEMENT

„Pe etape, au fost mai mulţi realizatori tari de talk-show-uri. A fost pe primul loc Florin Călinescu, o perioadă. A fost Robert Turcescu pe primul loc, ani de zile. A fost Dan Diaconescu dup-aia, a bătut tot. Şi Marius Tucă a fost tare. Şi ce dur era!”, a comentat Dumitru Dragomir.

„Ca realizator de talk-show, dacă n-ai un om de valoare în faţa ta te diluezi”

Dintre toţi realizatorii, unul i-a atras însă în mod deosebit atenţia fostului politician şi om de fotbal. „După părerea mea Dan Diaconescu i-a bătut pe toţi. Dan Diaconescu făcea din rahat bici”, a mai spus Mitică Dragomir, în stilu-i caracteristic.

ADVERTISEMENT
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de...
Digi24.ro
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA

În continuare el s-a referit şi şi talk-show-urile din prezent, care, de asemenea, nu sunt tocmai lipsite de substanţă. „Şi acum sunt câţiva realizatori tari. E Hartmann ăla. Sunt Mihai Gâdea şi Victor Ciutacu, dar şi ei invită tot oameni de valoare, că altfel te diluezi, dacă n-ai un om de valoare în faţa ta”.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

Comentând situaţia din prezent a lui Dan Diaconescu, jurnalist care realizează un talk-show online, Dumitru Dragomir a avertizat: „Asta nu-i nimic. O să vedeţi ce urmează. Dacă îngenunchează ăştia, USR-ul, justiţia, s-a terminat. Ajung la puşcărie un sfert din toţi ăştia, moderatorii”.

Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. "Geniu! A fost peste toți!"

Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e...
Fanatik
Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive
Ciprian Ciucu, atac devastator: “Anca Alexandrescu e sistemul care s-a reinventat ca antisistem!...
Fanatik
Ciprian Ciucu, atac devastator: “Anca Alexandrescu e sistemul care s-a reinventat ca antisistem! Va fi sfârşitul acestui oraş dacă iese primar”
Cât a costat urmărirea dronei pe care România n-a reușit să o doboare....
Fanatik
Cât a costat urmărirea dronei pe care România n-a reușit să o doboare. Suma pe care statul a dat-o pe 4 ore de zbor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O...
iamsport.ro
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O fi de la vaca nebună'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de...
as.ro
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!