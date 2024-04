În ediția precedentă de MAX Profețiile lui Mitică, Dumitru Dragomir a nimerit toate rezultatele pe care le-a pus pe biletul de la Maxbet. Fostul președinte a discutat despre alegerile făcute și a dezvăluit un lucru important despre Rapid.

Mitică Dragomir a nimerit toate rezultatele la Maxbet. „Rapidul îi dă palme Rapidului”

În cea mai recentă ediție de MAX Profețiile lui Mitică, pentru că a nimerit toate rezultatele la pariuri de pe Maxbet. Ca la fiecare emisiune, cei doi fac un bilet pe cele mai interesante meciuri și au reușit să pună pronosticurile corecte și de această dată.

Dumitru Dragomir a analizat duelurile din play-off-ul SuperLigii și a reușit să ofere rezultatele exacte. Fostul președinte LPF a discutat despre alegerile făcute, dar și despre pronosticul surpriză al meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-1.

În finalul discuției, Mitică Dragomir este de părere că Rapid este genul de echipă care se poate încurca doar singură. Omul de afaceri sfătuiește să îi distreze cumva pe jucători pentru ca rezultatele bune să fie constante.

“M-au sunat niște prieteni de la Constanța. Și mi-au zis ‘Băi, Nea Mitică, când te-a întrebat Horia. Cum ai pus domne 2 direct la Maxbet pe Farul – FCSB?’. La Craiova cu Rapid am pus 1-2. Mi-au zis ‘Cum le nimerești bre?’. Le-am zis să nu mă mai sune, că nu le mai răspund.

Am știut că Rapidul după un meci infernal cu FCSB nu are cum să o ducă pe culmile bucuriei. Și asta au demonstrat de-a lungul istoriei. Nu are cum să o țină sus. Numai Rapidul îi dă palme Rapidului. Și s-a întâmplat exact ce am spus.

Acum, dacă nu iau presiunea de pe jucători, se vor duce și pe locul 3. Duceți-i undeva la o bere, la un grătar, la manele, la ce le place lor. Altfel, nu vă întâlniți cu rezultatele bune și pierd Europa”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Edi Iordănescu la Legia Varșovia?! „Ia milionul și du-te! Doar să ai grijă de familie”

Potrivit celor de la , Edi Iordănescu ar fi curtat de Legia Varșovia, cel mai titrat club din Polonia cu 40 de trofee câștigate și care se află în prezent pe locul 6 în campionat.

Mitică Dragomir este de părere că selecționerul României ar trebui să accepte propunerea formației din Polonia. Fostul președinte LPF crede că Iordănescu Jr. ar putea câștiga peste 1.000.000 de euro pe an, cu 700.000 de euro mai mult decât primește de la FRF.

Omul de afaceri susține că este o oportunitate foarte bună pentru Edi Iordănescu și ar trebui să îi dea curs. Selecționerul mai are 2 ani de contract la cârma echipei naționale.

“Este echipă de top în Europa, au niște condiții senzaționale. Cine n-ar lăsa naționala pentru Legia Varșovia? Poate să aibă acolo, cel puțin, 1 milion de euro salariu pe an.

Păi tu nu ai pleca? Eu aș pleca în joc de glezne. Orice oportunitate favorabilă vieții care se ivește, ia-o în brațe și fugi cu ea. Doar să nu fie în dauna familiei.

Să se ducă la Legia Varșovia și să nu se uite în spate. Asta cu patriotismul e poveste de adormit copiii. Mai există patriotism acum? Când toți vor să ne aducă înapoi cu 2000 de ani. Nu vedeți care e trendul?”, a spus Dumitru Dragomir, la MAX Profețiile lui Mitică.

Mitică Dragomir, sfaturi pentru Rapid