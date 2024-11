Mitică Dragomir a fost certat de soție după scandalul cu Adriana Bahmuțeanu. “Mami, mai fac și eu pe nebunul”

După ce s-a certat la un post de știri cu Adriana Bahmuțeanu, Dumitru Dragomir dezvăluie că a avut probleme acasă, fiind luat la rost de soție. Cum explică Mitică schimbul foarte dur de replici cu .

Scandalul Mitică Dragomir – Adriana Bahmuțeanu i-a adus fostului șef LPF reproșuri de la soție

În weekendul trecut, un moment extrem de tensionat a avut loc în cadrul unei emisiuni de la România TV. O discuție despre cazul Adrianei Bahmuțeanu și al copiilor săi a degenerat în jigniri și acuzații dure între aceasta și invitatul din platou, Dumitru Dragomir.

Timp de câteva minute, cei doi s-au acuzat și s-au jignit foarte dur. La cea mai recentă ediție din ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al LPF a fost întrebat despre acest scandal.

”Bă, nea Mitică, dar ce-ai avut, bre, cu Bahmuțeanca?”, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici pentru Mitică. Acesta din urmă a încercat să evite subiectul. În final, a cedat și a spus câteva cuvinte.

”Lasă-mă în pace, nu vreau să discut. Mă enervez și vorbesc iar… cine știe. Hai să vorbim despre altceva. Nu auzi, bă, că nu vreau să vorbesc. Ce m-a certat (n.r. soția). ‘Mă, nu ai putut să stai în banca ta?’”, a dezvăluit Dragomir.

Întrebat de ce a ripostat cu jigniri la adresa lui Adriana Bahmuțeanu, Mitică a spus că a făcut asta pentru că a fost atacat. ”Pentru că am fost jignit. Bă, și nu spusesem nimic urât.

Nimic…Tam-nesam a sărit… I-am spus (n.r. soției) ‘Mami, să știi că mulți nebuni sunt pe lumea asta, dar ei nu-și dau seama că eu pot să fac pe nebunul mai tare decât sunt ei nebuni’.

dintre el și Bahmuțeanu a făcut și va face vâlvă în spațiul public. ”Știu, știu (n.r. că scandalul cu Adriana Bahmuțeanu va face milioane de vizualizări pe platformele de socializare). A bătut toate recordurile România TV.

(n.r. Mulți te-au subestimat, nea Mitică, Horia Ivanovici). Nu aveam nimic cu Bahmuțeanca. Doamne ferește. Nu am cunoscut-o, nu am jignit-o. Nu am vrut să o jignesc. Abia după ce mi-a zis mie ce mi-a zis. Altfel nu-mi sărea mie țandăra, vezi de treabă”, a mai afirmat Dragomir.

Mitică Dragomir a fost certat de soție după scandalul cu Adriana Bahmuțeanu. "Mami, mai fac și eu pe nebunul"