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Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a anunţat de luna trecută ce va păţi şeful SPP. Video

Dumitru Dragomir anticipa într-o ediţie din iulie a "Profeţiilor lui Mitică" izbucnirea pe scena politică a unui război care i-ar avea ca ţinte pe Nicușor Dan şi pe şeful SPP, Lucian Pahonţu.
Adrian Baciu, Daniel Spătaru
27.08.2026 | 13:10
Mitica Dragomir profetia uluitoare despre Lucian Pahontu care sa adeverit Oracolul din Balcesti a anuntat de luna trecuta ce va pati seful SPP Video
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir a vorbit şi despre scopul ascuns al declanşării unui război împotriva lui Lucian Pahonţu Sursa foto: colaj Fanatik
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Mitică Dragomir a anticipat încă de luna trecută ofensiva declanșată împotriva șefului SPP, Lucian Pahonțu. În ediția din 27 iulie a emisiunii „Profeţiile lui Mitică”, „Oracolul de la Bălceşti” s-a referit la lupta pentru putere de la vârful statului şi a prezis că va începe un așa numit „război” pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Profeţia lui Mitică Dragomir: „Începe un război împotriva lor, să fie schimbat Nicușor”

Dezvăluirile apărute la începutul acestei săptămâni despre trecutul generalului Lucian Pahonţu au generat în spaţiul public dezbateri care afectează imaginea celui mai longeviv şef de serviciu secret din România. Deja au apărut persoane publice care cer schimbarea sa, precum fostul lider liberal Ludovic Orban, însă Mitică Dragomir a anticipat de luna trecută o astfel de evoluţie a lucrurilor.

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Luni, 27 iulie, în emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a vorbit de noul „război” care s-ar pune la cale pe scena politică. E vorba de scenariul privind suspendarea lui Nicușor Dan. Un astfel de cutremur pe scena politică are însă șanse zero, mai subliniază ”Oracolul din Bălcești”. „Acum urmează Nicușor Dan și (Lucian) Pahonțu (n.r. șeful SPP). Începe un război împotriva lor, să fie schimbat Nicușor. Că dacă îl schimbă pe Nicușor Dan, îl schimbă și pe Pahonțu.

Dar nu vor putea. Din două motive: 1. PSD și-a dat seama că, fără Nicușor, sunt ca un șarpe căruia i-ai tras batista prin gură. Și, 2, invers, Nicușor, fără PSD, după 3 luni nu mai e președinte. Atunci, PSD nu îl trădează niciodată pe Nicușor. Degeaba se zbate AUR, care e partidul poporului. Dacă nu vrea PSD-ul (n.r. să îl suspende pe Nicușor Dan), atunci nu se întâmplă nimic”, punctează Dragomir.

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Mitică Dragomir vede și un ”război împotriva Justiției”

În aceeași ediție a emisiunii de la FANATIK, Dumitru Dragomir a mai vorbit de un ”război”. E vorba de acela împotriva Justiției. Mitică este de părere că anumiți actori politici, care ar fi ajutați de la Bruxelles, ”încearcă să pună piciorul pe grumazul Justiției”. ”Am avut numai conducători slabi. Cum a fost unul mai bun, cum l-au curățat. Acum nu mai avem niciun conducător.

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Îl avem pe Nicușor Dan, pe care vor ăștia să-l curețe. Tot ce am spus eu, exceptând rezultatele de la fotbal, pe care dacă le nimeream eram miliardar, s-a adeverit. Tot ce am zis, din punct de vedere politic, așa a fost. Am spus că se vor lega de Justiție. Apoi, la 6 luni distanță a început războiul. Prima dată am spus de Nicușor (Dan), când încă nu era primar la Capitală, că va fi președinte.

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După aceea am zis: în câteva luni începe războiul împotriva Justiției. Trebuie să facă Justiția de așa natură încât condamnările să fie dependente de actul politic, de actorul politic de la Putere. Ăla să bage la pușcărie pe cine vrea el. Iar acum, cu ajutorul Uniunii Europene, încearcă să pună piciorul pe grumazul Justiției. Eu acum 6 luni am spus asta, iar acum se adeverește”, afirmă Mitică.

Mitică Dragomir a mai făcut o profeţie uluitoare, care s-a adeverit. "Oracolul de la Bălceşti" ştia de luna trecută ce va păţi Lucian Pahonţu

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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