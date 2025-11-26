Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. „Geniu! A fost peste toți!”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a făcut topul realizatorilor de talk-show-uri din ultimii 35 de ani. Oracolul de la Bălceşti i-a trecut în revistă pe principalii moderatori, dar unul dintre ei i-a captat atenţia în mod deosebit.

Dumitru Dragomir: „Pe etape, au fost mai mulţi realizatori tari de talk-show-uri”

În debutul emisiunii PROFEŢIILE LUI MITICĂ, de la FANATIK, Dumitru Dragomir a aruncat o privire în trecutul talk-show-urilor care i-au ţinut pe români în faţa televizoarelor de-a lungul anilor care au trecut de la Revoluţie. Fostul preşedinte al LPF este de părere că fiecare moderator a avut perioada lui de glorie.

„Pe etape, au fost mai mulţi realizatori tari de talk-show-uri. A fost pe primul loc Florin Călinescu, o perioadă. A fost Robert Turcescu pe primul loc, ani de zile. A fost Dan Diaconescu dup-aia, a bătut tot. Şi Marius Tucă a fost tare. Şi ce dur era!”, a comentat Dumitru Dragomir.

„Ca realizator de talk-show, dacă n-ai un om de valoare în faţa ta te diluezi”

Dintre toţi realizatorii, fostului politician şi om de fotbal. „După părerea mea Dan Diaconescu i-a bătut pe toţi. Dan Diaconescu făcea din rahat bici”, a mai spus Mitică Dragomir, în stilu-i caracteristic.

În continuare el din prezent, care, de asemenea, nu sunt tocmai lipsite de substanţă. „Şi acum sunt câţiva realizatori tari. E Hartmann ăla. Sunt Mihai Gâdea şi Victor Ciutacu, dar şi ei invită tot oameni de valoare, că altfel te diluezi, dacă n-ai un om de valoare în faţa ta”.

Comentând situaţia din prezent a lui Dan Diaconescu, jurnalist care realizează un talk-show online, Dumitru Dragomir a avertizat: „Asta nu-i nimic. O să vedeţi ce urmează. Dacă îngenunchează ăştia, USR-ul, justiţia, s-a terminat. Ajung la puşcărie un sfert din toţi ăştia, moderatorii”.